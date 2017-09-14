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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11360113611136211363

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:43

  Faceless написав:А так спідометри зазвичай так і працюють - зчитують обороти і перераховують у швидкість.
а спидометр в смартфоне? формулировка шире. Скорость можно считывать не только с оборотов. С появлением спидометра в смартфоне я самокатный счётчик оборотов колеса называю одометром, чтобы всякий раз не уточнять о каком именно спидометре речь. Как ни странно люди знающие что такое одометр меня понимают, как и то что идёт пересчёт одних величин в другие. Другие самокатчики говорят "скорость на курке" что ещё менее корректно с точки зрения научного симпозиума.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:59

Wirująświatła
Тобі треба трохи підтягнути теорію, яку ти пропустив, бо «бунтував», поки всі вчились.

Есть датчики (в нашем случае измерительный датчик оборотов колеса) , есть указатели (табло ) , есть вычислительные устройства (хз Ное оно у тебя вмонтировано) . Есть gps-трекеры (в твоем вопросе о смартфоне, работающий по сигналу gps приемника, вмонтированного в смартфон) . У тебя все спидометры. Или одометры. Или хз. Но ты ничего не понимаешь.
Когда кривляются не понимая вопроса - это твоя любимая обезьяна и ее поведение,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:17

Женщины палками лупят ТЦКшников
https://t.me/kindzadza_chat/42990
Тут непонятно что
https://t.me/kindzadza_chat/42946

"Це ознака тоталітаризму - розпоряджатися життям людини без її згоди!" - про примусову мобілізацію.

"Примусова мобілізація - це ознака того, що суспільство не розділяє цілей і методів влади."

видео старое но так для полноты картины. с 12й минуты. классический пример высокого EQ чувак не аппелирует к законам и даже к морали, чистая вербализация ощущений (кстати надо уметь). Может не очень умно но зато очень точно.

IQ апеллирует к нормам закона, а также принятым порядкам, стереотипам, традициям.

EQ апеллирует к ценностям и смыслам. Так бывает что законы, моральные нормы, стереотипы перестают отражать общечеловеческие ценности (или искажают их). То что происходит сейчас.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 16 гру, 2024 12:08, всього редагувалось 8 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:30

  jump написав: Інженерна сім'я. Знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ої понтонно-мостової бригади

Офіцери піднялися на горище, де ховався солдат. І побачили жахливу картину.

"Чоловік був у критичному стані: худий, блідий, виснажений, наляканий. Видно, що п'яний. Він забився в куток і спершу взагалі відмовлявся з нами спілкуватися. А потім почав кричати, що не повернеться в частину, бо його там уб'ють, якщо не скидатиме гроші сину начальника штабу", – згадує в розмові з УП колишній офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Тимофій Остафійчук.

"СЗЧшник" виявився одним із постраждалих від погроз і побоїв з боку тодішнього командира взводу першого батальйону Владислава Пастуха, який є тим самим сином начштабу. Про знущання над цим солдатом та іншими військовими в бригаді дізналися під час службових перевірок, що тривали з весни 2024-го.

Але замість справедливо покарати винних, майже всіх залучених до внутрішніх розслідувань, включно з постраждалими й офіцерами, які служили в ППД на Тернопільщині, командування бригади перевело в піхотні частини. :shock:
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/12/16/7489216/

Что там Будивельнык в прошлый раз рассказывал? -- что это все сугубо добровольно? :roll: -- более того: этот "сынначаштаба" в следующую же вылазку в город на эти добровольные пожертвования какие-нить броники/тепловизоры закупит...
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:32

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:Как ни странно люди знающие
Що ти тут людей тригериш? :D
Заставляєш їх рефлексувати :lol:

Ти акуратно з ними, а то вони 100500 олімпіад виграли і фізмат штурмом брали! :lol:
А дипломами, то напевно, всі стіни в туалеті обклеєні! :lol:

Інша справа - Успіх!
9 класів сільської школи, але твої думки/дописи швидше розуміє, ніж тутешні "олімпіадофізматодипломні"! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:36

  Успіх написав:Інша справа - Успіх!

https://www.youtube.com/shorts/mXYRTNok ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:36

  d44 написав:
  Banderlog написав:Схоже вже явної кризи в піхоті нема. наступними піде таки поліція. Но думаю на весну. З тцк і сп тільки ті шо завалють показники , думаю менше четверті попаде на весну.
А так... риби море.
А як же "кляті ухилянити" яких не вистачає для покращення перемовних аргументів чи в оператори АТАКАМСів? Так і жиртрест Дикий скоро добалакається

А они на следующий день/неделю в СЗЧ идут -- и все довольно: и одни типа план выполнили и штатное расписание частей закрыли. И даже полиция -- есть чем свою незаменимость обосновать.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:38

  Wirująświatła написав:Женщины палками лупят ТЦКшников
https://t.me/kindzadza_chat/42990
Тут непонятно что
https://t.me/kindzadza_chat/42946

"Це ознака тоталітаризму - розпоряджатися життям людини без її згоди!" - про примусову мобілізацію.

"Примусова мобілізація - це ознака того, що суспільство не розділяє цілей і методів влади."

видео старое но так для полноты картины. с 12й минуты


У местных жлобов странное представление о европейских ценностях.
Если они против рф то им всё простят. Это совсем не так.
как пример
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7186578/
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:58


Інша справа - Успіх!


твої думки/дописи швидше розуміє


Це не «інша». Та сама.
2 макаки прекрасно одна одну можуть зрозуміти. Але їх не розуміють люди, що не заважає макакам вважати себе вище людей.


Другие самокатчики говорят "скорость на курке" что ещё менее корректно с точки зрения научного симпозиума.



Не совсем понял что такое «курок» или «курка» в самокате, но догадываюсь что речь о руле.
Так вот они как раз ближе.
Скорость на руле называется «приборная». Она измеряется/вычисляется собственными системами самоката и выводится на указатель скорости (прибор на руле).
Скорость по gps (на трекере, смартфоне ) называется «путевая».
Путевая в самокате будет отличаться при всяких твоих пробуксовках, а также при движении по существенным спускам/подъемам. Она будет ниже приборной в косинус угла спуска раз.
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