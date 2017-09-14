Wirująświatła написав:видео старое но так для полноты картины. с 12й минуты. классический пример высокого EQ чувак не аппелирует к законам и даже к морали, чистая вербализация ощущений (кстати надо уметь). Может не очень умно но зато очень точно.
IQ апеллирует к нормам закона, а также принятым порядкам, стереотипам, традициям.
EQ апеллирует к ценностям и смыслам. Так бывает что законы, моральные нормы, стереотипы перестают отражать общечеловеческие ценности (или искажают их). То что происходит сейчас.
"Люди стоять в черзі біля річки Тиса, щоб звалити з концтабору..." Остап Дроздов
+ за екологію підняв питання... А я тут теж давно хотів поговорити про ті всі Грінпіси і т.п., що кульочки заборонили і, взагалі, "турбуються про довкілля "... Як???
Як в нас тут щодня отруюється земля і повітря через війну!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 16 гру, 2024 12:23, всього редагувалось 2 разів.
jump написав: Інженерна сім'я. Знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ої понтонно-мостової бригади
Офіцери піднялися на горище, де ховався солдат. І побачили жахливу картину.
"Чоловік був у критичному стані: худий, блідий, виснажений, наляканий. Видно, що п'яний. Він забився в куток і спершу взагалі відмовлявся з нами спілкуватися. А потім почав кричати, що не повернеться в частину, бо його там уб'ють, якщо не скидатиме гроші сину начальника штабу", – згадує в розмові з УП колишній офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Тимофій Остафійчук.
"СЗЧшник" виявився одним із постраждалих від погроз і побоїв з боку тодішнього командира взводу першого батальйону Владислава Пастуха, який є тим самим сином начштабу. Про знущання над цим солдатом та іншими військовими в бригаді дізналися під час службових перевірок, що тривали з весни 2024-го.
Что там Будивельнык в прошлый раз рассказывал? -- что это все сугубо добровольно? -- более того: этот "сынначаштаба" в следующую же вылазку в город на эти добровольные пожертвования какие-нить броники/тепловизоры закупит...
greenozon написав:хто не осилив 6 відео Валерія Маркуса - коротка рефлексія від тріггера мма (Анатолія Якименка) рагуляцько аграрне виховання
Цікавий розбір.
З чим категорично не згоден так з тим, що не треба було одразу висвітлювати правду. До речі, Маркус і зараз й половини не розкриває. В тому числі ключового - хто стояв (і стоїть) за спинами цих двох протиборствуючих команд. І головне: чому (з якої причини) Федорич не поставив очолювати цю бригаду такого ж свідомого комбрига та першого зама, як і Маркус? А також відповідного генерала, а не отого "вперед-вперед". Це найголовніше. Йому не давали цього зробити чи йому було не настільки важливо? (На проект, від якого залежало майбутнє України, як неодноразово підкреслювалося у відео).
Так це пів біди. Я побачив зразу , що він криво написав, як «бунтар», який прогуляв навчання. Але мовчав, бо це не найбільша його прогалина в знаннях. Але коли він тут почав кривлятись… що?? Ти ж шаріков, а ще відкриваєш писок на людей зі знаннями?
prodigy написав:якщо в Сирії буде мир (мінімум рік), до добудують два газагони і Турція стане найбільшим газовим хабом для південної Европи
Утримати ситуацію в отакій країні під контролем буде на порядки порядків складніше, ніж скинути режим Асада. Ірак, Лівія тому яскраві приклади.
Противники отакого нового газогону будуть підживлювати нестабільність на тих територіях. Стабільність зможе дати тільки новий режим. Підконтрольний Турції. Навіть той же Ізраїль буде проти нового ... Турецького.
Можно задать и ещё один вопрос - много сегодня Южная Европа получает газа из РФ, чтобы говорить о "конце РФ" после постройки газопровода через Сирию?
але потенціал постачання газі по трубі залишається, бо зріджений газ все одно дорожчий. а якщо буде газ з Катару в необмеженій кількості, то тоді можна реально сказати, що епоха домінування Раші закінчилася. будуть той газ спалювати
detroytred написав:Утримати ситуацію в отакій країні під контролем буде на порядки порядків складніше, ніж скинути режим Асада. Ірак, Лівія тому яскраві приклади.
Противники отакого нового газогону будуть підживлювати нестабільність на тих територіях. Стабільність зможе дати тільки новий режим. Підконтрольний Турції. Навіть той же Ізраїль буде проти нового ... Турецького.
Можно задать и ещё один вопрос - много сегодня Южная Европа получает газа из РФ, чтобы говорить о "конце РФ" после постройки газопровода через Сирию?
але потенціал постачання газі по трубі залишається, бо зріджений газ все одно дорожчий. а якщо буде газ з Катару в необмеженій кількості, то тоді можна реально сказати, що епоха домінування Раші закінчилася. будуть той газ спалювати
Угу.
"Європа "проспала на ходу" ситуацію, коли стала залежною від російських добрив, так само як це було раніше з газом", – йдеться у статті. (Дослівно англійською мовою: "Europe is "SLEEP WALKING" into becoming dependent on Russian fertiliser, just as it did with gas"). Санкційні обмеження на російський газ країнами ЄС призвели до пошуку рф нових альтернативних способів підтримувати свою економіку за рахунок блакитного палива. Азотні добрива, які на 80% виготовляються з дешевого російського газу, стали її новим козирем на європейському столі.
Про масштаб проблеми свідчать такі цифри: рф виробляє близько 50 млн тонн добрив на рік, що становить 13% від загальносвітового обсягу, зокрема 23% світового виробництва аміаку, 14% виробництва карбаміду і 21% калію.
З початку війни ЄС так і не "забанила" ані російські, ані білоруські добрива. Вони не потрапили в жоден з існуючих 14 пакетів санкцій з боку ЄС. Чому ж ЄС, який завжди так агресивно захищає свої ринки, не обмежив ввіз добрив від країни-агресора, проігнорувавши очевидну загрозу експансії ринку з боку рф?
Якими б не були політичні мотиви правлячих партій провідних країн Європи, але ЄС за останні два роки вже став залежним від російських добрив. Понад 25% від споживання азотних добрив – а це 80% всіх добрив, які споживаються Європою – припадають на російські добрива. Це – офіційні дані Євростату.
Pzeczpospolita. «Количество минеральных удобрений, поставленных из России в Польшу, за девять месяцев 2024 года выросло на 140% — до 952 тыс. т»... Ранее сообщали, что Россия оказалась на втором месте по поставкам СПГ в Европу...
І ще з отієї статті: "Російські добрива сьогодні просочуються в Україну також з країн ЄС. Неодноразово СБУ знаходило російський слід у імпортних поставках добрив в Україну, проте дій силовиків не достатньо, тому що досі Уряд не зробив жодних дійсно ефективних заходів, щоб зупинити цей потік. Причина, на мою думку – лобізм великих імпортерів.
Більше того, європейські виробники добрив, які перестали витримувати конкуренцію з боку рф та Білорусі на своїх ринках, щоб вижити та уникнути простою – активізували експорт на ринки України. Підсумуємо що саме відбувається: російські та білоруські добрива витісняють європейські добрива з ринку ЄС, а європейські виробники збільшують імпорт своїх добрив в Україну. Чи б’є це по українським виробникам? Cильно б’є. " https://interfax.com.ua/news/blog/1014294.html