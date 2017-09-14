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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11361113621136311364

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 12:12

Вже не буде так, як було...

  Wirująświatła написав:видео старое но так для полноты картины. с 12й минуты. классический пример высокого EQ чувак не аппелирует к законам и даже к морали, чистая вербализация ощущений (кстати надо уметь). Может не очень умно но зато очень точно.

IQ апеллирует к нормам закона, а также принятым порядкам, стереотипам, традициям.

EQ апеллирует к ценностям и смыслам. Так бывает что законы, моральные нормы, стереотипы перестают отражать общечеловеческие ценности (или искажают их). То что происходит сейчас.

"Люди стоять в черзі біля річки Тиса, щоб звалити з концтабору..." Остап Дроздов

+ за екологію підняв питання...
А я тут теж давно хотів поговорити про ті всі Грінпіси і т.п., що кульочки заборонили і, взагалі, "турбуються про довкілля "...
Як???

Як в нас тут щодня отруюється земля і повітря через війну!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 16 гру, 2024 12:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 12:17

  _hunter написав:
  jump написав: Інженерна сім'я. Знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ої понтонно-мостової бригади

Офіцери піднялися на горище, де ховався солдат. І побачили жахливу картину.

"Чоловік був у критичному стані: худий, блідий, виснажений, наляканий. Видно, що п'яний. Він забився в куток і спершу взагалі відмовлявся з нами спілкуватися. А потім почав кричати, що не повернеться в частину, бо його там уб'ють, якщо не скидатиме гроші сину начальника штабу", – згадує в розмові з УП колишній офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Тимофій Остафійчук.

"СЗЧшник" виявився одним із постраждалих від погроз і побоїв з боку тодішнього командира взводу першого батальйону Владислава Пастуха, який є тим самим сином начштабу. Про знущання над цим солдатом та іншими військовими в бригаді дізналися під час службових перевірок, що тривали з весни 2024-го.

Але замість справедливо покарати винних, майже всіх залучених до внутрішніх розслідувань, включно з постраждалими й офіцерами, які служили в ППД на Тернопільщині, командування бригади перевело в піхотні частини. :shock:
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/12/16/7489216/

Что там Будивельнык в прошлый раз рассказывал? -- что это все сугубо добровольно? :roll: -- более того: этот "сынначаштаба" в следующую же вылазку в город на эти добровольные пожертвования какие-нить броники/тепловизоры закупит...



Зображення

знущання над людьми :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 12:28

  greenozon написав:хто не осилив 6 відео Валерія Маркуса - коротка рефлексія від тріггера мма (Анатолія Якименка)
рагуляцько аграрне виховання :)

Цікавий розбір.

З чим категорично не згоден так з тим, що не треба було одразу висвітлювати правду.
До речі, Маркус і зараз й половини не розкриває. В тому числі ключового - хто стояв (і стоїть) за спинами цих двох протиборствуючих команд.
І головне: чому (з якої причини) Федорич не поставив очолювати цю бригаду такого ж свідомого комбрига та першого зама, як і Маркус? А також відповідного генерала, а не отого "вперед-вперед".
Це найголовніше. Йому не давали цього зробити чи йому було не настільки важливо?
(На проект, від якого залежало майбутнє України, як неодноразово підкреслювалося у відео).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 12:40

wild.tomcat

ну не розуміє людина


Так це пів біди. Я побачив зразу , що він криво написав, як «бунтар», який прогуляв навчання.
Але мовчав, бо це не найбільша його прогалина в знаннях. Але коли він тут почав кривлятись… що?? Ти ж шаріков, а ще відкриваєш писок на людей зі знаннями? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 12:46

  Успіх написав:А я тут теж давно хотів поговорити про ті всі Грінпіси і т.п., що кульочки заборонили і, взагалі, "турбуються про довкілля "...
Як???

Як в нас тут щодня отруюється земля і повітря через війну!


Господи , які глобальні проблеми тебе турбують ?!
Що там про Львівську недвігу , багато питань ?
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 12:48

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  prodigy написав:якщо в Сирії буде мир (мінімум рік), до добудують два газагони і Турція стане найбільшим газовим хабом для південної Европи

Утримати ситуацію в отакій країні під контролем буде на порядки порядків складніше, ніж скинути режим Асада.
Ірак, Лівія тому яскраві приклади.

Противники отакого нового газогону будуть підживлювати нестабільність на тих територіях.
Стабільність зможе дати тільки новий режим. Підконтрольний Турції.
Навіть той же Ізраїль буде проти нового ... Турецького.

Можно задать и ещё один вопрос - много сегодня Южная Европа получает газа из РФ, чтобы говорить о "конце РФ" после постройки газопровода через Сирию?

але потенціал постачання газі по трубі залишається, бо зріджений газ все одно дорожчий. а якщо буде газ з Катару в необмеженій кількості, то тоді можна реально сказати, що епоха домінування Раші закінчилася. будуть той газ спалювати :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 12:57

  Дюрі-бачі написав:Тут була ціла хвиля обговорення того, що я єврея називаю жидом, а афро-українця - негром. Не думав, що і на форумі потрібно дотримуватись політкоректності...

P.S. Жиди москалям склад боєприпасів в Тартусі (Сирія) розбомбили, на жаль москалі встигли втікнути звідти.

гадаю ввічливості треба притримуватися. хіба що кацапи отримали право називатися кацапами, ведучи війни так, як навіть німці у 2СВ не поводилися.

та й слово негр немає як на мене в нас негативного забарвлення. на відміну від Нігер з маленької букви й з двома "г". :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:04

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:Утримати ситуацію в отакій країні під контролем буде на порядки порядків складніше, ніж скинути режим Асада.
Ірак, Лівія тому яскраві приклади.

Противники отакого нового газогону будуть підживлювати нестабільність на тих територіях.
Стабільність зможе дати тільки новий режим. Підконтрольний Турції.
Навіть той же Ізраїль буде проти нового ... Турецького.

Можно задать и ещё один вопрос - много сегодня Южная Европа получает газа из РФ, чтобы говорить о "конце РФ" после постройки газопровода через Сирию?

але потенціал постачання газі по трубі залишається, бо зріджений газ все одно дорожчий. а якщо буде газ з Катару в необмеженій кількості, то тоді можна реально сказати, що епоха домінування Раші закінчилася. будуть той газ спалювати :D

Угу.

"Європа "проспала на ходу" ситуацію, коли стала залежною від російських добрив, так само як це було раніше з газом", – йдеться у статті. (Дослівно англійською мовою: "Europe is "SLEEP WALKING" into becoming dependent on Russian fertiliser, just as it did with gas").
Санкційні обмеження на російський газ країнами ЄС призвели до пошуку рф нових альтернативних способів підтримувати свою економіку за рахунок блакитного палива. Азотні добрива, які на 80% виготовляються з дешевого російського газу, стали її новим козирем на європейському столі.

Про масштаб проблеми свідчать такі цифри: рф виробляє близько 50 млн тонн добрив на рік, що становить 13% від загальносвітового обсягу, зокрема 23% світового виробництва аміаку, 14% виробництва карбаміду і 21% калію.

З початку війни ЄС так і не "забанила" ані російські, ані білоруські добрива. Вони не потрапили в жоден з існуючих 14 пакетів санкцій з боку ЄС. Чому ж ЄС, який завжди так агресивно захищає свої ринки, не обмежив ввіз добрив від країни-агресора, проігнорувавши очевидну загрозу експансії ринку з боку рф?

Якими б не були політичні мотиви правлячих партій провідних країн Європи, але ЄС за останні два роки вже став залежним від російських добрив. Понад 25% від споживання азотних добрив – а це 80% всіх добрив, які споживаються Європою – припадають на російські добрива. Це – офіційні дані Євростату.

Цей тренд посилюється. В 2024 році обсяги ввезених російських добрив в 1,7 разів перевищили минулорічний рівень.
https://interfax.com.ua/news/blog/1014294.html

Pzeczpospolita.
«Количество минеральных удобрений, поставленных из России в Польшу, за девять месяцев 2024 года выросло на 140% — до 952 тыс. т»... Ранее сообщали, что Россия оказалась на втором месте по поставкам СПГ в Европу...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:11

І ще з отієї статті:
"Російські добрива сьогодні просочуються в Україну також з країн ЄС. Неодноразово СБУ знаходило російський слід у імпортних поставках добрив в Україну, проте дій силовиків не достатньо, тому що досі Уряд не зробив жодних дійсно ефективних заходів, щоб зупинити цей потік. Причина, на мою думку – лобізм великих імпортерів.

Більше того, європейські виробники добрив, які перестали витримувати конкуренцію з боку рф та Білорусі на своїх ринках, щоб вижити та уникнути простою – активізували експорт на ринки України. Підсумуємо що саме відбувається: російські та білоруські добрива витісняють європейські добрива з ринку ЄС, а європейські виробники збільшують імпорт своїх добрив в Україну. Чи б’є це по українським виробникам? Cильно б’є. "
https://interfax.com.ua/news/blog/1014294.html

Отака вона війна на виживання...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:23

мотивирующая речь Кличко

Wirująświatła
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