Додано: Пон 16 гру, 2024 13:04

Shaman написав: ЛАД написав: detroytred написав: Утримати ситуацію в отакій країні під контролем буде на порядки порядків складніше, ніж скинути режим Асада.

Ірак, Лівія тому яскраві приклади.



Противники отакого нового газогону будуть підживлювати нестабільність на тих територіях.

Стабільність зможе дати тільки новий режим. Підконтрольний Турції.

Угу."Європа "проспала на ходу" ситуацію, коли стала залежною від російських добрив, так само як це було раніше з газом", – йдеться у статті. (Дослівно англійською мовою: "Europe is "SLEEP WALKING" into becoming dependent on Russian fertiliser, just as it did with gas").Санкційні обмеження на російський газ країнами ЄС призвели до пошуку рф нових альтернативних способів підтримувати свою економіку за рахунок блакитного палива. Азотні добрива, які на 80% виготовляються з дешевого російського газу, стали її новим козирем на європейському столі.Про масштаб проблеми свідчать такі цифри: рф виробляє близько 50 млн тонн добрив на рік, що становить 13% від загальносвітового обсягу, зокрема 23% світового виробництва аміаку, 14% виробництва карбаміду і 21% калію.З початку війни ЄС так і не "забанила" ані російські, ані білоруські добрива. Вони не потрапили в жоден з існуючих 14 пакетів санкцій з боку ЄС. Чому ж ЄС, який завжди так агресивно захищає свої ринки, не обмежив ввіз добрив від країни-агресора, проігнорувавши очевидну загрозу експансії ринку з боку рф?Якими б не були політичні мотиви правлячих партій провідних країн Європи, але ЄС за останні два роки вже став залежним від російських добрив. Понад 25% від споживання азотних добрив – а це 80% всіх добрив, які споживаються Європою – припадають на російські добрива. Це – офіційні дані Євростату.Цей тренд посилюється. В 2024 році обсяги ввезених російських добрив в 1,7 разів перевищили минулорічний рівень.Pzeczpospolita.«Количество минеральных удобрений, поставленных из России в Польшу, за девять месяцев 2024 года выросло на 140% — до 952 тыс. т»... Ранее сообщали, что Россия оказалась на втором месте по поставкам СПГ в Европу...