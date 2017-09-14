Білорусь вимагає участі у мирних переговорах щодо України, - МЗС країни
"Ми від початку заявляли, що претендуємо на місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони почнуться. Для нас важливо отримати гарантії нашої власної безпеки", - зазначив заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич на засіданні Консультативної ради у справах білорусів зарубіжжя.
Він також підкреслив, що фінальні домовленості мають враховувати інтереси Білорусі.
Нагадаємо, у жовтні самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь повинна брати участь у переговорах між Україною та Росією, оскільки, на його думку, там можуть вирішуватися питання, що стосуються білоруських інтересів, включно з територіальними претензіями.
ЛАД написав:Вы читаете, что "західняцький вариант украинского языка" звучало бы лучше, чем "западенський вариант украинского языка"? По-моему, нет. А по сути вопроса что-то сказать можете?
"Західняк" стосується особи, якщо вже мови, то "галицький" чи західно-український, хоч це також не то, бо тут хіба можуть бути десь поширені, до речі все менше і менше, гуцульський, бойківський і т.д. діалекти. Щодо "западенці" це взагалі покруч з російського кореня і українського суфіксу, який дуже до вподоби русофілам:
Если в Монголии живёт Монгол-то в Чехии живет Чехол, а в России вообще Россол!?
Shaman написав:та й слово негр немає як на мене в нас негативного забарвлення
Міністерство освіти і науки провело антидискримінаційну експертизу шкільних підручників. З них вилучать дискримінаційні слова на кшталт “негри”, “жиди”, “цигани”, а також в окремих випадках замінять слово “батьки” на “рідні”. https://zmina.info/news/iz_ukrajinskih_ ... _ta_zhidi/
Wirująświatła написав:........Потом вся экономика оказалась потребляет больше, чем производит.
Ещё раз - не пишите о том, чего не знаете.
Эта опция разрешена только вам?
Ещё раз для неумеющих читать - в оличие от вас я НЕ ПИШУ о том, чего не знаю.
ЛАД написав:
Wirująświatła написав:......... Прикинь я вчера ездил самокатом по гололёду. На горку не едет, буксует. А с горы одометр показывает +5км/ч колесо крутится быстрее, чем едет самокат. ............
Это как?
вы хоть олимпиад по физике не выигрывали? Такие глупые вопросы задаёте.
Выигрывал. + заканчивал физфак ХНУ им. Горького (сейчас Каразина). Могу предположить, что за прошедшие 50 лет законы физики изменились. Тогда буду благодарен за объяснение. Но предварительно прочитайте замечание Миши-клиента в viewtopic.php?p=5799404#p5799404: "с горки - тоже пробуксовывает когда катится! : )"
ЛАД написав:И они действительно боролись с системой. В отличие от вас
1. я боролся не с политическим строем, а со школьной системой принудиловки. разницу понимаете? вряд ли, иначе как можно делать выводы сравнивая самокат и самолёт.
Меньше пишите о своей "борьбе с системой", не будет таких сравнений. И не рассказывайте сказки, что при Брежневе не было анекдотов о нём и за них сажали.
2. кто вам дал право оценивать мою жизнь? кто вы такое?
Вашу жизнь я ни разу не оценивал. Зачем бы мне это? Это вы написали с потолка и сами это понимаете - даже цитату привести не смогли.
Я редко такое делаю, но вам бы я дал по морде, независимо от разницы в возрасте и других морально-этических обстоятельств. Просто потому что ваша морда это заслуживает. Для вас не существует моральных норм и границ. Пришлось бы и мне нарушить.
Этой фразой вы только подтверждаете успешность своей "борьбы с системой". Но сомневаюсь в реальности этого. Смелости хватило бы?
барабашов написав:я прозрел от нищеты окружающей среды рабочего район
а ЛАД считает что с системой не надо было бороться. Вы должны были поставить бюст Ленина и целовать его в ж..пу в благодарность за нищету.
1. У бюста нет "ж..пы". 2. Очень боюсь, что если человечество не найдёт новые источники энергии, а третий мир будет быстро развиваться и, соответственно, увеличивать энергопотребление, то лет через 30 уровень жизни Союза будет восприниматься как норма, а то и выше.
Дюрі-бачі написав:Тут була ціла хвиля обговорення того, що я єврея називаю жидом, а афро-українця - негром. Не думав, що і на форумі потрібно дотримуватись політкоректності...
P.S. Жиди москалям склад боєприпасів в Тартусі (Сирія) розбомбили, на жаль москалі встигли втікнути звідти.
"Негры" в Украине вполне нормальный термин, не имеющий оскорбительного оттенка. Возможно, потому что в степях Украины они редкость. В США свои проблемы. В отличие от термина "жид". И речь не о политкорректности, а об уважении к людям. Когда-то давно я вам написал о том, что стоит отказаться от этого термина и вы тогда даже откорректировали свой пост. Что-то изменилось, что теперь вы настойчиво повторяете его?
jump написав:............ Але замість справедливо покарати винних, майже всіх залучених до внутрішніх розслідувань, включно з постраждалими й офіцерами, які служили в ППД на Тернопільщині, командування бригади перевело в піхотні частини. https://www.pravda.com.ua/articles/2024/12/16/7489216/
Не знаю, как сейчас, но в прошлых войнах комвзвода в "піхотній частині" на первой линии жил очень недолго.
💩Понад 427 тисяч осіб з початку 2024 року надійшли на службу за контрактом, — бєлоусов.
И всё мало. Похоже что потери больше заявленных 400 тыс.
усе просто... тилові посади... за це платять колосальні кошти Давно "чекав", коли подібна проблема стане об'єктом досліджень і предана гласності. Про сімейний підряд, друзів і просто "хороших людей" у небойових частинах далеко від "0" - це окрема тема. До речі, комплектування цих підрозділів, служба там окремих осіб - це немала частина заробітку ТЦК і командування частин. У ТЦК існують "чергі" на потрапляння/мобілізацію в ці частини. За перебування у черзі і потрапляння на службу в небойові частини платять гроші. Це ж не фальсіфікація умов отримання відстрочки, не "ухилянти" - це дійсно військова служба, мобілізація або контракт, іноді і УБД... Всі документи справжні, формально ніхто нічого не порушує...
Ось саме тому при більш ніж мільйонній армії на нулі за фактом вкрай не вистачає бійців, адже більша частина війська і складається з таких кумів, сватів та інших родичів совкових командирів, які прийшли у військо зовсім не для того, щоб захищати країну, а для того, щоб викорстати ЗСУ як велику годівницю для особистого збагачення. Вони як той Шаріков - "у військо піду, але войувати ні в якому разі не буду". І саме вони та їх родичі-пенсіонери у тилу голосніше всіх виступають проти припинення вогню та завершення війни, адже це веде до закриття такої великої безконтрольної годівниці. При такій совковій організації ЗСУ ніяка мобілізація чи бусифікація її не посилить. Не в нестачі бійців проблема ЗСУ, а саме в її совковості та неефективності.
ЛАД написав:Этой фразой вы только подтверждаете успешность своей "борьбы с системой". Но сомневаюсь в реальности этого. Смелости хватило бы?
систему 1 или 10 человек а масштабе класса/школы не сломят. Оставалось много согласных с принудиловкой, или "молчалщих" в тряпочку. Я для системы был пылинкой. Успешность здесь измеряется в других категориях. Вроде элементарные вещи, неужели ещё кто то кроме вас подумал, что 13ти летний подросток сломал систему?
про морду. мне понравилась ваша реакция. Считайте что я испугался. Но желание было.
и пару отрывков из чужих воспоминаний (если вам мои надоели).
Урок истории Историк не выспался. Он зевал и скреб подбородок.
— И вот император Юстиниан Великий и… ыыэх-хе-хе… Федора… (Зевота одолевала его.) И Фе-ыаа-ха-ха-дора…
Очень скучно было слушать о древних, вымерших императорах, в то время как рядом, за Волгой, живые люди делали историю. Класс шумел. Алеференко, решившись, встал:
— Кирилл Михайлович, пожалуйста, объясните нам насчет вот того, что сейчас в России.
— Господа, — возмутился педагог, — во-первых, я вам не газета, это раз. А потом, вы слишком молоды, чтоб разбираться в политике. Да-с. Итак, Юсти…
первым уроком был русский язык. Кудрявый, русобородый учитель Мелковский с опаской заглянул в класс. Едва он показался в дверях, как троглодиты, блеснув старой выправкой, взвились, словно пружинные чертики из табакерки, и застыли над партами. Человекообразные и Степка даже запоздали. Меня тоже поднял с места общий рывок. Все стояли, чинно вытянувшись.
— Что вы?.. Садитесь, садитесь, — замахал рукой учитель, уже отвыкший от такого парада.
Класс медленно оседал. Учитель попробовал ногой кафедру — ничего, не взрывается — и неуверенно взошел на нее.
— Я лучше, может, уйду? — пробормотал совершенно сбитый с толку учитель.
Но перед ним вырос дежурный с классным журналом в руках, и растерявшийся педагог услышал, словно в «добрые» гимназические времена, дежурную скороговорку.
— В классе отсутствуют… — читал Лабанда, — в классе отсутствуют: Гавря Степан, Руденко Константин, Макухин Николай… — И он прочел фамилии всех «внучков».
— Стой! Ты чего?! — вскочили «отсутствующие». — Какого черта! Мы здесь!
— Сейчас начнете отсутствовать, — нахально сказал Биндюг. — Троглодиты, считаю хай открытым! — И, засунув два пальца в рот, Биндюг засвистел так пронзительно, что у нас засвербело в ушах.
За стеной тотчас же отозвался свист нашего класса «Б». Затем по коридору раздались еще восемь свистков, и в школу ринулся грохот. Уроки были сорваны. «Внучков» волокли за ноги, выкидывали в дверь, швыряли через окно. Шелестя страницами, летели учебники, похожие на огромных бабочек. Девочки организовали «детский крик на лужайке». В классе шло чернилопролитие. По коридору, как икону, несли классную доску. «Всем, всем, всем! — было написано на доске. — Долой к черту человекообразных внучков! Да здравствует С. И. Кириков! Требуйте его возвращения!»
Через пять минут в школе не осталось ни одного человекообразного.
порадуйтесь за тех, у кого было детство, а не концлагерь. Когда дети умели дружить, а стучали друг на друга советам дружины и парторгам. Из тех детей могли вырасти Люди с большой буквы. А ваше поколение - безвольные хомячки, поющие гимны под дудочку партии.