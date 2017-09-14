Додано: Пон 16 гру, 2024 15:03

ЛАД написав: Этой фразой вы только подтверждаете успешность своей "борьбы с системой".

Но сомневаюсь в реальности этого. Смелости хватило бы? Этой фразой вы только подтверждаете успешность своей "борьбы с системой".Но сомневаюсь в реальности этого. Смелости хватило бы?

Урок истории

Историк не выспался. Он зевал и скреб подбородок.



— И вот император Юстиниан Великий и… ыыэх-хе-хе… Федора… (Зевота одолевала его.) И Фе-ыаа-ха-ха-дора…



Очень скучно было слушать о древних, вымерших императорах, в то время как рядом, за Волгой, живые люди делали историю. Класс шумел. Алеференко, решившись, встал:



— Кирилл Михайлович, пожалуйста, объясните нам насчет вот того, что сейчас в России.



— Господа, — возмутился педагог, — во-первых, я вам не газета, это раз. А потом, вы слишком молоды, чтоб разбираться в политике. Да-с. Итак, Юсти…



— Ты-то больно стар! — пробурчали сзади. — Замашки прежние!



— Что-о? Встаньте и стойте.



— Не вставай, Колька! — заволновался класс, — Подумаешь, Юстиниан Великий!



— Вон из класса!



В классе никто не встал.



первым уроком был русский язык. Кудрявый, русобородый учитель Мелковский с опаской заглянул в класс. Едва он показался в дверях, как троглодиты, блеснув старой выправкой, взвились, словно пружинные чертики из табакерки, и застыли над партами. Человекообразные и Степка даже запоздали. Меня тоже поднял с места общий рывок. Все стояли, чинно вытянувшись.



— Что вы?.. Садитесь, садитесь, — замахал рукой учитель, уже отвыкший от такого парада.



Класс медленно оседал. Учитель попробовал ногой кафедру — ничего, не взрывается — и неуверенно взошел на нее.



— Дежурный, молитву! — скомандовал Биндюг.



— Обалдел? — спросил Степка.



Класс угнетающе затих.



— Преблагий господи, ниспошли нам благодать духа твоего святого, дарствующего… — зачастил дежурный Володька Лабанда.



Кое-кто по привычке крестился.



— Я лучше, может, уйду? — пробормотал совершенно сбитый с толку учитель.



Но перед ним вырос дежурный с классным журналом в руках, и растерявшийся педагог услышал, словно в «добрые» гимназические времена, дежурную скороговорку.



— В классе отсутствуют… — читал Лабанда, — в классе отсутствуют: Гавря Степан, Руденко Константин, Макухин Николай… — И он прочел фамилии всех «внучков».



— Стой! Ты чего?! — вскочили «отсутствующие». — Какого черта! Мы здесь!



— Сейчас начнете отсутствовать, — нахально сказал Биндюг. — Троглодиты, считаю хай открытым! — И, засунув два пальца в рот, Биндюг засвистел так пронзительно, что у нас засвербело в ушах.



За стеной тотчас же отозвался свист нашего класса «Б». Затем по коридору раздались еще восемь свистков, и в школу ринулся грохот. Уроки были сорваны. «Внучков» волокли за ноги, выкидывали в дверь, швыряли через окно. Шелестя страницами, летели учебники, похожие на огромных бабочек. Девочки организовали «детский крик на лужайке». В классе шло чернилопролитие. По коридору, как икону, несли классную доску. «Всем, всем, всем! — было написано на доске. — Долой к черту человекообразных внучков! Да здравствует С. И. Кириков! Требуйте его возвращения!»



Через пять минут в школе не осталось ни одного человекообразного.

систему 1 или 10 человек а масштабе класса/школы не сломят. Оставалось много согласных с принудиловкой, или "молчалщих" в тряпочку. Я для системы был пылинкой. Успешность здесь измеряется в других категориях. Вроде элементарные вещи, неужели ещё кто то кроме вас подумал, что 13ти летний подросток сломал систему?про морду. мне понравилась ваша реакция. Считайте что я испугался. Но желание было.и пару отрывков из чужих воспоминаний (если вам мои надоели).порадуйтесь за тех, у кого было детство, а не концлагерь. Когда дети умели дружить, а не стучали друг на друга советам дружины и парторгам. Из тех детей могли вырасти Люди с большой буквы. А ваше поколение - безвольные хомячки, поющие гимны под дудочку партии.