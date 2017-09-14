ЛАД написав:Вы читаете, что "західняцький вариант украинского языка" звучало бы лучше, чем "западенський вариант украинского языка"? По-моему, нет. А по сути вопроса что-то сказать можете?
"Західняк" стосується особи, якщо вже мови, то "галицький" чи західно-український, хоч це також не то, бо тут хіба можуть бути десь поширені, до речі все менше і менше, гуцульський, бойківський і т.д. діалекти. Щодо "западенці" це взагалі покруч з російського кореня і українського суфіксу, який дуже до вподоби русофілам:
Если в Монголии живёт Монгол-то в Чехии живет Чехол, а в России вообще Россол!?
Shaman написав:та й слово негр немає як на мене в нас негативного забарвлення
Міністерство освіти і науки провело антидискримінаційну експертизу шкільних підручників. З них вилучать дискримінаційні слова на кшталт “негри”, “жиди”, “цигани”, а також в окремих випадках замінять слово “батьки” на “рідні”. https://zmina.info/news/iz_ukrajinskih_ ... _ta_zhidi/
де ще зафіксовано окрім вашого сприйняття що западенець це образливо? як я вже казав - статті з вікі не пропонувати. там кожен може як йому до вподоби правити. тлумачення від мовознавців є з цього питання?
tester7336 написав:де ще зафіксовано окрім вашого сприйняття що западенець це образливо?
Новомова Як Росія розмиває реальність за допомогою новомови: «западенці» 31 Серпня 2023 14:00 Росіяни проявляють зневагу до українців у різні способи, зокрема і з використанням образливих назв. Прикладом тому є слово «западенці». https://disinfo.detector.media/post/yak ... zapadentsi
Росіяни проявляють зневагу до українців у різні способи, зокрема і з використанням образливих назв.
Тигритин - используется в значении "таблетка смелости\крутости\дерзости", тут все понятно же, тигр - сильное и мощное животное ... Кизил — сленговое название насвая (табачного изделия, часто употребляемого неформально). Крепостная — ученица с покладистым характером, не умеющая отстаивать своё мнение; часто становится объектом насмешек и манипуляций Деградация — ироничное название процесса учёбы, школьных занятий. Отсюда деградант — ученик, который слишком усердно учится или является отличником, часто в насмешливом контексте. Лукошка — обидный сленг, обозначающий девушку, потерявшую девственность; особенно часто применяется в адрес беременных несовершеннолетних.
tester7336 написав:де ще зафіксовано окрім вашого сприйняття що западенець це образливо?
Новомова Як Росія розмиває реальність за допомогою новомови: «западенці» 31 Серпня 2023 14:00 Росіяни проявляють зневагу до українців у різні способи, зокрема і з використанням образливих назв. Прикладом тому є слово «западенці». https://disinfo.detector.media/post/yak ... zapadentsi
ЗІ і до речі в вами приведеній вікі написано що "западенець" - "У деяких випадках його вживання вважається образою". тож ви вважаєте що саме те вживання на форумі було застосоване з ціллю вас образити?
Hotab написав:Wirująświatła Тобі треба трохи підтягнути теорію, яку ти пропустив, бо «бунтував», поки всі вчились.
Есть датчики (в нашем случае измерительный датчик оборотов колеса) , есть указатели (табло ) , есть вычислительные устройства (хз Ное оно у тебя вмонтировано) . Есть gps-трекеры (в твоем вопросе о смартфоне, работающий по сигналу gps приемника, вмонтированного в смартфон) . У тебя все спидометры. Или одометры. Или хз. Но ты ничего не понимаешь. Когда кривляются не понимая вопроса - это твоя любимая обезьяна и ее поведение,
ну не розуміє людина різниці між просто S та S/t (вірніше dS/dt) і що та який прилад вимірює. що для того, щоб перетворити одометр в спідометр, потрібно міряти не лише оберти колеса, а ще й час. протестний гуманітарій, буває. але навіщо ж сперечатися у сферах, в яких не розумієшся? генерал свр про таке не розказує.
вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?
Другие самокатчики говорят "скорость на курке" что ещё менее корректно с точки зрения научного симпозиума.
Не совсем понял что такое «курок» или «курка» в самокате, но догадываюсь что речь о руле. Так вот они как раз ближе. Скорость на руле называется «приборная». Она измеряется/вычисляется собственными системами самоката и выводится на указатель скорости (прибор на руле). Скорость по gps (на трекере, смартфоне ) называется «путевая». Путевая в самокате будет отличаться при всяких твоих пробуксовках, а также при движении по существенным спускам/подъемам. Она будет ниже приборной в косинус угла спуска раз.
Не пользовался измерением скорости по gps, но, насколько понимаю, такой метод измеряет только горизонтальную составляющую скорости, т.е., например, при отвесном падении со скалы покажет, что скорость = 0. Вряд ли кого-то утешит, что он упадет с высоты хотя бы 3-го этажа с замеренной таким способом "нулевой" скоростью. Сила удара о землю быстро объяснит человеку, что он не прав.