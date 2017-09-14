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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11363113641136511366

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 15:28

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Вы читаете, что "західняцький вариант украинского языка" звучало бы лучше, чем "западенський вариант украинского языка"?
По-моему, нет.
А по сути вопроса что-то сказать можете?

"Західняк" стосується особи, якщо вже мови, то "галицький" чи західно-український, хоч це також не то, бо тут хіба можуть бути десь поширені, до речі все менше і менше, гуцульський, бойківський і т.д. діалекти. Щодо "западенці" це взагалі покруч з російського кореня і українського суфіксу, який дуже до вподоби русофілам:
Русофіл ... Олексій Костусєв заявив, що його змушують дружити з "западенцями". https://www.pravda.com.ua/news/2011/11/22/6775536/

Це слово по принципу:
Если в Монголии живёт Монгол-то в Чехии живет Чехол, а в России вообще Россол!?

  Shaman написав:та й слово негр немає як на мене в нас негативного забарвлення

Міністерство освіти і науки провело антидискримінаційну експертизу шкільних підручників. З них вилучать дискримінаційні слова на кшталт “негри”, “жиди”, “цигани”, а також в окремих випадках замінять слово “батьки” на “рідні”. https://zmina.info/news/iz_ukrajinskih_ ... _ta_zhidi/


де ще зафіксовано окрім вашого сприйняття що западенець це образливо?
як я вже казав - статті з вікі не пропонувати. там кожен може як йому до вподоби правити. тлумачення від мовознавців є з цього питання?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:де ще зафіксовано окрім вашого сприйняття що западенець це образливо?

Новомова Як Росія розмиває реальність за допомогою новомови: «западенці»
31 Серпня 2023 14:00
Росіяни проявляють зневагу до українців у різні способи, зокрема і з використанням образливих назв. Прикладом тому є слово «западенці». https://disinfo.detector.media/post/yak ... zapadentsi

... обов’язкове переважне протиставлення
себе отим «местним», «вуйкам» чи «западенцям» (слова «бандера»,
«бандерівець» вживалися рідше, але завжди гостро конфронтаційно
з боку причетних до влади) https://21.helsinki.org.ua/files/docs/1588593717.pdf

і т.д.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 15:58

на болотах тоже начали запрещать слова

Росіяни проявляють зневагу до українців у різні способи, зокрема і з використанням образливих назв.

Зображення
Тигритин - используется в значении "таблетка смелости\крутости\дерзости", тут все понятно же, тигр - сильное и мощное животное ...
Кизил — сленговое название насвая (табачного изделия, часто употребляемого неформально).
Крепостная — ученица с покладистым характером, не умеющая отстаивать своё мнение; часто становится объектом насмешек и манипуляций
Деградация — ироничное название процесса учёбы, школьных занятий. Отсюда деградант — ученик, который слишком усердно учится или является отличником, часто в насмешливом контексте.
Лукошка — обидный сленг, обозначающий девушку, потерявшую девственность; особенно часто применяется в адрес беременных несовершеннолетних.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:02

  Ой+ написав:
  tester7336 написав:де ще зафіксовано окрім вашого сприйняття що западенець це образливо?

Новомова Як Росія розмиває реальність за допомогою новомови: «западенці»
31 Серпня 2023 14:00
Росіяни проявляють зневагу до українців у різні способи, зокрема і з використанням образливих назв. Прикладом тому є слово «западенці». https://disinfo.detector.media/post/yak ... zapadentsi

... обов’язкове переважне протиставлення
себе отим «местним», «вуйкам» чи «западенцям» (слова «бандера»,
«бандерівець» вживалися рідше, але завжди гостро конфронтаційно
з боку причетних до влади) https://21.helsinki.org.ua/files/docs/1588593717.pdf

і т.д.


це все не мовознавці.

ЗІ
і до речі в вами приведеній вікі написано що "западенець" - "У деяких випадках його вживання вважається образою". тож ви вважаєте що саме те вживання на форумі було застосоване з ціллю вас образити?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:це все не мовознавці.

  tester7336 написав:
  Shaman написав:як написати десять повідомлення ні про що? звертайтесь - tester7336 вміє за формальною ознакою жувати одне й теж без ніякого змісту :lol:

беру уроки у гуру. у вас в том числе. :lol:

Це якусь домашку виконуєте?
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:16

  Ой+ написав:
  tester7336 написав:це все не мовознавці.

  tester7336 написав:
  Shaman написав:як написати десять повідомлення ні про що? звертайтесь - tester7336 вміє за формальною ознакою жувати одне й теж без ніякого змісту :lol:

беру уроки у гуру. у вас в том числе. :lol:

Це якусь домашку виконуєте?


ви почали стверджувати що це образливе слово яке не потрібно використовувати.
мені стало цікаво це ваше сприйняття чи це формалізовано мовознавцями.

ЗІ
вам також не подобається дивлюся. а даремно. формалізація та алгоритмізація цікаві штуки.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:33

  wild.tomcat написав:
  Hotab написав:Wirująświatła
Тобі треба трохи підтягнути теорію, яку ти пропустив, бо «бунтував», поки всі вчились.

Есть датчики (в нашем случае измерительный датчик оборотов колеса) , есть указатели (табло ) , есть вычислительные устройства (хз Ное оно у тебя вмонтировано) . Есть gps-трекеры (в твоем вопросе о смартфоне, работающий по сигналу gps приемника, вмонтированного в смартфон) . У тебя все спидометры. Или одометры. Или хз. Но ты ничего не понимаешь.
Когда кривляются не понимая вопроса - это твоя любимая обезьяна и ее поведение,


ну не розуміє людина різниці між просто S та S/t (вірніше dS/dt) і що та який прилад вимірює. що для того, щоб перетворити одометр в спідометр, потрібно міряти не лише оберти колеса, а ще й час. протестний гуманітарій, буває. але навіщо ж сперечатися у сферах, в яких не розумієшся? генерал свр про таке не розказує.

вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:37

Тому що ці такі вумні тощо знаходяться дуже далеко від важелів управління держави та впливу на суспільство.
До того ж є набагато ще вумніші.
І вони теж так само далеко.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:41

  Hotab написав:...........
Другие самокатчики говорят "скорость на курке" что ещё менее корректно с точки зрения научного симпозиума.

Не совсем понял что такое «курок» или «курка» в самокате, но догадываюсь что речь о руле.
Так вот они как раз ближе.
Скорость на руле называется «приборная». Она измеряется/вычисляется собственными системами самоката и выводится на указатель скорости (прибор на руле).
Скорость по gps (на трекере, смартфоне ) называется «путевая».
Путевая в самокате будет отличаться при всяких твоих пробуксовках, а также при движении по существенным спускам/подъемам. Она будет ниже приборной в косинус угла спуска раз.
Не пользовался измерением скорости по gps, но, насколько понимаю, такой метод измеряет только горизонтальную составляющую скорости, т.е., например, при отвесном падении со скалы покажет, что скорость = 0. Вряд ли кого-то утешит, что он упадет с высоты хотя бы 3-го этажа с замеренной таким способом "нулевой" скоростью. Сила удара о землю быстро объяснит человеку, что он не прав.

Успіх, вы встряли не по делу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:43

  flyman написав:вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?


в черговий раз вам нагадують - вам вже надавали відповідь саме на це ваше запитання. і в черговий раз виникають зустрічні запитання:
1) при прочитування тих відповідей ви не змогли вгадати жодної букви?
2) букви ви вгадали, не змогли скласти в слова?
3) слова склали, не зрозуміли текст?
4) навіщо ви задаєте запитання взагалі, якщо ви не читаєте відповідей на них?
хоббі таке?
wild.tomcat
 
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