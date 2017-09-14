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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1136111362113631136411365>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:46

  Banderlog написав:Піхота)
і свіжак і почистили зсу од медиків ремонтників шоферів авіаторів молодших 45 і відносно здорових.
Схоже вже явної кризи в піхоті нема. наступними піде таки поліція. Но думаю на весну. З тцк і сп тільки ті шо завалють показники , думаю менше четверті попаде на весну.


А Ви провидець! 8)

"Сирський попередив Зеленського про зрив плану мобілізації в Україні та необхідність терміново залучати силовиків до формування бригад. У ЗСУ немає часу на підготовку кадрів, ми витрачаємо останні резерви для утримання Курської області та Покровська, будь-який новий прорив супротивника може повністю обвалити фронт." :shock:

В Україні налічується близько мільйон людей, які мають статус учасника бойових дій. Також ще понад 100 тис. українців мають статус особи з інвалідністю.
Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова

скільки тилових пацюків оформили собі убд та інвалідність :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:52

  detroytred написав:
  greenozon написав:хто не осилив 6 відео Валерія Маркуса - коротка рефлексія від тріггера мма (Анатолія Якименка)
рагуляцько аграрне виховання :)

Цікавий розбір.

З чим категорично не згоден так з тим, що не треба було одразу висвітлювати правду.
До речі, Маркус і зараз й половини не розкриває. В тому числі ключового - хто стояв (і стоїть) за спинами цих двох протиборствуючих команд.
І головне: чому (з якої причини) Федорич не поставив очолювати цю бригаду такого ж свідомого комбрига та першого зама, як і Маркус? А також відповідного генерала, а не отого "вперед-вперед".
Це найголовніше. Йому не давали цього зробити чи йому було не настільки важливо?
(На проект, від якого залежало майбутнє України, як неодноразово підкреслювалося у відео).

вже не один розказує: ніхто не стоїть, "народ не той", здихає УРСР та її колгоспно-партійно-олігархічно-бюджетосісьна еліта вищого сорту
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:53

  wild.tomcat написав:
  flyman написав:вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?


в черговий раз вам нагадують - вам вже надавали відповідь саме на це ваше запитання. і в черговий раз виникають зустрічні запитання:
1) при прочитування тих відповідей ви не змогли вгадати жодної букви?
2) букви ви вгадали, не змогли скласти в слова?
3) слова склали, не зрозуміли текст?
4) навіщо ви задаєте запитання взагалі, якщо ви не читаєте відповідей на них?
хоббі таке?

кароче такая задумка. я понял. физиков/математиков докуя а когда надо было отремонтировать самокат в 500км от столицы нашлось аж ноль специалистов. И так во всём. Ваши знания единственная ваша гордость, только когда они нужны их днем с огнём нет. А когда не нужны льются как фекальные массы по трубам. 2й день обсуждается как я в частной беседе назвал спидометр одометром (потому что мне так удобнее, спидометр у меня на смартфоне). И вуаля нашлась проблема для физиков-медалистов. других проблем нет)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:00

  Wirująświatła написав:
  wild.tomcat написав:
  flyman написав:вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?


в черговий раз вам нагадують - вам вже надавали відповідь саме на це ваше запитання. і в черговий раз виникають зустрічні запитання:
1) при прочитування тих відповідей ви не змогли вгадати жодної букви?
2) букви ви вгадали, не змогли скласти в слова?
3) слова склали, не зрозуміли текст?
4) навіщо ви задаєте запитання взагалі, якщо ви не читаєте відповідей на них?
хоббі таке?

кароче такая задумка. я понял. физиков/математиков докуя а когда надо было отремонтировать самокат в 500км от столицы нашлось аж ноль специалистов. И так во всём. Ваши знания единственная ваша гордость, только когда они нужны их днем с огнём нет. А когда не нужны льются как фекальные массы по трубам.


та нє, докуя якраз тих, хто "принимал на работу, увольнял". і при цьому самокату своєму ради дати не може. :D куди вже всім тим "физикам/математикам" них. чи по вашому, всі "фізики/математики" просто зобовязані відремонтувати самокат різним спецам по "фекальним масам"? :mrgreen:
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Пон 16 гру, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:03

  GALeon написав: Білорусь вимагає участі у мирних переговорах щодо України, - МЗС країни

"Ми від початку заявляли, що претендуємо на місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони почнуться. Для нас важливо отримати гарантії нашої власної безпеки", - зазначив заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич на засіданні Консультативної ради у справах білорусів зарубіжжя.

Він також підкреслив, що фінальні домовленості мають враховувати інтереси Білорусі.

Нагадаємо, у жовтні самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь повинна брати участь у переговорах між Україною та Росією, оскільки, на його думку, там можуть вирішуватися питання, що стосуються білоруських інтересів, включно з територіальними претензіями.

хоче віддати правий берег Прип"яті?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:08

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Вы читаете, что "західняцький вариант украинского языка" звучало бы лучше, чем "западенський вариант украинского языка"?
По-моему, нет.
А по сути вопроса что-то сказать можете?

"Західняк" стосується особи, якщо вже мови, то "галицький" чи західно-український, хоч це також не то, бо тут хіба можуть бути десь поширені, до речі все менше і менше, гуцульський, бойківський і т.д. діалекти. Щодо "западенці" це взагалі покруч з російського кореня і українського суфіксу, який дуже до вподоби русофілам:
Русофіл ... Олексій Костусєв заявив, що його змушують дружити з "западенцями". https://www.pravda.com.ua/news/2011/11/22/6775536/

Це слово по принципу:
Если в Монголии живёт Монгол-то в Чехии живет Чехол, а в России вообще Россол!?

  Shaman написав:та й слово негр немає як на мене в нас негативного забарвлення

Міністерство освіти і науки провело антидискримінаційну експертизу шкільних підручників. З них вилучать дискримінаційні слова на кшталт “негри”, “жиди”, “цигани”, а також в окремих випадках замінять слово “батьки” на “рідні”. https://zmina.info/news/iz_ukrajinskih_ ... _ta_zhidi/

тепер буде не тато і мама, а "парент оне" і "парент тво", зато полкорєктно і не по-скрєпному ніразу, замість "росіяни" згідно нового правопису "3.14дари", це - перемога
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:09

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:Тут була ціла хвиля обговорення того, що я єврея називаю жидом, а афро-українця - негром. Не думав, що і на форумі потрібно дотримуватись політкоректності...

P.S. Жиди москалям склад боєприпасів в Тартусі (Сирія) розбомбили, на жаль москалі встигли втікнути звідти.

"Негры" в Украине вполне нормальный термин, не имеющий оскорбительного оттенка. Возможно, потому что в степях Украины они редкость. В США свои проблемы.
В отличие от термина "жид". И речь не о политкорректности, а об уважении к людям.
Когда-то давно я вам написал о том, что стоит отказаться от этого термина и вы тогда даже откорректировали свой пост. Что-то изменилось, что теперь вы настойчиво повторяете его?

правильно "Богообрані", і з великої літери
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:20

Немає таких проблем, щоб їх не можна було вирішити!©

  detroytred написав:Тому що ці такі вумні тощо знаходяться дуже далеко від важелів управління держави та впливу на суспільство.
До того ж є набагато ще вумніші.
І вони теж так само далеко.

Щось не сходиться ;)
Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління! ;)

Наприклад, перед пересічним Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін))
Далі ви знаєте ;)

То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!

Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:22

  Успіх написав:Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!
та хотя бы способ остановить войну нобелевские лауреаты предложили.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 17:25

  Успіх написав:Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!


є така приказка - дурням везе (це не в сенсі що ви дурень)
я до цієї приказки полюбляю додавати - але ніхто не рахує тих дурнів яким не повезло.
та й взагалі гроші це не завжди про розум. думаю мсекниця набагато багатша за вас.
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