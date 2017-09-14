Wirująświatła написав:кароче такая задумка. я понял. физиков/математиков докуя а когда надо было отремонтировать самокат в 500км от столицы нашлось аж ноль специалистов. И так во всём. Ваши знания единственная ваша гордость, только когда они нужны их днем с огнём нет. А когда не нужны льются как фекальные массы по трубам. 2й день обсуждается как я в частной беседе назвал спидометр одометром (потому что мне так удобнее, спидометр у меня на смартфоне). И вуаля нашлась проблема для физиков-медалистов. других проблем нет)
Щось це зразу нагадує про військових мирного часу А як війна - то воювати нема кому!
detroytred написав:Тому що ці такі вумні тощо знаходяться дуже далеко від важелів управління держави та впливу на суспільство. До того ж є набагато ще вумніші. І вони теж так само далеко.
Щось не сходиться Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління!
Наприклад, перед пересічним Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін)) Далі ви знаєте
То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!
Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!
та трошки запарив той успіх-долярчик тут всіх своє квартирою, згадувати її при буль-якій нагоді і взагалі без неї. тут теж не бомжі спілкуються а розумні люди на те й розумні що подібну фігню
То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!
Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!
не пишуть, тому що розуміють, і складність задачі і свої сили, і обставини і т.п. тому і не лізуть. а ше часто їх звідти витісняють більш нахабні. і тому тихенько, без зайвого шуму, займаються своїми справами. але щоб зрозуміти і це, і те, що тільки дурні лізуть скрізь і беруться за все, потрібно більше ніж 9 класів.
detroytred написав:І ще з отієї статті: "Російські добрива сьогодні просочуються в Україну також з країн ЄС. Неодноразово СБУ знаходило російський слід у імпортних поставках добрив в Україну, проте дій силовиків не достатньо, тому що досі Уряд не зробив жодних дійсно ефективних заходів, щоб зупинити цей потік. Причина, на мою думку – лобізм великих імпортерів.
Більше того, європейські виробники добрив, які перестали витримувати конкуренцію з боку рф та Білорусі на своїх ринках, щоб вижити та уникнути простою – активізували експорт на ринки України. Підсумуємо що саме відбувається: російські та білоруські добрива витісняють європейські добрива з ринку ЄС, а європейські виробники збільшують імпорт своїх добрив в Україну. Чи б’є це по українським виробникам? Cильно б’є. " https://interfax.com.ua/news/blog/1014294.html
Отака вона війна на виживання...
Это тоже к вопросу о деиндустриализации. Хотя тут несколько иначе, РФ выигрывает конкуренцию за счёт дешёвого газа.
В последние годы главной отличительной чертой украинского рынка минеральных удобрений является парадоксальность. С одной стороны, агросектор — одна из немногих сфер украинской экономики, которая динамично развивается. Аграрии бьют рекорды урожайности, валовых сборов и объемов экспорта, поэтому емкость рынка минеральных удобрений постепенно растет. ........... С другой стороны — объемы производства удобрений в Украине постепенно снижаются. Если в 2011 году на долю импорта в продажах удобрений приходилось менее 30%, то в 2017 году — более 70%. В 2018 году доля импорта немного снизилась — до 69,2% (объемы оптовых продаж удобрений украинского производства выросли на 1 млрд грн — до 39 млрд грн), но принципиально это ничего не меняет. ............ введение Кабмином полного эмбарго на импорт в Украину российских минеральных удобрений — мера хоть и неожиданная, но прогнозируемая. Тем более, что «война» с российскими азотными удобрениями в Украине с переменным успехом ведется уже 15 лет — с 2004 года, когда была введена первая антидемпинговая пошлина. ......... Правда, по оценкам экспертов, в действительности объемы «азотного» импорта из России по-прежнему высоки, просто они мимикрировали под другие товарные номинации или проводятся через третьи страны, в частности, Беларусь. ......... Что же касается возможных последствий введения запрета, эксперты прогнозируют изменение географии импорта и опасаются дальнейшей монополизации украинского рынка азотных удобрений группой Ostchem и, как следствие, их подорожания. ......... Действительно, признаки «нездоровья» на украинском рынке есть. В частности, цены экспорта из Украины азотных удобрений выше, чем цены импорта (по данным Госстата, в 2018 году средняя стоимость одной импортированной тонны составила $212, а экспортной — $189; экспортирована 341 тыс. т). Реальные рыночные цены другие, но их соотношение похожее. Проще говоря, цены внутреннего рынка выше цен на внешнем рынке. При этом производителям все равно выгодно отправлять удобрения на экспорт, что эксперты трактуют как диктат монополистами высоких внутренних цен.
detroytred написав:Тому що ці такі вумні тощо знаходяться дуже далеко від важелів управління держави та впливу на суспільство. До того ж є набагато ще вумніші. І вони теж так само далеко.
Щось не сходиться Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління!
Наприклад, перед пересічним Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін)) Далі ви знаєте
То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!
Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!
Ні. Правила в суспільстві та державі встановлюють особи. Особи не стільки за критерієм розуму або здатності оволодівати знаннями, а за здебільшого іншими здібностями -- перш за все боротьби за владу.
Будь-які задачі будь-хто вирішити не може)) І ви вирішили свою задачу для себе. З цього аж ніяк не випливає те, що хтось ліпший за вас тоді обов'язково може вирішити задачу для суспільства, держави. Це різні речі.
тепер буде не тато і мама, а "парент оне" і "парент тво", зато полкорєктно і не по-скрєпному ніразу, замість "росіяни" згідно нового правопису "3.14дари", це - перемога
По посиланню дещо інакше пояснюють:
У прес-службі МОН також додають, що в інтернеті з’явився зразок рекомендації антидискримінаційної експертизи, де фахівці радять замінити слово “батьки” на слово “рідні” в завданні “Разом із батьками обговори, де можна гратися”. “Частина суспільства не зрозуміла доцільності цього зауваження, хоча воно напряму стосується захисту майже половини українських дітей. На жаль, зараз в Україні 3 мільйони дітей проживають у неповних сім’ях, а це – майже 40%. Йдеться і про дітей, які живуть виключно з дідусями та бабусями, зі старшими братами та сестрами, з тітками та дядьками. Ця ситуація особливо загострена, бо частина дітей втратила своїх батьків внаслідок російської агресії на сході України”, – пояснюють у МОН.
Хоча і певні посили щодо толерантності до меншин також є.
вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?
Черговий раз питаю, так а де бойовий робот? Чи Флайманам треба натхнення, щоб його зробити, а «олімпійці» зобовʼязані по щолчку пальців Флайманів кинутись робити його життя щасливим? Десь зразу після того як по щолчку пальців поремонтують двієчнику самоката?
2й день обсуждается как я в частной беседе назвал спидометр одометром (потому что мне так удобнее, спидометр у меня на смартфоне). И вуаля нашлась проблема для физиков-медалистов. других проблем нет)
Ні, ти крутиш тухесиком, Віталік. Хватати пасатіжами тебе за язик почали не тоді, коли ти щось там помилково сказав про апаратну частину самокату. Хватати тебе почали тоді, коли туговатий хлопчик почав мавпячуватись на адресу розумніших. Ніякому тУпню не дозволено таке. Тим більше що це той хлопчик , який виріс спочатку туговатим хлопчиком у кацапському селі глибоко на болотах, а потім замість наздогнати навчальний процес в Україні , почав мироточити своім бунтуючим пубертатом. Стало вже не до навчання.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 16 гру, 2024 18:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вы читаете, что "західняцький вариант украинского языка" звучало бы лучше, чем "западенський вариант украинского языка"? По-моему, нет. А по сути вопроса что-то сказать можете?
"Західняк" стосується особи, якщо вже мови, то "галицький" чи західно-український, хоч це також не то, бо тут хіба можуть бути десь поширені, до речі все менше і менше, гуцульський, бойківський і т.д. діалекти. Щодо "западенці" це взагалі покруч з російського кореня і українського суфіксу, який дуже до вподоби русофілам:
Если в Монголии живёт Монгол-то в Чехии живет Чехол, а в России вообще Россол!?
Не знаю по какому принципу, но в вашей цитате из укр. словника слово "западенці" названо украинским. И я вас спрашивал, по сути того сообщения Вы что-то сказать можете? Похоже, что нет. Остаётся спорить о терминологии.
Shaman написав:та й слово негр немає як на мене в нас негативного забарвлення
Міністерство освіти і науки провело антидискримінаційну експертизу шкільних підручників. З них вилучать дискримінаційні слова на кшталт “негри”, “жиди”, “цигани”, а також в окремих випадках замінять слово “батьки” на “рідні”. https://zmina.info/news/iz_ukrajinskih_ ... _ta_zhidi/
Наше Міністерство освіти і науки порой отличается большим "умом и сообразительностью". А как называть цыгана - "ром"? И замена “батьки” на “рідні” это из той же оперы, что "родитель 1" и "родитель 2" вместо "отец и мать"?