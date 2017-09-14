Додано: Пон 16 гру, 2024 17:59



вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?







2й день обсуждается как я в частной беседе назвал спидометр одометром (потому что мне так удобнее, спидометр у меня на смартфоне). И вуаля нашлась проблема для физиков-медалистов. других проблем нет)





Черговий раз питаю, так а де бойовий робот?Чи Флайманам треба натхнення, щоб його зробити, а «олімпійці» зобовʼязані по щолчку пальців Флайманів кинутись робити його життя щасливим? Десь зразу після того як по щолчку пальців поремонтують двієчнику самоката?Ні, ти крутиш тухесиком, Віталік. Хватати пасатіжами тебе за язик почали не тоді, коли ти щось там помилково сказав про апаратну частину самокату.Хватати тебе почали тоді, коли туговатий хлопчик почав мавпячуватись на адресу розумніших. Ніякому тУпню не дозволено таке.Тим більше що це той хлопчик , який виріс спочатку туговатим хлопчиком у кацапському селі глибоко на болотах, а потім замість наздогнати навчальний процес в Україні , почав мироточити своїм набубнявленим бунтуючим пубертатом. Стало вже не до навчання.