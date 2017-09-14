detroytred написав:Тому що ці такі вумні тощо знаходяться дуже далеко від важелів управління держави та впливу на суспільство. До того ж є набагато ще вумніші. І вони теж так само далеко.
Щось не сходиться Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління!
Наприклад, перед пересічним Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін)) Далі ви знаєте
То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!
Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!
Ні. Правила в суспільстві та державі встановлюють особи. Особи не стільки за критерієм розуму або здатності оволодівати знаннями, а за здебільшого іншими здібностями -- перш за все боротьби за владу.
Будь-які задачі будь-хто вирішити не може)) І ви вирішили свою задачу для себе. З цього аж ніяк не випливає те, що хтось ліпший за вас тоді обов'язково може вирішити задачу для суспільства, держави. Це різні речі.
тепер буде не тато і мама, а "парент оне" і "парент тво", зато полкорєктно і не по-скрєпному ніразу, замість "росіяни" згідно нового правопису "3.14дари", це - перемога
По посиланню дещо інакше пояснюють:
У прес-службі МОН також додають, що в інтернеті з’явився зразок рекомендації антидискримінаційної експертизи, де фахівці радять замінити слово “батьки” на слово “рідні” в завданні “Разом із батьками обговори, де можна гратися”. “Частина суспільства не зрозуміла доцільності цього зауваження, хоча воно напряму стосується захисту майже половини українських дітей. На жаль, зараз в Україні 3 мільйони дітей проживають у неповних сім’ях, а це – майже 40%. Йдеться і про дітей, які живуть виключно з дідусями та бабусями, зі старшими братами та сестрами, з тітками та дядьками. Ця ситуація особливо загострена, бо частина дітей втратила своїх батьків внаслідок російської агресії на сході України”, – пояснюють у МОН.
Хоча і певні посили щодо толерантності до меншин також є.
вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?
Черговий раз питаю, так а де бойовий робот? Чи Флайманам треба натхнення, щоб його зробити, а «олімпійці» зобовʼязані по щолчку пальців Флайманів кинутись робити його життя щасливим? Десь зразу після того як по щолчку пальців поремонтують двієчнику самоката?
2й день обсуждается как я в частной беседе назвал спидометр одометром (потому что мне так удобнее, спидометр у меня на смартфоне). И вуаля нашлась проблема для физиков-медалистов. других проблем нет)
Ні, ти крутиш тухесиком, Віталік. Хватати пасатіжами тебе за язик почали не тоді, коли ти щось там помилково сказав про апаратну частину самокату. Хватати тебе почали тоді, коли туговатий хлопчик почав мавпячуватись на адресу розумніших. Ніякому тУпню не дозволено таке. Тим більше що це той хлопчик , який виріс спочатку туговатим хлопчиком у кацапському селі глибоко на болотах, а потім замість наздогнати навчальний процес в Україні , почав мироточити своїм набубнявленим бунтуючим пубертатом. Стало вже не до навчання.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 16 гру, 2024 19:17, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Вы читаете, что "західняцький вариант украинского языка" звучало бы лучше, чем "западенський вариант украинского языка"? По-моему, нет. А по сути вопроса что-то сказать можете?
"Західняк" стосується особи, якщо вже мови, то "галицький" чи західно-український, хоч це також не то, бо тут хіба можуть бути десь поширені, до речі все менше і менше, гуцульський, бойківський і т.д. діалекти. Щодо "западенці" це взагалі покруч з російського кореня і українського суфіксу, який дуже до вподоби русофілам:
Если в Монголии живёт Монгол-то в Чехии живет Чехол, а в России вообще Россол!?
Не знаю по какому принципу, но в вашей цитате из укр. словника слово "западенці" названо украинским. И я вас спрашивал, по сути того сообщения Вы что-то сказать можете? Похоже, что нет. Остаётся спорить о терминологии.
Shaman написав:та й слово негр немає як на мене в нас негативного забарвлення
Міністерство освіти і науки провело антидискримінаційну експертизу шкільних підручників. З них вилучать дискримінаційні слова на кшталт “негри”, “жиди”, “цигани”, а також в окремих випадках замінять слово “батьки” на “рідні”. https://zmina.info/news/iz_ukrajinskih_ ... _ta_zhidi/
Наше Міністерство освіти і науки порой отличается большим "умом и сообразительностью". А как называть цыгана - "ром"? И замена “батьки” на “рідні” это из той же оперы, что "родитель 1" и "родитель 2" вместо "отец и мать"?
Повалений сирійський диктатор Башар Асад виступив із першою після своєї втечі із країни заявою. Він, зокрема, повідомив, що перебував у Дамаску до ранку 8 грудня і покинув країну аж увечері і що жодного разу не думав про відставку чи втечу. Заяву опублікувала канцелярія Асада в соцмережах.
У своєму зверненні диктатор запевняє, що він не планував їхати із країни. Мовляв, він був у Дамаску до 8 грудня, але під натиском повстанців "у координації з російськими союзниками" змушений був переправитися в Латакію на авіабазу Хмеймім, звідки спостерігав за подіями.
"Після прибуття на авіабазу Хмеймім того ранку стало ясно, що наші сили повністю відійшли з усіх бойових рубежів, а останні армійські позиції впали", - йдеться в заяві.
огидно це чути, що Асад має орден (сьогодні навіть загиблим героям на фронті ордени такого високого рівня не вручають).
Юрий Бойко-герой України часів Кучми, треба люструвати список "героїв" часів Кучми, Яника.
Wirująświatła написав:Ваши знания единственная ваша гордость, только когда они нужны их днем с огнём нет. А когда не нужны льются как фекальные массы по трубам.
ІМХО. Без знання теоретичних основ при проектуванні та монтажі сантехнічних труб доволі регулярно у подальшому виникають незручні моменти для користувачів з функціонуванням систем у яких "лиються фекальні маси по трубам"