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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:24
Успіх написав:
Щось не сходиться
Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління!
Наприклад, перед пересічним
Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін))
Далі ви знаєте
То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!
Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!
Все прекрасно сходиться, якщо ти розумний.
Мозок людини зменшується останніх 3000(по іншим даним 5000 чи 20000) років. Причому суттєво, на 15%. Це факт!
Тобто останні 3000 років людині для успішності не потрібен розум! Точніше не потрібно так багато розуму. Потрібні інші якості.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 16 гру, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:32
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
Тут була ціла хвиля обговорення того, що я єврея називаю жидом, а афро-українця - негром. Не думав, що і на форумі потрібно дотримуватись політкоректності...
P.S. Жиди москалям склад боєприпасів в Тартусі (Сирія) розбомбили, на жаль москалі встигли втікнути звідти.
"Негры" в Украине вполне нормальный термин, не имеющий оскорбительного оттенка. Возможно, потому что в степях Украины они редкость. В США свои проблемы.
В отличие от термина "жид". И речь не о политкорректности, а об уважении к людям.
Когда-то давно я вам написал о том, что стоит отказаться от этого термина и вы тогда даже откорректировали свой пост. Что-то изменилось, что теперь вы настойчиво повторяете его?
ніколи у Львові не чув про єврея чи рома...
є жид
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нім. Jude
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jump
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:35
jump написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
Тут була ціла хвиля обговорення того, що я єврея називаю жидом, а афро-українця - негром. Не думав, що і на форумі потрібно дотримуватись політкоректності...
P.S. Жиди москалям склад боєприпасів в Тартусі (Сирія) розбомбили, на жаль москалі встигли втікнути звідти.
"Негры" в Украине вполне нормальный термин, не имеющий оскорбительного оттенка. Возможно, потому что в степях Украины они редкость. В США свои проблемы.
В отличие от термина "жид". И речь не о политкорректности, а об уважении к людям.
Когда-то давно я вам написал о том, что стоит отказаться от этого термина и вы тогда даже откорректировали свой пост. Что-то изменилось, что теперь вы настойчиво повторяете его?
ніколи у Львові не чув про єврея чи рома...
є жид
є циган
лат. judaeus
нім. Jude
анг. gypsy
нім. Zigeuner
Перше травня, Пасха, Зелені свята. Hімці, жиди, поляки, цось ми сі покренціло.
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flyman
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:39
detroytred написав: andrijk777 написав: flyman написав:
вчерговий раз виникає запитання, якщо майже всі такі умні, крім гуманітарія з високим EQ, чому держава в такій Ж?
тому що вибирають не умних а красівих.
А чому обирають красивих замість вумних?
Не знаю. Напевно це до психологів питання. Я не психолог.
А чому ви вважаєте "що повинні обирати вумних"? Ні. Обирають кого хочуть. Хочете демократію - отримуйте її такою якою вона є. Кращого не придумали поки що.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:43
jump написав:
...........
ніколи у Львові не чув про єврея чи рома...
є жид
є циган
лат. judaeus
нім. Jude
анг. gypsy
нім. Zigeuner
О чём ещё вы "не чули у Львові"?
Или Львов как был до войны польским городом, так и остался?
А то поляков выселили, а язык всё же польский?Ой+
, що кажуть про це українські словники?
І повертаюсь до питання, чому "русізми" це погано і з ними треба боротися, а україно-польський діалект стає взірцем?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 16 гру, 2024 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:43
andrijk777 написав: Успіх написав:
Щось не сходиться
Якщо вони такі вумні(і взагалі, таких вумних і ще вумніших - багато), то вони б мали вже давно добратись до тих важелів управління!
Наприклад, перед пересічним
Успіхом постала задача заробити на квартиру в найкоротший термін))
Далі ви знаєте
То і ті всі вумні і вумніші можуть придумати, як досягти/вирішити поставлену задачу - досягти важелів впливу!
Раз простий хлопець з села з 9-ма класами зумів вирішити досить складну задачу, то вумним і вумнішим #олімпіадофізматодипломним - взагалі, будь-які задачі вирішити МОЖНА!
Все прекрасно сходиться, якщо ти розумний.Мозок людини зменшується останніх 3000(по іншим даним 5000 чи 20000) років.
Зразки 20000 років , хочаб 3000 в студію ?
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:48
ЛАД написав:
О чём ещё вы "не чули у Львові"?
приїдьте, прогуляєтесь, послухаєте, досить буде центру міста...
там ваші саатєчєствєннікі прагуліваются, любітєлі мальчіков, свино-собачої, дешевого бухла, бєдниє бєженци...іх всє пастаянна утискают, а ани все к бандьорам зачем та єдут...
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:58
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
тому що вибирають не умних а красівих.
А чому обирають красивих замість вумних?
Не знаю. Напевно це до психологів питання. Я не психолог.
А чому ви вважаєте "що повинні обирати вумних"? Ні. Обирають кого хочуть. Хочете демократію - отримуйте її такою якою вона є. Кращого не придумали поки що.
Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.
Психологія тут не складна.
Вибирають (да і будь що інше роблять в залежності від умов, які створюються цим виборцям).
В які умови поставлять виборців, такий вибір вони і зроблять!!!!!!!!!!!
Хто. Визначає. Умови (правила виборного процесу, ситуацію, об'єм інформації для виборця, вплив та силу впливу на виборця і т.д.)?
Хто???
Якщо легко маніпулюють бажанням вибору товарів, то невже з іншим вибором інакше?!
Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?
Які умови йому створили, такі і бажання виникають.
Ілюзія свідомого вибору.
Хоча формально вибір абсолютно вільний))))))
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detroytred
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Додано: Пон 16 гру, 2024 19:00
Hotab написав:
вирішив спробувати потролити «олімпійців», обравши мене як представника.
Ну дивись - я(заховуючи свою гордість), тут часто приводжу у приклад свою дружину з ДВОМА дипломами(1-червоний). І вона реально шарить в науці!(не куплені дипломи).
Що вона досягнула? Зарплату 10-11Кгрн???
Це реально треба було потратити молоді роки на ДВА дипломи, щоб досягнути саме цього☝️???!
То ще раз - в чім річ (феномен?) успішно Успіху(9-тикласника сільської школи) і вчительки з зарплатнею 10-11КГРН з ДВОМА дипломами?!
Як так?©
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