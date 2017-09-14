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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 гру, 2024 19:22
detroytred написав:
..........
Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.
Не считаю ум единственным критерием отбора, но согласитесь, что "сприяти розвитку держави та суспільства" лучше получится у умных.
Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?
Які умови йому створили, такі і бажання виникають.
У людей не возникает "бажання їсти пальмову олію в усих продуктах", но у них либо нет выбора ("їж, зо дали"), либо нет денег на покупку другого. Сейчас, например, почти нет тортов с масляным кремом - дорого.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 19:38
Wirująświatła написав:
............
про морду. мне понравилась ваша реакция. Считайте что я испугался. Но желание было.
Ваши желания соответствуют вашему уровню и методам "борьбы с системой".
порадуйтесь за тех, у кого было детство, а не концлагерь. Когда дети умели дружить, а не стучали друг на друга советам дружины и парторгам. Из тех детей могли вырасти Люди с большой буквы. А ваше поколение - безвольные хомячки, поющие гимны под дудочку партии. Мои родители в т.ч.
Что могло
вырасти, не знаю рабочие, учёные, космонавты, ... Но выросло то, что выросло - именно те самые хомячки, которые думают только о том, чтобы дом был полной чашей, а при первой опасности думают, как сбежать.
ЛАД написав:
Выигрывал. + заканчивал физфак ХНУ им. Горького (сейчас Каразина). Могу предположить, что за прошедшие 50 лет законы физики изменились
супер. вырисовывается целая когорта "участников и победителей" с характерными признаками.
Не знаю, какие "характерными признаки" вы способны углядеть, но что там с "изменением законов физики за последние 50 лет"?
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Додано: Пон 16 гру, 2024 19:40
ЛАД написав:
Что могло вырасти, не знаю рабочие, учёные, космонавты, ...
а комсомол? это же залупа конская! какой был % учёных и космонавтов от общего населения?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 16 гру, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 19:41
detroytred написав:
Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.
Психологія тут не складна.
Вибирають (да і будь що інше роблять в залежності від умов, які створюються цим виборцям).
В які умови поставлять виборців, такий вибір вони і зроблять!!!!!!!!!!!
Хто. Визначає. Умови (правила виборного процесу, ситуацію, об'єм інформації для виборця, вплив та силу впливу на виборця і т.д.)?
Хто???
Якщо легко маніпулюють бажанням вибору товарів, то невже з іншим вибором інакше?!
Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?
Які умови йому створили, такі і бажання виникають.
Ілюзія свідомого вибору.
Хоча формально вибір абсолютно вільний))))))
"Краще обирати тих хто зробить ВАМ(особисто) краще" - це очевидно, надто банальна логіка з вашого боку.
По-перше вибори це конкуренція. Обидві сторони можуть маніпулювати.
По-друге вибори це не олія, де можна просто збрехати що вона корисна. Просто брехня на чесних виборах не проканає.
Не скидайте відповідальності з виборців(з себе)! Мною маніпулюють, я не винуватий.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 19:41
ЛАД написав: detroytred написав:
..........
Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.
Не считаю ум единственным критерием отбора, но согласитесь, что "сприяти розвитку держави та суспільства" лучше получится у умных.
Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?
Які умови йому створили, такі і бажання виникають.
У людей не возникает "бажання їсти пальмову олію в усих продуктах", но у них либо нет выбора ("їж, зо дали"), либо нет денег на покупку другого. Сейчас, например, почти нет тортов с масляным кремом - дорого.
А стосовно вибору влади їм хтось, наприклад, образно д.Сашка, Мицика та подібних пропонував на вибір?
І чи дешево буде по-справжньому здібного і охочого кандидата у владу просунути?
Чи дешевше замінників)))
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Додано: Пон 16 гру, 2024 19:47
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Додано: Пон 16 гру, 2024 19:48
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