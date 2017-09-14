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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11343113441134511346>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:32

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:Тут була ціла хвиля обговорення того, що я єврея називаю жидом, а афро-українця - негром. Не думав, що і на форумі потрібно дотримуватись політкоректності...

P.S. Жиди москалям склад боєприпасів в Тартусі (Сирія) розбомбили, на жаль москалі встигли втікнути звідти.

"Негры" в Украине вполне нормальный термин, не имеющий оскорбительного оттенка. Возможно, потому что в степях Украины они редкость. В США свои проблемы.
В отличие от термина "жид". И речь не о политкорректности, а об уважении к людям.
Когда-то давно я вам написал о том, что стоит отказаться от этого термина и вы тогда даже откорректировали свой пост. Что-то изменилось, что теперь вы настойчиво повторяете его?



ніколи у Львові не чув про єврея чи рома...
є жид
є циган

лат. judaeus
нім. Jude
анг. gypsy
нім. Zigeuner
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:35

  jump написав:
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:Тут була ціла хвиля обговорення того, що я єврея називаю жидом, а афро-українця - негром. Не думав, що і на форумі потрібно дотримуватись політкоректності...

P.S. Жиди москалям склад боєприпасів в Тартусі (Сирія) розбомбили, на жаль москалі встигли втікнути звідти.

"Негры" в Украине вполне нормальный термин, не имеющий оскорбительного оттенка. Возможно, потому что в степях Украины они редкость. В США свои проблемы.
В отличие от термина "жид". И речь не о политкорректности, а об уважении к людям.
Когда-то давно я вам написал о том, что стоит отказаться от этого термина и вы тогда даже откорректировали свой пост. Что-то изменилось, что теперь вы настойчиво повторяете его?



ніколи у Львові не чув про єврея чи рома...
є жид
є циган

лат. judaeus
нім. Jude
анг. gypsy
нім. Zigeuner

Перше травня, Пасха, Зелені свята. Hімці, жиди, поляки, цось ми сі покренціло.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:43

  jump написав:...........
ніколи у Львові не чув про єврея чи рома...
є жид
є циган

лат. judaeus
нім. Jude
анг. gypsy
нім. Zigeuner

О чём ещё вы "не чули у Львові"?
Или Львов как был до войны польским городом, так и остался?
А то поляков выселили, а язык всё же польский?

Ой+, що кажуть про це українські словники?
І повертаюсь до питання, чому "русізми" це погано і з ними треба боротися, а україно-польський діалект стає взірцем?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 16 гру, 2024 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:47

  Vadim_ написав:Ганьба президентам
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:48

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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А сегодня решительно почистили ветку.

Олімпіади форумчан
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:00

del
Вопрос решён.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 16 гру, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Почему этот мой пост удалили, а пост jump, который я обжаловал, остался? Вы не перепутали по ошибке?
Не верю, что вы согласны с написанным там.

Оновіть сторінку, будь ласка.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:07

  Ірина_ написав:
  ЛАД написав:Почему этот мой пост удалили, а пост jump, который я обжаловал, остался? Вы не перепутали по ошибке?
Не верю, что вы согласны с написанным там.

Оновіть сторінку, будь ласка.

Спасибо!
Не успел удалить свой пост до вашего ответа.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ой+, що кажуть про це українські словники?
І повертаюсь до питання, чому "русізми" це погано і з ними треба боротися, а україно-польський діалект стає взірцем?

Шевченко носій "україно-польськогой діалекту"?
“Облагородити” Шевченка було не так просто, адже згідно з конкордацією його поетичних творів саме слово “жид” у різних його словоформах і словотвірних похідних великий мислитель уживає 61 раз і жодного разу не уживає слова “єврей”.7 Аби не пришивали Шевченкові через це антисемітизму, його змушений був захистити уже у ХХ столітті знаний поет — Абрам Кацнельсон: “Звинувачення на адресу Кобзаря в антисемітизмі найчастіше ґрунтуються на тому, що поет вживає слово “жид”, і іноді й у зневажливій формі. Але в українській мові, як і в польській, іншого слова, як “жид” для означення “єврея” не існувало. https://universum.lviv.ua/magazines/uni ... /svid.html

Щодо сучасних рекомендацій я вже давав витяги і для ділового чи офіційного мовлення їх необхідно дотримуватись. І щодо "циган":
Роми – одні з найвразливіших жертв російської агресії – представник омбудсмена https://www.radiosvoboda.org/a/romy-zhe ... 39997.html

Постійні ваші відсилки до польської нагадує мені зведення рашистів, як вони буцімто воюють з поляками, бо українська мова їм така складна і незрозуміла, що не інакше як сприймають за поляків.
Українська та польська мови мають лексичну подібність на 70%. https://univerpl.com.ua/blog/movni-past ... skij-movi/

Це більше ніж з тою, якою ви володієте.
Ой+
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