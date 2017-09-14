Дюрі-бачі написав:Тут була ціла хвиля обговорення того, що я єврея називаю жидом, а афро-українця - негром. Не думав, що і на форумі потрібно дотримуватись політкоректності...
P.S. Жиди москалям склад боєприпасів в Тартусі (Сирія) розбомбили, на жаль москалі встигли втікнути звідти.
"Негры" в Украине вполне нормальный термин, не имеющий оскорбительного оттенка. Возможно, потому что в степях Украины они редкость. В США свои проблемы. В отличие от термина "жид". И речь не о политкорректности, а об уважении к людям. Когда-то давно я вам написал о том, что стоит отказаться от этого термина и вы тогда даже откорректировали свой пост. Что-то изменилось, что теперь вы настойчиво повторяете его?
ніколи у Львові не чув про єврея чи рома... є жид є циган
Дюрі-бачі написав:Тут була ціла хвиля обговорення того, що я єврея називаю жидом, а афро-українця - негром. Не думав, що і на форумі потрібно дотримуватись політкоректності...
P.S. Жиди москалям склад боєприпасів в Тартусі (Сирія) розбомбили, на жаль москалі встигли втікнути звідти.
"Негры" в Украине вполне нормальный термин, не имеющий оскорбительного оттенка. Возможно, потому что в степях Украины они редкость. В США свои проблемы. В отличие от термина "жид". И речь не о политкорректности, а об уважении к людям. Когда-то давно я вам написал о том, что стоит отказаться от этого термина и вы тогда даже откорректировали свой пост. Что-то изменилось, что теперь вы настойчиво повторяете его?
ніколи у Львові не чув про єврея чи рома... є жид є циган
лат. judaeus нім. Jude анг. gypsy нім. Zigeuner
Перше травня, Пасха, Зелені свята. Hімці, жиди, поляки, цось ми сі покренціло.
ЛАД написав:Ой+, що кажуть про це українські словники? І повертаюсь до питання, чому "русізми" це погано і з ними треба боротися, а україно-польський діалект стає взірцем?
Шевченко носій "україно-польськогой діалекту"?
“Облагородити” Шевченка було не так просто, адже згідно з конкордацією його поетичних творів саме слово “жид” у різних його словоформах і словотвірних похідних великий мислитель уживає 61 раз і жодного разу не уживає слова “єврей”.7 Аби не пришивали Шевченкові через це антисемітизму, його змушений був захистити уже у ХХ столітті знаний поет — Абрам Кацнельсон: “Звинувачення на адресу Кобзаря в антисемітизмі найчастіше ґрунтуються на тому, що поет вживає слово “жид”, і іноді й у зневажливій формі. Але в українській мові, як і в польській, іншого слова, як “жид” для означення “єврея” не існувало. https://universum.lviv.ua/magazines/uni ... /svid.html
Щодо сучасних рекомендацій я вже давав витяги і для ділового чи офіційного мовлення їх необхідно дотримуватись. І щодо "циган":