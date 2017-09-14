Ясно. Розходимось.
Кіна не буде!©😁
Прийшов злий лісник(закреслено) - прийшла добра мавка і розігнала всіх браконьєрів😁😁😁
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Додано: Пон 16 гру, 2024 20:44
Гарного вечора!
Ясно. Розходимось.
Кіна не буде!©😁
Прийшов злий лісник(закреслено) - прийшла добра мавка і розігнала всіх браконьєрів😁😁😁
Додано: Пон 16 гру, 2024 20:57
Москвиська мова в основі своїй злостива, людиноненависницька, шкідлива...
ПодНоготная [правда] -- здогадайтесь походження слова...
ПодЛинная [правда] -- тут трохи складніше. Оті “ліни” -- то давні батоги, що ними “правду” вибивали...
ПодШипник -- і до чого тут шипи? 🤔 А українське давнє слово “вальня” (явний зв`язок з “валом”) -- вже і забуте...
Частнину слів, які вважають московізмами нада (нада! -- корінь слів приНада, Надити) треба повертати в укр.мову.
Але у первинному значенні.
А не так як москвини спотворили. Бо вони ж нада кажуть замість “нужно”? От дикуни...
Якби у московії була гарна мова, хороші люди, високий розвиток -- то хто ж ними воював би? 🤔 Здались би і раділи, що вони піднімуть нас на вищий рівень.
А так?
Кому здаватись?
Недорозвинутим покидькам? 😒
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