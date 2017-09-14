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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11343113441134511346

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:44

Гарного вечора!

Ясно. Розходимось.
Кіна не буде!©😁

Прийшов злий лісник(закреслено) - прийшла добра мавка і розігнала всіх браконьєрів😁😁😁
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:57

  ЛАД написав:
  jump написав:...........
ніколи у Львові не чув про єврея чи рома...
є жид
є циган

лат. judaeus
нім. Jude
анг. gypsy
нім. Zigeuner

О чём ещё вы "не чули у Львові"?
Или Львов как был до войны польским городом, так и остался?
А то поляков выселили, а язык всё же польский?

Ой+, що кажуть про це українські словники?
І повертаюсь до питання, чому "русізми" це погано і з ними треба боротися, а україно-польський діалект стає взірцем?


Москвиська мова в основі своїй злостива, людиноненависницька, шкідлива...

ПодНоготная [правда] -- здогадайтесь походження слова...
ПодЛинная [правда] -- тут трохи складніше. Оті “ліни” -- то давні батоги, що ними “правду” вибивали...
ПодШипник -- і до чого тут шипи? 🤔 А українське давнє слово “вальня” (явний зв`язок з “валом”) -- вже і забуте...

Частнину слів, які вважають московізмами нада (нада! -- корінь слів приНада, Надити) треба повертати в укр.мову.
Але у первинному значенні.
А не так як москвини спотворили. Бо вони ж нада кажуть замість “нужно”? От дикуни...


Якби у московії була гарна мова, хороші люди, високий розвиток -- то хто ж ними воював би? 🤔 Здались би і раділи, що вони піднімуть нас на вищий рівень.

А так?
Кому здаватись?
Недорозвинутим покидькам? 😒
Bobua
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