jump написав:........... ніколи у Львові не чув про єврея чи рома... є жид є циган
лат. judaeus нім. Jude анг. gypsy нім. Zigeuner
О чём ещё вы "не чули у Львові"? Или Львов как был до войны польским городом, так и остался? А то поляков выселили, а язык всё же польский?
Ой+, що кажуть про це українські словники? І повертаюсь до питання, чому "русізми" це погано і з ними треба боротися, а україно-польський діалект стає взірцем?
Москвиська мова в основі своїй злостива, людиноненависницька, шкідлива...
ПодНоготная [правда] -- здогадайтесь походження слова... ПодЛинная [правда] -- тут трохи складніше. Оті “ліни” -- то давні батоги, що ними “правду” вибивали... ПодШипник -- і до чого тут шипи? 🤔 А українське давнє слово “вальня” (явний зв`язок з “валом”) -- вже і забуте...
Частнину слів, які вважають московізмами нада (нада! -- корінь слів приНада, Надити) треба повертати в укр.мову. Але у первинному значенні. А не так як москвини спотворили. Бо вони ж нада кажуть замість “нужно”? От дикуни...
Якби у московії була гарна мова, хороші люди, високий розвиток -- то хто ж ними воював би? 🤔 Здались би і раділи, що вони піднімуть нас на вищий рівень.
А так? Кому здаватись? Недорозвинутим покидькам? 😒
Насамперед американським переговірникам варто з'ясувати, чи готові в РФ обговорити деякі свої вимоги і піти на компроміс. Натомість адміністрація Трампа може піти на відповідні компроміси з ширших питань, упевнений Лівен.
Найімовірніше, на першому етапі переговорів не порушуватимуть питання про визнання окупованих територій України російськими, заявив він. Причина полягає в тому, що Київ категорично проти цього, а росіяни наполягають на тому, щоб ці території перейшли під контроль Москви.
Україна може попросити про членство в НАТО, додав Лівен. Проте адміністрації президента США доведеться вирішити, чи чинити тиск на деяких членів Альянсу, які виступають проти прийняття Києва, чи відмовитися від цієї ідеї.
Питання західних гарантій безпеки для України також не залежить від Києва, вважає Лівен.
CNBC: Россия готовится к гигантскому повышению ставки на фоне опасений, что она проигрывает битву с инфляцией
▪️Центральный банк России, как ожидается, проведет гигантское повышение ставки в конце этой недели, поскольку инфляция в стране продолжает расти.
▪️Индекс потребительских цен в ноябре составил 8,9%, увеличившись с 8,5% в октябре, что обусловлено главным образом ростом цен на продукты питания. Ослабление рубля — после новых санкций США в ноябре — также подстегнуло инфляцию.
▪️Экономисты ожидают, что на заседании 20 декабря ЦБ РФ повысит ставку на 200 базисных пунктов — до 23%.
▪️«Возобновившееся ускорение инфляции до 8,9% в годовом исчислении в ноябре и вероятность дальнейшего роста в ближайшие месяцы свидетельствуют в пользу очередного значительного повышения процентной ставки Центральным банком», — заявил старший экономист по развивающимся рынкам Capital Economics Лиам Пич.
▪️Цены продолжат расти, добавил он, а инфляция, скорее всего, вырастет «намного выше» 9,0% в годовом исчислении к концу 2025 года.
▪️«Учитывая, что ценовые ожидания компаний в последнее время также достигли новых максимумов, есть четкие аргументы в пользу того, что Центральный банк проигрывает борьбу с инфляцией и будет вынужден снова резко повысить ставки... По нашему мнению, базовым вариантом является повышение ставки на 200 базисных пунктов, но есть аргументы и в пользу более значительного повышения», — сказал Пич
Bloomberg: Путин слабее, чем кажется. Воспользуйтесь возможностью.
▪️Президент России Владимир Путин стремится создать образ экономической мощи, видимость, будто он может легко перебороть усилия Запада по противодействию ему на Украине. Если избранный президент Дональд Трамп и другие западные лидеры хотят договориться о благоразумном мирном соглашении, им не стоит на это покупаться.
▪️Больше, чем другие автократы, Путин понимает важность экономической устойчивости. Перед началом конфликта он построил фискальную крепость для защиты режима. Она включала в себя сбалансированный федеральный бюджет, минимальные внешние заимствования, сотни миллиардов долларов в резервах Центрального банка и Фонд национального благосостояния в размере 175 миллиардов долларов, призванный сгладить влияние нестабильных цен на энергоносители на доходы страны, зависящие от ископаемого топлива.
▪️Эта подготовка (наряду с продолжающимся экспортом нефти и газа) помогла Путину пережить западные санкции и не поддаться прогнозам об экономическом крахе. Он оказал огромное стимулирующее воздействие, увеличив военные расходы с менее чем 4% до (по некоторым оценкам) 10% ВВП, обеспечив высокооплачиваемые рабочие места в оборонном производстве и жизненно важные выплаты зачастую нищенствующим семьям солдат. Вместе с ипотечными кредитами, субсидируемыми государством (сейчас они прекращены), эта щедрость подстегнула потребительские расходы и строительный бум.
▪️Теперь расходы растут. Все дорожает — по одной из оценок, репрезентативная корзина потребительских товаров в России стоит примерно на 80% дороже, чем до конфликта. Заработная плата резко возросла, в то время как значительная часть рабочей силы погибла, ранена или отсутствует по другим причинам.
▪️Растущая инфляция заставила Центральный банк поднять ключевую процентную ставку до экстремального уровня в 21%, уничтожив инвестиции в гражданские предприятия. Стимулирование экономики сходит на нет — по официальным прогнозам, в следующем году рост экономики замедлится до 1% с 3,9% в этом году. С поправкой на независимые показатели инфляции реальный объем производства в России резко сократился
▪️Хуже для Путина то, что его крепость значительно ослабла. Около 300 миллиардов долларов из резервов ЦБ застряли на Западе и, возможно, никогда не вернутся. Ликвидные средства Фонда национального благосостояния, номинированные в китайских юанях, сократились до эквивалента примерно 31 миллиарда долларов.
▪️Расточительное кредитование ослабило банки. Это делает Россию гораздо более уязвимой к экономическим потрясениям, таким как падение мировых цен на нефть. Чем дольше длится военный конфликт, тем больше ущерб — и тем больше необходимость прибегать к непопулярным мерам, таким как повышение налогов или сокращение социальных расходов.
▪️Конечно, экономические ограничения сами по себе не заставят Путина прекратить боевые действия в ближайшее время. Однако они отражают преимущество, которым должны воспользоваться западные страны.
▪️Совокупная экономика США и Европы более чем в 20 раз превышает российскую. Демонстрация постоянной решимости превзойти Путина по расходам поможет усадить его за стол переговоров и станет важнейшим рычагом давления. Такое обязательство — в сочетании с продолжающимися поставками современного оружия и ужесточением санкций — максимально повысит шансы на заключение разумной сделки.
▪️Терпение общественности в отношении расширения помощи Украине явно иссякает как в США, так и в других странах. Но сокращение поддержки сейчас не приведет к окончанию военного конфликта на желаемых условиях.
▪️Напротив, это придаст Путину сил и — по всей вероятности — окажется гораздо более дорогостоящим в долгосрочной перспективе. Российская экономика слабее, чем кажется. Запад должен воспользоваться этой возможностью, пока он может. #Россия #мнение
Дюрі-бачі написав:А тим часом по інтернету не архі потужна рекламна компанія ЗСУ на прикладі 211 бригади.
главнокамандующіє виразілі азабоченость
Знущання над військовими у 211-ій понтонно-мостовій бригаді: Умєров наказав перевірити інформацію Затягування розслідувань, сімейні підряди, побори, знущання з військовослужбовців – це неприйнятно на 3 році війни.
Знущання над військовими і здирництво: після розслідування УП Сирський призначив перевірку в/ч Триває слідство, порушено кримінальне провадження, після рішення суду будуть прийняті кадрові рішення
всєх на павишеніє
правєлі расслєдованіє па мінам Браковані 120-ті міни продовжують постачати на фронт: "Геніальний "Укроборонпром" нап#здував туди силікону". ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3525257
виробник "відремонтував" їх за допомогою силікону. Бійці зафільмували таке "високотехнологічне" удосконалення бракованих боєприпасів. Джерело: https://censor.net/ua/n3525257
ЛАД написав:Ой+, що кажуть про це українські словники? І повертаюсь до питання, чому "русізми" це погано і з ними треба боротися, а україно-польський діалект стає взірцем?
Шевченко носій "україно-польськогой діалекту"?
“Облагородити” Шевченка було не так просто, адже згідно з конкордацією його поетичних творів саме слово “жид” у різних його словоформах і словотвірних похідних великий мислитель уживає 61 раз і жодного разу не уживає слова “єврей”.7 Аби не пришивали Шевченкові через це антисемітизму, його змушений був захистити уже у ХХ столітті знаний поет — Абрам Кацнельсон: “Звинувачення на адресу Кобзаря в антисемітизмі найчастіше ґрунтуються на тому, що поет вживає слово “жид”, і іноді й у зневажливій формі. Але в українській мові, як і в польській, іншого слова, як “жид” для означення “єврея” не існувало. https://universum.lviv.ua/magazines/uni ... /svid.html
Не існувало. 150 років тому. Тогда не існувало много слов, которые мы сегодня широко используем. Так что ваше обращение к авторитету Шевченко не к месту. Тем более, что не исключаю того, что он был антисемитом, это не уменьшает его значение для Украины и укр. литературы, в частности. И их этого не следует, что это слово надо употреблять и сегодня.
Щодо сучасних рекомендацій я вже давав витяги і для ділового чи офіційного мовлення їх необхідно дотримуватись. І щодо "циган":
Я володію і українською. Може, не так гарно, як ви, але все ж таки непогано. Возможно, лексична подібність с польской и выше, не знаю. Но какое отношение это имеет к моему вопросу? Повторю вопрос - почему заимствование из русского языка, хуже, чем из польского? Не сравниваю с заимствованиями из английского - тут можно объяснить преимущество тем, что английский считается международным и, главное, шире распространён. Соответственно, термины будут восприниматься лучше. А вопрос більшої лексичної подібності c польским (если это действительно так) довольно понятен - значительная часть Украины очень долго входила в одно государство с Польшей, как раз во время более-менее окончательного формирования языков. Но опять же это не имеет отношения к моему вопросу.
Vadim_ написав:Втекти , уникайте суржика або пишіть па русски , вас тут зрозуміють
Українська, а тим більше москалська, для мене не є рідними мовами, тому іноді в мій текст може проникнути слово із рідного русинського діалекту (східноіршавського). Але я намагаюсь спілкуватись державною як на роботі, так і на форумах, щоб мене розуміли всі. Бо кой пишеш ги говориш вживу, то тя годни ни дуже урузімти.
Vadim_ написав:Втекти , уникайте суржика або пишіть па русски , вас тут зрозуміють
Українська, а тим більше москалська, для мене не є рідними мовами, тому іноді в мій текст може проникнути слово із рідного русинського діалекту (східноіршавського). Але я намагаюсь спілкуватись державною як на роботі, так і на форумах, щоб мене розуміли всі. Бо кой пишеш ги говориш вживу, то тя годни ни дуже урузімти.