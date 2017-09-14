CNBC: Россия готовится к гигантскому повышению ставки на фоне опасений, что она проигрывает битву с инфляцией ▪️Центральный банк России, как ожидается, проведет гигантское повышение ставки в конце этой недели, поскольку инфляция в стране продолжает расти. ▪️Индекс потребительских цен в ноябре составил 8,9%, увеличившись с 8,5% в октябре, что обусловлено главным образом ростом цен на продукты питания. Ослабление рубля — после новых санкций США в ноябре — также подстегнуло инфляцию. ▪️Экономисты ожидают, что на заседании 20 декабря ЦБ РФ повысит ставку на 200 базисных пунктов — до 23%. ▪️«Возобновившееся ускорение инфляции до 8,9% в годовом исчислении в ноябре и вероятность дальнейшего роста в ближайшие месяцы свидетельствуют в пользу очередного значительного повышения процентной ставки Центральным банком», — заявил старший экономист по развивающимся рынкам Capital Economics Лиам Пич. ▪️Цены продолжат расти, добавил он, а инфляция, скорее всего, вырастет «намного выше» 9,0% в годовом исчислении к концу 2025 года. ▪️«Учитывая, что ценовые ожидания компаний в последнее время также достигли новых максимумов, есть четкие аргументы в пользу того, что Центральный банк проигрывает борьбу с инфляцией и будет вынужден снова резко повысить ставки... По нашему мнению, базовым вариантом является повышение ставки на 200 базисных пунктов, но есть аргументы и в пользу более значительного повышения», — сказал Пич

Bloomberg: Путин слабее, чем кажется. Воспользуйтесь возможностью.



▪️Президент России Владимир Путин стремится создать образ экономической мощи, видимость, будто он может легко перебороть усилия Запада по противодействию ему на Украине. Если избранный президент Дональд Трамп и другие западные лидеры хотят договориться о благоразумном мирном соглашении, им не стоит на это покупаться.



▪️Больше, чем другие автократы, Путин понимает важность экономической устойчивости. Перед началом конфликта он построил фискальную крепость для защиты режима. Она включала в себя сбалансированный федеральный бюджет, минимальные внешние заимствования, сотни миллиардов долларов в резервах Центрального банка и Фонд национального благосостояния в размере 175 миллиардов долларов, призванный сгладить влияние нестабильных цен на энергоносители на доходы страны, зависящие от ископаемого топлива.



▪️Эта подготовка (наряду с продолжающимся экспортом нефти и газа) помогла Путину пережить западные санкции и не поддаться прогнозам об экономическом крахе. Он оказал огромное стимулирующее воздействие, увеличив военные расходы с менее чем 4% до (по некоторым оценкам) 10% ВВП, обеспечив высокооплачиваемые рабочие места в оборонном производстве и жизненно важные выплаты зачастую нищенствующим семьям солдат. Вместе с ипотечными кредитами, субсидируемыми государством (сейчас они прекращены), эта щедрость подстегнула потребительские расходы и строительный бум.



▪️Теперь расходы растут. Все дорожает — по одной из оценок, репрезентативная корзина потребительских товаров в России стоит примерно на 80% дороже, чем до конфликта. Заработная плата резко возросла, в то время как значительная часть рабочей силы погибла, ранена или отсутствует по другим причинам.



▪️Растущая инфляция заставила Центральный банк поднять ключевую процентную ставку до экстремального уровня в 21%, уничтожив инвестиции в гражданские предприятия. Стимулирование экономики сходит на нет — по официальным прогнозам, в следующем году рост экономики замедлится до 1% с 3,9% в этом году. С поправкой на независимые показатели инфляции реальный объем производства в России резко сократился



▪️Хуже для Путина то, что его крепость значительно ослабла. Около 300 миллиардов долларов из резервов ЦБ застряли на Западе и, возможно, никогда не вернутся. Ликвидные средства Фонда национального благосостояния, номинированные в китайских юанях, сократились до эквивалента примерно 31 миллиарда долларов.



▪️Расточительное кредитование ослабило банки. Это делает Россию гораздо более уязвимой к экономическим потрясениям, таким как падение мировых цен на нефть. Чем дольше длится военный конфликт, тем больше ущерб — и тем больше необходимость прибегать к непопулярным мерам, таким как повышение налогов или сокращение социальных расходов.



▪️Конечно, экономические ограничения сами по себе не заставят Путина прекратить боевые действия в ближайшее время. Однако они отражают преимущество, которым должны воспользоваться западные страны.



▪️Совокупная экономика США и Европы более чем в 20 раз превышает российскую. Демонстрация постоянной решимости превзойти Путина по расходам поможет усадить его за стол переговоров и станет важнейшим рычагом давления. Такое обязательство — в сочетании с продолжающимися поставками современного оружия и ужесточением санкций — максимально повысит шансы на заключение разумной сделки.



▪️Терпение общественности в отношении расширения помощи Украине явно иссякает как в США, так и в других странах. Но сокращение поддержки сейчас не приведет к окончанию военного конфликта на желаемых условиях.



▪️Напротив, это придаст Путину сил и — по всей вероятности — окажется гораздо более дорогостоящим в долгосрочной перспективе. Российская экономика слабее, чем кажется. Запад должен воспользоваться этой возможностью, пока он может. #Россия #мнение



