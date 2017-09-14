ЛАД написав:Если цыгане скажут мне, что их оскорбляет такое название, я буду называть их ромами. Хотя разницы не вижу.Постійні ваші відсилки до польської нагадує мені зведення рашистів, як вони буцімто воюють з поляками, бо українська мова їм така складна і незрозуміла, що не інакше як сприймають за поляків.
Ни разу не слышал о таких заявлениях.
Впервые слышу от вас.
Раньше слышал, что они воюют с НАТО. Тоже из-за языка?
Розкішно. Це Міжнародний союз ромів має до вас звернутись?
Посилання рашистські давати не буду - самі гугліть. Причому по рашистському підрахую вже понад 10 тис. польських вояків знищено.