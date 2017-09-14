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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 гру, 2024 22:36
ЛАД написав:
Если цыгане скажут мне, что их оскорбляет такое название, я буду называть их ромами. Хотя разницы не вижу.
Постійні ваші відсилки до польської нагадує мені зведення рашистів, як вони буцімто воюють з поляками, бо українська мова їм така складна і незрозуміла, що не інакше як сприймають за поляків.
Ни разу не слышал о таких заявлениях.
Впервые слышу от вас.
Раньше слышал, что они воюют с НАТО. Тоже из-за языка?
Розкішно. Це Міжнародний союз ромів має до вас звернутись?
Посилання рашистські давати не буду - самі гугліть. Причому по рашистському підрахую вже понад 10 тис. польських вояків знищено.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 22:37
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: Vadim_ написав:
Втекти , уникайте суржика або пишіть па русски , вас тут зрозуміють
..... Бо кой пишеш ги говориш вживу, то тя годни ни дуже урузімти.
Це русинський - східноіршавський?
Це закарпатський діалект
є ще лемківський , бойківський, львівський... і так далі...
Наприклад лемківський це постійне використання лем
в перекладі на українську це може бути і заперечення(один з ..) , і виключення (або.... )
Тому без гуманітарної освіти і років перебування на данних територіях- не розберетесь...
Русини це також різне поняття....
Для Закарпаття - це ті хто говорив по українськи ( при цьому чистої української в Закарпатті немає від слова взагалі... , тобто русини це ті які використовували БІЛЬШЕ слів з українськими коренями ніж з угорськими/чеськими/словацькими/румунськими...
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Додано: Пон 16 гру, 2024 22:50
ЛАД написав:
Тем более, что не исключаю того, что он был антисемитом
#мальчіківтрусіках
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Додано: Пон 16 гру, 2024 23:27
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: Vadim_ написав:
Втекти , уникайте суржика або пишіть па русски , вас тут зрозуміють
Українська, а тим більше москалська, для мене не є рідними мовами, тому іноді в мій текст може проникнути слово із рідного русинського діалекту
(східноіршавського).
Але я намагаюсь спілкуватись державною як на роботі, так і на форумах, щоб мене розуміли всі. Бо кой пишеш ги говориш вживу, то тя годни ни дуже урузімти.
Це русинський - східноіршавський?
В Славонії теж компактно проживають.
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