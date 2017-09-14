Vadim_ написав:Втекти , уникайте суржика або пишіть па русски , вас тут зрозуміють
..... Бо кой пишеш ги говориш вживу, то тя годни ни дуже урузімти.
Це русинський - східноіршавський?
Це закарпатський діалект є ще лемківський , бойківський, львівський... і так далі... Наприклад лемківський це постійне використання лем в перекладі на українську це може бути і заперечення(один з ..) , і виключення (або.... ) Тому без гуманітарної освіти і років перебування на данних територіях- не розберетесь...
Русини це також різне поняття.... Для Закарпаття - це ті хто говорив по українськи ( при цьому чистої української в Закарпатті немає від слова взагалі... , тобто русини це ті які використовували БІЛЬШЕ слів з українськими коренями ніж з угорськими/чеськими/словацькими/румунськими...
Vadim_ написав:Втекти , уникайте суржика або пишіть па русски , вас тут зрозуміють
Українська, а тим більше москалська, для мене не є рідними мовами, тому іноді в мій текст може проникнути слово із рідного русинського діалекту (східноіршавського). Але я намагаюсь спілкуватись державною як на роботі, так і на форумах, щоб мене розуміли всі. Бо кой пишеш ги говориш вживу, то тя годни ни дуже урузімти.
Дюрі-бачі написав:......... Українська, а тим більше москалська, для мене не є рідними мовами, тому іноді в мій текст може проникнути слово із рідного русинського діалекту (східноіршавського). Але я намагаюсь спілкуватись державною як на роботі, так і на форумах, щоб мене розуміли всі. Бо кой пишеш ги говориш вживу, то тя годни ни дуже урузімти.
Це русинський - східноіршавський?
[youtube]KAfgzkUPYw4[/youtu..] В Славонії теж компактно проживають.
По ссылке видео. Если после этого сырский и умеров не уйдут можно считать они заодно. Как можно было это скрыть с разрывами органов и проломанным черепом попадают в госпиталь. Или бойцов добивали? Тут неясно.