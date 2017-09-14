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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11343113441134511346

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 00:43

помните я писал как на рф выкинули из поезда на мороз кота?
вот видео
https://t.me/sotaproject/91371
вполне ухоженный контактный кот.
ублюдки конченные.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 00:48

  UA написав:
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:.........
Українська, а тим більше москалська, для мене не є рідними мовами, тому іноді в мій текст може проникнути слово із рідного русинського діалекту :lol: (східноіршавського).
Але я намагаюсь спілкуватись державною як на роботі, так і на форумах, щоб мене розуміли всі. Бо кой пишеш ги говориш вживу, то тя годни ни дуже урузімти.
Це русинський - східноіршавський?

[youtube]KAfgzkUPYw4[/youtu..]
В Славонії теж компактно проживають.

Дякую.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 01:14

В 211-й бригаде военных били до разрыва органов и перелома костей черепа, их держали в клетках, — нардеп Яцик

Момент избиения военнослужащего.
Видео из следственных материалов с доказательствами, полученных ДБР, еще в сентябре месяце.
https://t.me/kindzadza_ua/12417?single

По ссылке видео. Если после этого сырский и умеров не уйдут можно считать они заодно. Как можно было это скрыть с разрывами органов и проломанным черепом попадают в госпиталь. Или бойцов добивали? Тут неясно.

Напомню у макак такое поведение с сородичами строго запрещено. Делайте выводы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 02:00, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 01:32

При цьому канал потребує «приєднатись»

  Wirująświatła написав:. пишите в лс. пообщаемся. Не хочу превращать ветку в диалог двух форумчан


У форумі ДУЖЕ небажані:
2.7. Особиста переписка в рамках форуму між двома-трьома учасниками форуму;




Тидищ!! :
  Wirująświatła написав:Успіх https://t.me/kindzadza_chat/43229
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 01:45

  Успіх написав:Ясно. Розходимось.
Кіна не буде!©😁

Прийшов злий лісник(закреслено) - прийшла добра мавка і розігнала всіх браконьєрів😁😁😁

Перепрошую, пане Долярчику (навіть дуже :oops:, не хочу Вас образити), але Ви нам щось недоговорюєте...
Лісова пісня матеріал 10 класу :mrgreen:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 02:06

  flyman написав:
  ЛАД написав:Тем более, что не исключаю того, что он был антисемитом

#мальчіківтрусіках

То, что Чайковский вместе с Фридрихом Великим и даже, возможно, Александром Македонским и ещё многие были гомосексуалистами не умаляет их роль в истории.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 02:09

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:..............
..... Бо кой пишеш ги говориш вживу, то тя годни ни дуже урузімти.
Це русинський - східноіршавський?
Це закарпатський діалект
є ще лемківський , бойківський, львівський... і так далі...
Наприклад лемківський це постійне використання лем в перекладі на українську це може бути і заперечення(один з ..) , і виключення (або.... )
Тому без гуманітарної освіти і років перебування на данних територіях- не розберетесь...

Русини це також різне поняття....
Для Закарпаття - це ті хто говорив по українськи ( при цьому чистої української в Закарпатті немає від слова взагалі... , тобто русини це ті які використовували БІЛЬШЕ слів з українськими коренями ніж з угорськими/чеськими/словацькими/румунськими...
Дякую!
Цікаво. Не знав.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 02:20

Ірина_

Лісова пісня матеріал 10 класу :mrgreen:



«Друг наспівав» :P

Ще варіант (також не хотів його образити): «так на ютубі є знятий фільм!!» :oops:

Ну а тут може і хотів би когось пощипати:
«Так а ви, Ірина, в 10-му класі відвідували укр.літературу, не бунтували, чи що?» 😅
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 03:20

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Если цыгане скажут мне, что их оскорбляет такое название, я буду называть их ромами. Хотя разницы не вижу.
Постійні ваші відсилки до польської нагадує мені зведення рашистів, як вони буцімто воюють з поляками, бо українська мова їм така складна і незрозуміла, що не інакше як сприймають за поляків.

Ни разу не слышал о таких заявлениях.
Впервые слышу от вас.
Раньше слышал, что они воюют с НАТО. Тоже из-за языка?

Розкішно. Це Міжнародний союз ромів має до вас звернутись?
Посилання рашистські давати не буду - самі гугліть. Причому по рашистському підрахую вже понад 10 тис. польських вояків знищено.

Цига́ни (в офіційних документах та в пресі також вживається термін ро́ми[51][52][53]) — назва групи народів індоарійської етнічної групи[54], що проживає у багатьох країнах світу — в Європі, Близькому та Середньому Сході, Північній Африці та в країнах обох Америк (переважно в Латинській).

Циганська мова належить до індійської групи індоєвропейських мов. Однак слід зазначити, що багато представників ромської національної меншини говорять не лише циганською, а й послуговуються місцевими мовами або ж їхніми діалектами.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%97)
Термін «Рома» в основному використовується в політичному контексті для позначення ромського народу в цілому.[11][12] Проте деякі підгрупи ромів не ідентифікують себе як роми, тому деякі вчені уникають використання терміну роми, оскільки не всі підгрупи ромів приймають цей термін.[13]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2
И ни слова о том, что название "цыгане" считается/воспринимается оскорбительным.
Так что да, "Міжнародний союз ромів має звернутись".
"Посилання рашистські" на эту тему гуглить не буду, не хочу время терять. Мне это не сильно интересно. А вот о том, что они рассказывают, что "воюют с НАТО" слышал достаточно много. Возможно, есть и подсчёты поляков, Польша всё таки тоже НАТО.
ЛАД
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