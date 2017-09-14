Дюрі-бачі написав:......... Українська, а тим більше москалська, для мене не є рідними мовами, тому іноді в мій текст може проникнути слово із рідного русинського діалекту (східноіршавського). Але я намагаюсь спілкуватись державною як на роботі, так і на форумах, щоб мене розуміли всі. Бо кой пишеш ги говориш вживу, то тя годни ни дуже урузімти.
Це русинський - східноіршавський?
[youtube]KAfgzkUPYw4[/youtu..] В Славонії теж компактно проживають.
По ссылке видео. Если после этого сырский и умеров не уйдут можно считать они заодно. Как можно было это скрыть с разрывами органов и проломанным черепом попадают в госпиталь. Или бойцов добивали? Тут неясно.
Напомню у макак такое поведение с сородичами строго запрещено. Делайте выводы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 02:00, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:.............. ..... Бо кой пишеш ги говориш вживу, то тя годни ни дуже урузімти.
Це русинський - східноіршавський?
Це закарпатський діалект є ще лемківський , бойківський, львівський... і так далі... Наприклад лемківський це постійне використання лем в перекладі на українську це може бути і заперечення(один з ..) , і виключення (або.... ) Тому без гуманітарної освіти і років перебування на данних територіях- не розберетесь...
Русини це також різне поняття.... Для Закарпаття - це ті хто говорив по українськи ( при цьому чистої української в Закарпатті немає від слова взагалі... , тобто русини це ті які використовували БІЛЬШЕ слів з українськими коренями ніж з угорськими/чеськими/словацькими/румунськими...
ЛАД написав:Если цыгане скажут мне, что их оскорбляет такое название, я буду называть их ромами. Хотя разницы не вижу.
Постійні ваші відсилки до польської нагадує мені зведення рашистів, як вони буцімто воюють з поляками, бо українська мова їм така складна і незрозуміла, що не інакше як сприймають за поляків.
Ни разу не слышал о таких заявлениях. Впервые слышу от вас. Раньше слышал, что они воюют с НАТО. Тоже из-за языка?
Розкішно. Це Міжнародний союз ромів має до вас звернутись? Посилання рашистські давати не буду - самі гугліть. Причому по рашистському підрахую вже понад 10 тис. польських вояків знищено.
Цига́ни (в офіційних документах та в пресі також вживається термін ро́ми[51][52][53]) — назва групи народів індоарійської етнічної групи[54], що проживає у багатьох країнах світу — в Європі, Близькому та Середньому Сході, Північній Африці та в країнах обох Америк (переважно в Латинській).
Циганська мова належить до індійської групи індоєвропейських мов. Однак слід зазначити, що багато представників ромської національної меншини говорять не лише циганською, а й послуговуються місцевими мовами або ж їхніми діалектами.
Термін «Рома» в основному використовується в політичному контексті для позначення ромського народу в цілому.[11][12] Проте деякі підгрупи ромів не ідентифікують себе як роми, тому деякі вчені уникають використання терміну роми, оскільки не всі підгрупи ромів приймають цей термін.[13]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2 И ни слова о том, что название "цыгане" считается/воспринимается оскорбительным. Так что да, "Міжнародний союз ромів має звернутись". "Посилання рашистські" на эту тему гуглить не буду, не хочу время терять. Мне это не сильно интересно. А вот о том, что они рассказывают, что "воюют с НАТО" слышал достаточно много. Возможно, есть и подсчёты поляков, Польша всё таки тоже НАТО.