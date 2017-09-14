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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 08:20

Внаслідок вибуху в Москві вранці 17 грудня загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кириллов.
Про це повідомляють "База" та SHOT. За попередніми даними, також загинув помічник Кириллова. За словами очевидців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому.
У самому будинку вирвало під'їзні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено і службову машину генерала.

Вчора, 16 грудня, Служба безпеки України заочно повідомила Кирилову про підозру. За даними слідства, він особисто наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.
https://www.unian.ua/world/igor-kirillo ... 54877.html
__________________________________
Станом на зараз вартість забезпечення рекрута на час проходження БЗВП оцінюється в 180 804 гривні. Із цієї суми 99 тисяч гривень йде на обмундирування, 75 727 гривень – на забезпечення новобранців боєприпасами. Ще 5 681 грн спрямовують на продовольство.
https://www.unian.ua/society/shcho-vhod ... 54829.html
__________________________________
"Ми повинні підтримати Україну військово. До кінця зими Євросоюз підготує 75 тис. українських військових. Цього місяця Євросоюз надав Україні 4,2 млрд євро підтримки до її бюджету. І з січня ми будемо надавати 1,5 млрд євро щомісяця", - наголосила Каллас.
https://www.unian.ua/war/dopomoga-ukraj ... 54658.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Іринв_ , привет

Вам придется восстанавливать мои сообщения, что вы потерли
Если вас надо ткнуть носом - маякуйте
Времена меняются, и рано или поздно ваша соросятская богадельня имени Фиалки перейдет в народные руки, вместе со списками персонала
Вы систематически работаете на искажение общественной мысли, удаляя адекватные обсуждения и оставляя дешевый пропагандистский трындеж и безответно нападки от каких-то провинциальных идиотов. Этому будет положен конец.
fox767676
 
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