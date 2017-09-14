Про це повідомляють "База" та SHOT. За попередніми даними, також загинув помічник Кириллова. За словами очевидців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому.
У самому будинку вирвало під'їзні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено і службову машину генерала.
Вчора, 16 грудня, Служба безпеки України заочно повідомила Кирилову про підозру. За даними слідства, він особисто наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.
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Станом на зараз вартість забезпечення рекрута на час проходження БЗВП оцінюється в 180 804 гривні. Із цієї суми 99 тисяч гривень йде на обмундирування, 75 727 гривень – на забезпечення новобранців боєприпасами. Ще 5 681 грн спрямовують на продовольство.
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"Ми повинні підтримати Україну військово. До кінця зими Євросоюз підготує 75 тис. українських військових. Цього місяця Євросоюз надав Україні 4,2 млрд євро підтримки до її бюджету. І з січня ми будемо надавати 1,5 млрд євро щомісяця", - наголосила Каллас.