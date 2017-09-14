Внаслідок вибуху в Москві вранці 17 грудня загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кириллов. Про це повідомляють "База" та SHOT. За попередніми даними, також загинув помічник Кириллова. За словами очевидців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. У самому будинку вирвало під'їзні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено і службову машину генерала.
Вчора, 16 грудня, Служба безпеки України заочно повідомила Кирилову про підозру. За даними слідства, він особисто наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. https://www.unian.ua/world/igor-kirillo ... 54877.html __________________________________ Станом на зараз вартість забезпечення рекрута на час проходження БЗВП оцінюється в 180 804 гривні. Із цієї суми 99 тисяч гривень йде на обмундирування, 75 727 гривень – на забезпечення новобранців боєприпасами. Ще 5 681 грн спрямовують на продовольство. https://www.unian.ua/society/shcho-vhod ... 54829.html __________________________________ "Ми повинні підтримати Україну військово. До кінця зими Євросоюз підготує 75 тис. українських військових. Цього місяця Євросоюз надав Україні 4,2 млрд євро підтримки до її бюджету. І з січня ми будемо надавати 1,5 млрд євро щомісяця", - наголосила Каллас. https://www.unian.ua/war/dopomoga-ukraj ... 54658.html
По ссылке видео. Если после этого сырский и умеров не уйдут можно считать они заодно. Как можно было это скрыть с разрывами органов и проломанным черепом попадают в госпиталь. Или бойцов добивали? Тут неясно.
Напомню у макак такое поведение с сородичами строго запрещено. Делайте выводы.
По ссылке видео. Если после этого сырский и умеров не уйдут можно считать они заодно. Как можно было это скрыть с разрывами органов и проломанным черепом попадают в госпиталь. Или бойцов добивали? Тут неясно.
Напомню у макак такое поведение с сородичами строго запрещено. Делайте выводы.
это полная дискредитация власти Зе. Какой нормальный лидер после этого захочет иметь с ним дело? он теперь токсичен не меньше путина. Свадебный генерал который ничего не контролирует. Джонсонюка сняли за вечеринки во время ковида. Что еще должно произойти чтобы зе ушёл?!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 10:42, всього редагувалось 3 разів.
Єгерь каже, що десь кожні 2 місяці є можливість "сплавити" аватарів, наркоманів, лудоманів до інших підрозділів (формуються нові підрозділи або частини і треба виділити людей до них). Піраміда, якась виходить.
Другий момент: якщо командир "людяний", то по суті лише відтерміновується проблема для усього підрозділу.
Ну і цифри: 30% непитущих, 5% наркоманів... І це, наскільки я зрозумів, в нього не пересічний підрозділ, а щось спеціалізоване.
это полная дискредитация власти Зе. Какой нормальный лидер после этого захочет иметь с ним дело? он теперь токсичен не меньше путина. Свадебный генерал который ничего не контролирует. Джонсонюка сняли за вечеринки во время ковида. Что еще должно произойти чтобы зе ушёл?!
Щас появится адепт власти и напишет что ничего страшного это хулиганка. Не военные преступления. Ну ну