RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11345113461134711348>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 08:20

Внаслідок вибуху в Москві вранці 17 грудня загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кириллов.
Про це повідомляють "База" та SHOT. За попередніми даними, також загинув помічник Кириллова. За словами очевидців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому.
У самому будинку вирвало під'їзні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено і службову машину генерала.

Вчора, 16 грудня, Служба безпеки України заочно повідомила Кирилову про підозру. За даними слідства, він особисто наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.
https://www.unian.ua/world/igor-kirillo ... 54877.html
__________________________________
Станом на зараз вартість забезпечення рекрута на час проходження БЗВП оцінюється в 180 804 гривні. Із цієї суми 99 тисяч гривень йде на обмундирування, 75 727 гривень – на забезпечення новобранців боєприпасами. Ще 5 681 грн спрямовують на продовольство.
https://www.unian.ua/society/shcho-vhod ... 54829.html
__________________________________
"Ми повинні підтримати Україну військово. До кінця зими Євросоюз підготує 75 тис. українських військових. Цього місяця Євросоюз надав Україні 4,2 млрд євро підтримки до її бюджету. І з січня ми будемо надавати 1,5 млрд євро щомісяця", - наголосила Каллас.
https://www.unian.ua/war/dopomoga-ukraj ... 54658.html
detroytred
 
Повідомлень: 31295
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 09:43

  ЛАД написав:То, что Чайковский вместе с Фридрихом Великим и даже, возможно, Александром Македонским и ещё многие были гомосексуалистами
нашли чему завидовать.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26387
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:34

  Wirująświatła написав:
В 211-й бригаде военных били до разрыва органов и перелома костей черепа, их держали в клетках, — нардеп Яцик

Момент избиения военнослужащего.
Видео из следственных материалов с доказательствами, полученных ДБР, еще в сентябре месяце.
https://t.me/kindzadza_ua/12417?single

По ссылке видео. Если после этого сырский и умеров не уйдут можно считать они заодно. Как можно было это скрыть с разрывами органов и проломанным черепом попадают в госпиталь. Или бойцов добивали? Тут неясно.

Напомню у макак такое поведение с сородичами строго запрещено. Делайте выводы.


У Міноборони заявили, що не отримували повідомлень про знущання з військових у 211-й понтонно-мостовій бригаді :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/17/7489415/
jump
 
Повідомлень: 4439
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

211 это не просто дискредитация ЗСУ. Это последствия издевательств тцк в том числе
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4083
З нами з: 17.12.22
Подякував: 118 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:36

  jump написав:
  Wirująświatła написав:
В 211-й бригаде военных били до разрыва органов и перелома костей черепа, их держали в клетках, — нардеп Яцик

Момент избиения военнослужащего.
Видео из следственных материалов с доказательствами, полученных ДБР, еще в сентябре месяце.
https://t.me/kindzadza_ua/12417?single

По ссылке видео. Если после этого сырский и умеров не уйдут можно считать они заодно. Как можно было это скрыть с разрывами органов и проломанным черепом попадают в госпиталь. Или бойцов добивали? Тут неясно.

Напомню у макак такое поведение с сородичами строго запрещено. Делайте выводы.


У Міноборони заявили, що не отримували повідомлень про знущання з військових у 211-й понтонно-мостовій бригаді :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/17/7489415/

Это настолько оторванные от реальности ученики самого х..йла. соревнуются кто больше напи...дит
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4083
З нами з: 17.12.22
Подякував: 118 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:37

  Бетон написав:211 это не просто дискредитация ЗСУ
это полная дискредитация власти Зе. Какой нормальный лидер после этого захочет иметь с ним дело? он теперь токсичен не меньше путина. Свадебный генерал который ничего не контролирует. Джонсонюка сняли за вечеринки во время ковида. Что еще должно произойти чтобы зе ушёл?!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 10:42, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26387
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:40

  Wirująświatła написав:и пусть 211 бригаду захватит

Доволі цікавий ролік:


Єгерь каже, що десь кожні 2 місяці є можливість "сплавити" аватарів, наркоманів, лудоманів до інших підрозділів (формуються нові підрозділи або частини і треба виділити людей до них). Піраміда, якась виходить.

Другий момент: якщо командир "людяний", то по суті лише відтерміновується проблема для усього підрозділу.

Ну і цифри: 30% непитущих, 5% наркоманів... І це, наскільки я зрозумів, в нього не пересічний підрозділ, а щось спеціалізоване.
detroytred
 
Повідомлень: 31295
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:44

  Бетон написав:211 это не просто дискредитация ЗСУ. Это последствия издевательств тцк в том числе

а паралельно розові поні з форума ржуть над "100тис в СЗЧ" чи "стрибнув з потяга по дорозі на учебку"
Letusrock
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:45

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:211 это не просто дискредитация ЗСУ
это полная дискредитация власти Зе. Какой нормальный лидер после этого захочет иметь с ним дело? он теперь токсичен не меньше путина. Свадебный генерал который ничего не контролирует. Джонсонюка сняли за вечеринки во время ковида. Что еще должно произойти чтобы зе ушёл?!

Щас появится адепт власти и напишет что ничего страшного это хулиганка. Не военные преступления. Ну ну
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4083
З нами з: 17.12.22
Подякував: 118 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:51

  Бетон написав:Щас появится адепт власти и напишет что ничего страшного это хулиганка. Не военные преступления. Ну ну
адепт видел подобное каждый день, или даже сам принимал участие, по крайней мере не возражамс. Это видно по пренебрежительному отношению к другим форумчанам.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26387
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11345113461134711348>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77810
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 248843
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 887289
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1216)
17.12.2024 10:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.