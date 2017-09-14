Заряд потужності на весь день.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 10:54
Бетон
Ти так активно називав все навколо «ваенные преступления без срока давности», що нарешті вгадав. Так, в 211 саме і є «військові злочини», оті що 400-і в КУУ. Бо нарешті це стосунки саме серед військовослужбовців,
Але я тебе трохи розстрою: це не ті що міжнародні, які «не имеют срока давности». Якщо ти все ще бачиш різницю між ними…
Додано: Вів 17 гру, 2024 10:55
На Хмельниччині лікарка ВЛК не задекларувала майна на 7,5 млн грн
Посадовиця приховала інформацію про свої будинки, земельні ділянки та авто
Зокрема, йдеться про 16 земельних ділянок, чотири житлові будинки, три будинки садибного типу, квартиру площею 47,7 м2, вартість якої 2,2 млн грн, а також садовий будинок.
Суддя Тетяна Бацуца врахувала, що Теофілія Гречко повністю визнала свою вину, щиро розкаялася у скоєному, є вдовою та виховує двох неповнолітніх дітей, що помʼякшило покарання. Так, лікарці призначили 68 тис. грн штрафу без права займати посади у ВЛК строком на рік. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
як мило
реформа мсек успішно триває
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