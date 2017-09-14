RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11345113461134711348

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:51

Заряд потужності на весь день.
Schmit
 
Повідомлень: 4704
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:54

Бетон

Не военные преступления.


Ти так активно називав все навколо «ваенные преступления без срока давности», що нарешті вгадав. Так, в 211 саме і є «військові злочини», оті що 400-і в КУУ. Бо нарешті це стосунки саме серед військовослужбовців,
Але я тебе трохи розстрою: це не ті що міжнародні, які «не имеют срока давности». Якщо ти все ще бачиш різницю між ними…
Hotab
 
Повідомлень: 13815
З нами з: 15.02.09
Подякував: 368 раз.
Подякували: 2295 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:55

На Хмельниччині лікарка ВЛК не задекларувала майна на 7,5 млн грн
Посадовиця приховала інформацію про свої будинки, земельні ділянки та авто
Зокрема, йдеться про 16 земельних ділянок, чотири житлові будинки, три будинки садибного типу, квартиру площею 47,7 м2, вартість якої 2,2 млн грн, а також садовий будинок. 8)
https://zaxid.net/na_hmelnichchini_lika ... n_n1599925
Суддя Тетяна Бацуца врахувала, що Теофілія Гречко повністю визнала свою вину, щиро розкаялася у скоєному, є вдовою та виховує двох неповнолітніх дітей, що помʼякшило покарання. Так, лікарці призначили 68 тис. грн штрафу без права займати посади у ВЛК строком на рік. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. :lol:

як мило :lol:
реформа мсек успішно триває :P
jump
 
Повідомлень: 4439
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11345113461134711348
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77810
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 248843
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 887289
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1216)
17.12.2024 10:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.