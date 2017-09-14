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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11346113471134811349>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:51

Заряд потужності на весь день.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:54

Бетон

Не военные преступления.


Ти так активно називав все навколо «ваенные преступления без срока давности», що нарешті вгадав. Так, в 211 саме і є «військові злочини», оті що 400-і в КУУ. Бо нарешті це стосунки саме серед військовослужбовців,
Але я тебе трохи розстрою: це не ті що міжнародні, які «не имеют срока давности». Якщо ти все ще бачиш різницю між ними…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:55

На Хмельниччині лікарка ВЛК не задекларувала майна на 7,5 млн грн
Посадовиця приховала інформацію про свої будинки, земельні ділянки та авто
Зокрема, йдеться про 16 земельних ділянок, чотири житлові будинки, три будинки садибного типу, квартиру площею 47,7 м2, вартість якої 2,2 млн грн, а також садовий будинок. 8)
https://zaxid.net/na_hmelnichchini_lika ... n_n1599925
Суддя Тетяна Бацуца врахувала, що Теофілія Гречко повністю визнала свою вину, щиро розкаялася у скоєному, є вдовою та виховує двох неповнолітніх дітей, що помʼякшило покарання. Так, лікарці призначили 68 тис. грн штрафу без права займати посади у ВЛК строком на рік. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. :lol:

як мило :lol:
реформа мсек успішно триває :P
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:як мило
реформа мсек успішно триває

різдвяна акція від борцунів з корупцією : "набери хабарів на 7,5 млн - сплати штраф в 110 разів менший"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Щас появится адепт власти и напишет что ничего страшного это хулиганка. Не военные преступления. Ну ну

а комбрига покарають самим нещадним способом, як і Резнікова і ко - призначать послом у Тайвань, чи консулом на Мальдіви
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Возможно, лексична подібність с польской и выше, не знаю. Но какое отношение это имеет к моему вопросу?
Повторю вопрос - почему заимствование из русского языка, хуже, чем из польского?

Питання було не до мене, та спробую відповісти.
Який об'єм запозичень з польської в українській мові?
Я після 20 років проживання у Львові, наберу може десяток польських слів, які є в +/- активному вжитку. Натомість русизмів у тому ж Львові на порядок більше.
Ну і тут ще питання, що є запозиченнями, а що - діалектизмами.
На сході багато "російських" слів насправді є місцевими діалектами.
Аналогічно на заході є слова з мов сусідніх країн, які просто автентичні для місцевих даілектів.
Не варто їх плутати з суржиком. І до речі, не існує "українсько-польського суржика", бо суржик - це суміш української і російської мови.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 17 гру, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:49

  Hotab написав:Wirująświatła

догони хотя бы один самокат,


Опять от меня сбежала
Но камень ее догонит

Олимпиец расчитай силу любви при лобовом столкновении самоката с мягким тупым предметом. Вес самокатчика 80кг, самоката 16кг и скорость 45км/ч.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:52

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła

догони хотя бы один самокат,


Опять от меня сбежала
Но камень ее догонит

Олимпиец расчитай силу любви при лобовом столкновении самоката с мягким тупым предметом. Вес самокатчика 80кг, самоката 16кг и скорость 45км/ч.

А 45 км/год - це з пробуксовкою колеса, чи без? :lol:
А це по одометру? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła

догони хотя бы один самокат,


Опять от меня сбежала
Но камень ее догонит

Олимпиец расчитай силу любви при лобовом столкновении самоката с мягким тупым предметом. Вес самокатчика 80кг, самоката 16кг и скорость 45км/ч.
Більше цікаві параметри зіткнення тіла на самокаті на такій швидкості з бейсбольною биткою. Бо за рух серед пішоходів 45км/год це ще гуманна реакція
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:59

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:..............
..... Бо кой пишеш ги говориш вживу, то тя годни ни дуже урузімти.Це закарпатський діалект
є ще лемківський , бойківський, львівський... і так далі...
Наприклад лемківський це постійне використання лем в перекладі на українську це може бути і заперечення(один з ..) , і виключення (або.... )
Тому без гуманітарної освіти і років перебування на данних територіях- не розберетесь...
Русини це також різне поняття....
Для Закарпаття - це ті хто говорив по українськи ( при цьому чистої української в Закарпатті немає від слова взагалі... , тобто русини це ті які використовували БІЛЬШЕ слів з українськими коренями ніж з угорськими/чеськими/словацькими/румунськими...
Дякую!
Цікаво. Не знав.

Потрібно додати що в тій же Словаччині "їхні" русини визнаються окремою національною меншиною, на відміну від України де це питання сильно дискусійне.
І якщо дивитись в цілому то кордон ссср в 1945 міг пролягти крім існуючого варіанту як східніше (по лінії Карпат) так і суттєво західніше (десь біля Пряшіва). Це при умові якби тоді хтось керувався виключно національним складом населення, тобто русини могли потрапити або всі гуртом в ссср або всі в Словаччину. А так вийшло що їх розділили навпіл. Біля Ужгорода дуже багато родин є, які в 1945 опинилися по різні боки кордону. Наприклад новий кордон у 1945-му розділив село Селменці на дві частини
Letusrock
 
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