Ти так активно називав все навколо «ваенные преступления без срока давности», що нарешті вгадав. Так, в 211 саме і є «військові злочини», оті що 400-і в КУУ. Бо нарешті це стосунки саме серед військовослужбовців, Але я тебе трохи розстрою: це не ті що міжнародні, які «не имеют срока давности». Якщо ти все ще бачиш різницю між ними…
На Хмельниччині лікарка ВЛК не задекларувала майна на 7,5 млн грн Посадовиця приховала інформацію про свої будинки, земельні ділянки та авто Зокрема, йдеться про 16 земельних ділянок, чотири житлові будинки, три будинки садибного типу, квартиру площею 47,7 м2, вартість якої 2,2 млн грн, а також садовий будинок. https://zaxid.net/na_hmelnichchini_lika ... n_n1599925 Суддя Тетяна Бацуца врахувала, що Теофілія Гречко повністю визнала свою вину, щиро розкаялася у скоєному, є вдовою та виховує двох неповнолітніх дітей, що помʼякшило покарання. Так, лікарці призначили 68 тис. грн штрафу без права займати посади у ВЛК строком на рік. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
ЛАД написав:Возможно, лексична подібність с польской и выше, не знаю. Но какое отношение это имеет к моему вопросу? Повторю вопрос - почему заимствование из русского языка, хуже, чем из польского?
Питання було не до мене, та спробую відповісти. Який об'єм запозичень з польської в українській мові? Я після 20 років проживання у Львові, наберу може десяток польських слів, які є в +/- активному вжитку. Натомість русизмів у тому ж Львові на порядок більше. Ну і тут ще питання, що є запозиченнями, а що - діалектизмами. На сході багато "російських" слів насправді є місцевими діалектами. Аналогічно на заході є слова з мов сусідніх країн, які просто автентичні для місцевих даілектів. Не варто їх плутати з суржиком. І до речі, не існує "українсько-польського суржика", бо суржик - це суміш української і російської мови.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 17 гру, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:.............. ..... Бо кой пишеш ги говориш вживу, то тя годни ни дуже урузімти.Це закарпатський діалект є ще лемківський , бойківський, львівський... і так далі... Наприклад лемківський це постійне використання лем в перекладі на українську це може бути і заперечення(один з ..) , і виключення (або.... ) Тому без гуманітарної освіти і років перебування на данних територіях- не розберетесь... Русини це також різне поняття.... Для Закарпаття - це ті хто говорив по українськи ( при цьому чистої української в Закарпатті немає від слова взагалі... , тобто русини це ті які використовували БІЛЬШЕ слів з українськими коренями ніж з угорськими/чеськими/словацькими/румунськими...
Дякую! Цікаво. Не знав.
Потрібно додати що в тій же Словаччині "їхні" русини визнаються окремою національною меншиною, на відміну від України де це питання сильно дискусійне. І якщо дивитись в цілому то кордон ссср в 1945 міг пролягти крім існуючого варіанту як східніше (по лінії Карпат) так і суттєво західніше (десь біля Пряшіва). Це при умові якби тоді хтось керувався виключно національним складом населення, тобто русини могли потрапити або всі гуртом в ссср або всі в Словаччину. А так вийшло що їх розділили навпіл. Біля Ужгорода дуже багато родин є, які в 1945 опинилися по різні боки кордону. Наприклад новий кордон у 1945-му розділив село Селменці на дві частини