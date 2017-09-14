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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11346113471134811349

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:05

Не дивіться вгору 2.0
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:05

Faceless

Більше цікаві параметри зіткнення тіла на самокаті на такій швидкості з бейсбольною биткою.


Якщо погано вчився у сільській російській школі, потім підлітком бунтував, також не вчився) то лоб можна вважати абсолютно твердим тілом.

Абсолю́тно тверде́ ті́ло — тіло, яке ні за яких умов не деформується і за всіх умов відстань між двома точками (або точніше між двома частинами) якого залишається постійною.


можна легко все розрахувати. :D
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:13

  Faceless написав:Більше цікаві параметри зіткнення тіла на самокаті на такій швидкості з бейсбольною биткою. Бо за рух серед пішоходів 45км/год це ще гуманна реакція
тогда нужна взлётная масса биты и оторванной руки для расчёта угла тангажа.
Абсолю́тно тверде́ ті́ло — тіло, яке ні за яких умов не деформується
задубевший труп?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:17

Wirująświatła

задубевший труп?


Я сподіваюсь лоб витримає удар і будуть всі живі.
Бо Муха он уже і так псіхує і скаржиться, а якщо зʼявляться трупи то взагалі в припадок впаде))

Піна покриє лінзи ))
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:20

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:211 это не просто дискредитация ЗСУ
это полная дискредитация власти Зе. Какой нормальный лидер после этого захочет иметь с ним дело? он теперь токсичен не меньше путина. Свадебный генерал который ничего не контролирует. Джонсонюка сняли за вечеринки во время ковида. Что еще должно произойти чтобы зе ушёл?!

"Джонсонюка сняли" за его личные нарушения.
Президент не может отвечать за все уголовные преступления в стране.
Эта ситуация больше о людях в стране. Если в бригаде действительно такое творилось и никто из пострадавших не поднял шум... Или тут второй вариант - эти пострадавшие были "аватарами" одной из тех категорий, которых описал "Егерь" в видео viewtopic.php?p=5799762#p5799762, и боялись, что при поднятии шума их самих накажут сильнее, чем командиров. Накажут либо по закону, либо нормальные "побратимы" без всякого закона, а методами, описанными "Егерем", т.е. "прикладом по кумполу".
А вообще, я себе слабо представляю положение командира. у которого в подразделении значительная доля таких "бойцов".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:24

ЛАД

положение командира. у которого в подразделении значительная доля таких "бойцов".


А особливо коли комвзвода сам піджак 25-річний без досвіду, мʼякий по характеру.
Звичайно що командири над ним (ротний, комбат, комбриг) намагаються «міксувати» , давати таким взводним досвідчених зубатих сержантів. Але якщо вони є.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:28

ЛАД то есть виноват стрелочник? а кто брал этого стрелочника на работу и затем контролировал как бы не при чём. У нас в одном из бизнесов если кто то проворовался 30% от украденного платил его руководитель, 20% директор филиала и 10% менеджер по персоналу. Отбор был ну очень суровый. Звонили предыдущим работодателям, пробивали по базе полиции и т.д. Всякие полиграфы даже не упоминаю. Мордобой в рабочее время сразу увольнение обоих борцов. Потому что воровство и рукоприкладство это по итогу безопасность бизнеса. За дела как в 211 с должности слетели бы генеральный, региональный, директор филиала, супервайзер и все кто знали но не сообщили. И исключений бы не было даже если все перечисленные - любовники собственника.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 12:34, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:29

Wirująświatła

Всякие полиграфы даже не упоминаю.


Це коли в школу психологом не пройшов?
На поліграфі виявили, що не вчився, а бунтував?

За дела как в 211 с должности слетели бы


Ми твої акуітільниє історії чули не раз. Тобі вже раз 50 казали: це можна якщо на посаду стоїть черга. А в ЗСУ черги нема. І не буде, поки війна.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:37

  Schmit написав:Заряд потужності на весь день.
............

Вот просто интересно, какой отдел ФСБ занимается созданием и распространением таких видео?
Второй вопрос - Schmit "корисний ідіот" или платный агент?
И третий вопрос - если, как тут утверждают некоторые, у нас диктатура, то почему Schmit ещё не сидит?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:40

  ЛАД написав:И третий вопрос - если, как тут утверждают некоторые, у нас диктатура, то почему Schmit ещё не сидит?
господи, да потому что его видосы никто кроме вас не смотрит.
Wirująświatła
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  #<1 ... 11346113471134811349
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