Додано: Вів 17 гру, 2024 12:28

ЛАД то есть виноват стрелочник? а кто брал этого стрелочника на работу и затем контролировал как бы не при чём. У нас в одном из бизнесов если кто то проворовался 30% от украденного платил его руководитель, 20% директор филиала и 10% менеджер по персоналу. Отбор был ну очень суровый. Звонили предыдущим работодателям, пробивали по базе полиции и т.д. Всякие полиграфы даже не упоминаю. Мордобой в рабочее время сразу увольнение обоих борцов. Потому что воровство и рукоприкладство это по итогу безопасность бизнеса. За дела как в 211 с должности слетели бы генеральный, региональный, директор филиала, супервайзер и все кто знали но не сообщили. И исключений бы не было даже если все перечисленные - любовники собственника.