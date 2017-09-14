Не дивіться вгору 2.0
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Додано: Вів 17 гру, 2024 12:05
Faceless
Якщо погано вчився у сільській російській школі, потім підлітком бунтував, також не вчився) то лоб можна вважати абсолютно твердим тілом.
можна легко все розрахувати.
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:13
тогда нужна взлётная масса биты и оторванной руки для расчёта угла тангажа.
задубевший труп?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:17
Wirująświatła
Я сподіваюсь лоб витримає удар і будуть всі живі.
Бо Муха он уже і так псіхує і скаржиться, а якщо зʼявляться трупи то взагалі в припадок впаде))
Піна покриє лінзи ))
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:20
"Джонсонюка сняли" за его личные нарушения.
Президент не может отвечать за все уголовные преступления в стране.
Эта ситуация больше о людях в стране. Если в бригаде действительно такое творилось и никто из пострадавших не поднял шум... Или тут второй вариант - эти пострадавшие были "аватарами" одной из тех категорий, которых описал "Егерь" в видео viewtopic.php?p=5799762#p5799762, и боялись, что при поднятии шума их самих накажут сильнее, чем командиров. Накажут либо по закону, либо нормальные "побратимы" без всякого закона, а методами, описанными "Егерем", т.е. "прикладом по кумполу".
А вообще, я себе слабо представляю положение командира. у которого в подразделении значительная доля таких "бойцов".
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:24
ЛАД
А особливо коли комвзвода сам піджак 25-річний без досвіду, мʼякий по характеру.
Звичайно що командири над ним (ротний, комбат, комбриг) намагаються «міксувати» , давати таким взводним досвідчених зубатих сержантів. Але якщо вони є.
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:28
ЛАД то есть виноват стрелочник? а кто брал этого стрелочника на работу и затем контролировал как бы не при чём. У нас в одном из бизнесов если кто то проворовался 30% от украденного платил его руководитель, 20% директор филиала и 10% менеджер по персоналу. Отбор был ну очень суровый. Звонили предыдущим работодателям, пробивали по базе полиции и т.д. Всякие полиграфы даже не упоминаю. Мордобой в рабочее время сразу увольнение обоих борцов. Потому что воровство и рукоприкладство это по итогу безопасность бизнеса. За дела как в 211 с должности слетели бы генеральный, региональный, директор филиала, супервайзер и все кто знали но не сообщили. И исключений бы не было даже если все перечисленные - любовники собственника.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 12:34, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:29
Wirująświatła
Це коли в школу психологом не пройшов?
На поліграфі виявили, що не вчився, а бунтував?
Ми твої акуітільниє історії чули не раз. Тобі вже раз 50 казали: це можна якщо на посаду стоїть черга. А в ЗСУ черги нема. І не буде, поки війна.
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:37
Вот просто интересно, какой отдел ФСБ занимается созданием и распространением таких видео?
Второй вопрос - Schmit "корисний ідіот" или платный агент?
И третий вопрос - если, как тут утверждают некоторые, у нас диктатура, то почему Schmit ещё не сидит?
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:40
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