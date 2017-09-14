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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1134311344113451134611347>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:як мило
реформа мсек успішно триває

різдвяна акція від борцунів з корупцією : "набери хабарів на 7,5 млн - сплати штраф в 110 разів менший"
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Щас появится адепт власти и напишет что ничего страшного это хулиганка. Не военные преступления. Ну ну

а комбрига покарають самим нещадним способом, як і Резнікова і ко - призначать послом у Тайвань, чи консулом на Мальдіви
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Возможно, лексична подібність с польской и выше, не знаю. Но какое отношение это имеет к моему вопросу?
Повторю вопрос - почему заимствование из русского языка, хуже, чем из польского?

Питання було не до мене, та спробую відповісти.
Який об'єм запозичень з польської в українській мові?
Я після 20 років проживання у Львові, наберу може десяток польських слів, які є в +/- активному вжитку. Натомість русизмів у тому ж Львові на порядок більше.
Ну і тут ще питання, що є запозиченнями, а що - діалектизмами.
На сході багато "російських" слів насправді є місцевими діалектами.
Аналогічно на заході є слова з мов сусідніх країн, які просто автентичні для місцевих даілектів.
Не варто їх плутати з суржиком. І до речі, не існує "українсько-польського суржика", бо суржик - це суміш української і російської мови.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 17 гру, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:59

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:..............
..... Бо кой пишеш ги говориш вживу, то тя годни ни дуже урузімти.Це закарпатський діалект
є ще лемківський , бойківський, львівський... і так далі...
Наприклад лемківський це постійне використання лем в перекладі на українську це може бути і заперечення(один з ..) , і виключення (або.... )
Тому без гуманітарної освіти і років перебування на данних територіях- не розберетесь...
Русини це також різне поняття....
Для Закарпаття - це ті хто говорив по українськи ( при цьому чистої української в Закарпатті немає від слова взагалі... , тобто русини це ті які використовували БІЛЬШЕ слів з українськими коренями ніж з угорськими/чеськими/словацькими/румунськими...
Дякую!
Цікаво. Не знав.

Потрібно додати що в тій же Словаччині "їхні" русини визнаються окремою національною меншиною, на відміну від України де це питання сильно дискусійне.
І якщо дивитись в цілому то кордон ссср в 1945 міг пролягти крім існуючого варіанту як східніше (по лінії Карпат) так і суттєво західніше (десь біля Пряшіва). Це при умові якби тоді хтось керувався виключно національним складом населення, тобто русини могли потрапити або всі гуртом в ссср або всі в Словаччину. А так вийшло що їх розділили навпіл. Біля Ужгорода дуже багато родин є, які в 1945 опинилися по різні боки кордону. Наприклад новий кордон у 1945-му розділив село Селменці на дві частини
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:05

Не дивіться вгору 2.0
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:20

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:211 это не просто дискредитация ЗСУ
это полная дискредитация власти Зе. Какой нормальный лидер после этого захочет иметь с ним дело? он теперь токсичен не меньше путина. Свадебный генерал который ничего не контролирует. Джонсонюка сняли за вечеринки во время ковида. Что еще должно произойти чтобы зе ушёл?!

"Джонсонюка сняли" за его личные нарушения.
Президент не может отвечать за все уголовные преступления в стране.
Эта ситуация больше о людях в стране. Если в бригаде действительно такое творилось и никто из пострадавших не поднял шум... Или тут второй вариант - эти пострадавшие были "аватарами" одной из тех категорий, которых описал "Егерь" в видео viewtopic.php?p=5799762#p5799762, и боялись, что при поднятии шума их самих накажут сильнее, чем командиров. Накажут либо по закону, либо нормальные "побратимы" без всякого закона, а методами, описанными "Егерем", т.е. "прикладом по кумполу".
А вообще, я себе слабо представляю положение командира. у которого в подразделении значительная доля таких "бойцов".
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:24

ЛАД

положение командира. у которого в подразделении значительная доля таких "бойцов".


А особливо коли комвзвода сам піджак 25-річний без досвіду, мʼякий по характеру.
Звичайно що командири над ним (ротний, комбат, комбриг) намагаються «міксувати» , давати таким взводним досвідчених зубатих сержантів. Але якщо вони є.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:28

ЛАД то есть виноват стрелочник? а кто брал этого стрелочника на работу и затем контролировал как бы не при чём. У нас в одном из бизнесов если кто то проворовался 30% от украденного платил его руководитель, 20% директор филиала и 10% менеджер по персоналу. Отбор был ну очень суровый. Звонили предыдущим работодателям, пробивали по базе полиции и т.д. Всякие полиграфы даже не упоминаю. Мордобой в рабочее время сразу увольнение обоих борцов. Потому что воровство и рукоприкладство это по итогу безопасность бизнеса. За дела как в 211 с должности слетели бы генеральный, региональный, директор филиала, супервайзер и все кто знали но не сообщили. И исключений бы не было даже если все перечисленные - любовники собственника.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 12:34, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:29

Wirująświatła

Всякие полиграфы даже не упоминаю.


Це коли в школу психологом не пройшов?
На поліграфі виявили, що не вчився, а бунтував?

За дела как в 211 с должности слетели бы


Ми твої акуітільниє історії чули не раз. Тобі вже раз 50 казали: це можна якщо на посаду стоїть черга. А в ЗСУ черги нема. І не буде, поки війна.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:16

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Возможно, лексична подібність с польской и выше, не знаю. Но какое отношение это имеет к моему вопросу?
Повторю вопрос - почему заимствование из русского языка, хуже, чем из польского?

Питання було не до мене, та спробую відповісти.
Який об'єм запозичень з польської в українській мові?
Я після 20 років проживання у Львові, наберу може десяток польських слів, які є в +/- активному вжитку. Натомість русизмів у тому ж Львові на порядок більше.
Ну і тут ще питання, що є запозиченнями, а що - діалектизмами.
На сході багато "російських" слів насправді є місцевими діалектами.
Аналогічно на заході є слова з мов сусідніх країн, які просто автентичні для місцевих даілектів.
Не варто їх плутати з суржиком. І до речі, не існує "українсько-польського суржика", бо суржик - це суміш української і російської мови.

Я не филолог, не возьмусь определять объём заимствований, но вряд ли он настолько мал, как вы пишете. Тем более, если верить Ой+, что "Українська та польська мови мають лексичну подібність на 70%". (понимаю, что "лексична подібність" это всё же не заимствование, но тем не менее).
Возможно, что "на сході багато "російських" слів насправді є місцевими діалектами", но обвиняют восток не в "диалектах", а именно в суржике и призывают к изучению и лучшему освоению украинского языка. И ведут борьбу с суржиком, а не с диалектами. При этом ни разу не слышал о борьбе с западными диалектизмами.
Термин "суржик" для "українсько-польського" варианта я употребил, т.к. не знаю, как назвать такую смесь.
Кроме того, укр. Вики даёт следующее определение суржика:
Су́ржик (у питомому значенні — «суміш різних зерен з житом»; від прасл. *sǫ — «зі» + *rъžь — «жито»)[1][2][3] — елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без дотримання норм літературної мови[1]. Близький до понять арго, жаргон, креол, лінгва франка. Первісно термін «суржик» (без додаткових визначень) вживався переважно щодо українсько-російського суржику.

Переважно це «побутове мовлення», в якому об'єднано лексичні та граматичні елементи різних мов без дотримання норм літературної мови. Походить від слова, яке позначає буквально — «Суміш зерна пшениці й жита, жита й ячменю, ячменю й вівса і т. ін.; борошно з такої суміші»[4]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BA.
Т.е. это просто смесь "двох або кількох мов", независимо каких.
Раздражает нарушение норм укр. языка, "аби подалі від російської". Например, сейчас у теледикторов принято произношение "листОпад" вместо "листопАд", хотя и словари и мовознавці говорят, что правильно второе. Но... слишком похоже на русское слово.
Или когда Авраменко, которого я периодически просматриваю, вместо уже давно привычных слов, о которых даже никто не задумывается, откуда они пришли, начинает пропагандировать, возможно, украинские, а, возможно, и просто диалектные давно забытые и вышедшие из употребления слова.
Но язык меняется. Как-то читал, не знаю, насколько правда, что современный англичанин уже не поймёт шекспировский язык.
ЛАД
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