різдвяна акція від борцунів з корупцією : "набери хабарів на 7,5 млн - сплати штраф в 110 разів менший"
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Додано: Вів 17 гру, 2024 11:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 17 гру, 2024 11:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 17 гру, 2024 11:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Питання було не до мене, та спробую відповісти.
Який об'єм запозичень з польської в українській мові?
Я після 20 років проживання у Львові, наберу може десяток польських слів, які є в +/- активному вжитку. Натомість русизмів у тому ж Львові на порядок більше.
Ну і тут ще питання, що є запозиченнями, а що - діалектизмами.
На сході багато "російських" слів насправді є місцевими діалектами.
Аналогічно на заході є слова з мов сусідніх країн, які просто автентичні для місцевих даілектів.
Не варто їх плутати з суржиком. І до речі, не існує "українсько-польського суржика", бо суржик - це суміш української і російської мови.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 17 гру, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 гру, 2024 11:59
Потрібно додати що в тій же Словаччині "їхні" русини визнаються окремою національною меншиною, на відміну від України де це питання сильно дискусійне.
І якщо дивитись в цілому то кордон ссср в 1945 міг пролягти крім існуючого варіанту як східніше (по лінії Карпат) так і суттєво західніше (десь біля Пряшіва). Це при умові якби тоді хтось керувався виключно національним складом населення, тобто русини могли потрапити або всі гуртом в ссср або всі в Словаччину. А так вийшло що їх розділили навпіл. Біля Ужгорода дуже багато родин є, які в 1945 опинилися по різні боки кордону. Наприклад новий кордон у 1945-му розділив село Селменці на дві частини
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:20
"Джонсонюка сняли" за его личные нарушения.
Президент не может отвечать за все уголовные преступления в стране.
Эта ситуация больше о людях в стране. Если в бригаде действительно такое творилось и никто из пострадавших не поднял шум... Или тут второй вариант - эти пострадавшие были "аватарами" одной из тех категорий, которых описал "Егерь" в видео viewtopic.php?p=5799762#p5799762, и боялись, что при поднятии шума их самих накажут сильнее, чем командиров. Накажут либо по закону, либо нормальные "побратимы" без всякого закона, а методами, описанными "Егерем", т.е. "прикладом по кумполу".
А вообще, я себе слабо представляю положение командира. у которого в подразделении значительная доля таких "бойцов".
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:24
ЛАД
А особливо коли комвзвода сам піджак 25-річний без досвіду, мʼякий по характеру.
Звичайно що командири над ним (ротний, комбат, комбриг) намагаються «міксувати» , давати таким взводним досвідчених зубатих сержантів. Але якщо вони є.
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:28
ЛАД то есть виноват стрелочник? а кто брал этого стрелочника на работу и затем контролировал как бы не при чём. У нас в одном из бизнесов если кто то проворовался 30% от украденного платил его руководитель, 20% директор филиала и 10% менеджер по персоналу. Отбор был ну очень суровый. Звонили предыдущим работодателям, пробивали по базе полиции и т.д. Всякие полиграфы даже не упоминаю. Мордобой в рабочее время сразу увольнение обоих борцов. Потому что воровство и рукоприкладство это по итогу безопасность бизнеса. За дела как в 211 с должности слетели бы генеральный, региональный, директор филиала, супервайзер и все кто знали но не сообщили. И исключений бы не было даже если все перечисленные - любовники собственника.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 12:34, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:29
Wirująświatła
Це коли в школу психологом не пройшов?
На поліграфі виявили, що не вчився, а бунтував?
Ми твої акуітільниє історії чули не раз. Тобі вже раз 50 казали: це можна якщо на посаду стоїть черга. А в ЗСУ черги нема. І не буде, поки війна.
Додано: Вів 17 гру, 2024 13:16
Я не филолог, не возьмусь определять объём заимствований, но вряд ли он настолько мал, как вы пишете. Тем более, если верить Ой+, что "Українська та польська мови мають лексичну подібність на 70%". (понимаю, что "лексична подібність" это всё же не заимствование, но тем не менее).
Возможно, что "на сході багато "російських" слів насправді є місцевими діалектами", но обвиняют восток не в "диалектах", а именно в суржике и призывают к изучению и лучшему освоению украинского языка. И ведут борьбу с суржиком, а не с диалектами. При этом ни разу не слышал о борьбе с западными диалектизмами.
Термин "суржик" для "українсько-польського" варианта я употребил, т.к. не знаю, как назвать такую смесь.
Кроме того, укр. Вики даёт следующее определение суржика:
Т.е. это просто смесь "двох або кількох мов", независимо каких.
Раздражает нарушение норм укр. языка, "аби подалі від російської". Например, сейчас у теледикторов принято произношение "листОпад" вместо "листопАд", хотя и словари и мовознавці говорят, что правильно второе. Но... слишком похоже на русское слово.
Или когда Авраменко, которого я периодически просматриваю, вместо уже давно привычных слов, о которых даже никто не задумывается, откуда они пришли, начинает пропагандировать, возможно, украинские, а, возможно, и просто диалектные давно забытые и вышедшие из употребления слова.
Но язык меняется. Как-то читал, не знаю, насколько правда, что современный англичанин уже не поймёт шекспировский язык.
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