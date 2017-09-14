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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11344113451134611347>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:30

  Hotab написав:ЛАД

положение командира. у которого в подразделении значительная доля таких "бойцов".


А особливо коли комвзвода сам піджак 25-річний без досвіду, мʼякий по характеру.
Звичайно що командири над ним (ротний, комбат, комбриг) намагаються «міксувати» , давати таким взводним досвідчених зубатих сержантів. Але якщо вони є.

Да даже если комвзвода зубр с огромным опытом.
Что он должен делать? Как рассказывает "Егерь", обещать: "Будешь пить, застрелю"? Таки когда-то придётся застрелить, иначе перестанут верить и бояться. Но после этого я лично постоянно ходил бы в двух бронежилетах, один на другом - можно получить пулю от какого-нибудь аватара. "Бить по кумполу" - так это вариант 211 бригады. Не исключаю, что там такие же причины или, по крайней мере, с этого начиналось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:34

  ЛАД написав:Что он должен делать?
когда на рынке труда безработица, он должен выгнать нарушителей и вместо них набрать адекватных. При бусификации такого маневра нет и комвзвода может тихо уголке помолиться. Ещё один неочевидный минус бусификации, что командирам делать с аватарами и инвалидами непонятно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:40

Пограюся в альтернативщика. При всій повазі до Маркуса - всі події в його відео сталися півтора року тому і більше.
Стосовно 211 бригади - теж, оприлюднено старі відео, півроку і більше.
Виглядає, що верховний головноєбланствующий розчищає інформаційних простір під нехороше перемиря і вибори, які будуть опісля.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:43

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Что он должен делать?
когда на рынке труда безработица, он должен выгнать нарушителей и вместо них набрать адекватных. При бусификации такого маневра нет и комвзвода может тихо уголке помолиться. Ещё один неочевидный минус бусификации, что командирам делать с аватарами и инвалидами непонятно.

Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда?
Возьмётесь за такое?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:56

  ЛАД написав:Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда?
Возьмётесь за такое?

Навіщо "многократно" винаходити велосипед?
На планеті Земля вже відбулось тисячі війн. Достатньо задокументовані. Берете і аналізуєте. В чому проблема?
Відповідь на це питання надасть будь-який нормальний історик.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:56

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Что он должен делать?
когда на рынке труда безработица, он должен выгнать нарушителей и вместо них набрать адекватных. При бусификации такого маневра нет и комвзвода может тихо уголке помолиться. Ещё один неочевидный минус бусификации, что командирам делать с аватарами и инвалидами непонятно.

Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда?
Возьмётесь за такое?

ну ваш же зять пошёл на такую работу?
Выбрал такой путь вместо избиения и похищения непонятными бандитами в пикселе на тотальных блокпостах у вас в городе, где даже за случайными авто гоняются и бьют их "волонтёрскими бусобляхами" что изьять оттуда тушку штурмовика-добровольца
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:59

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Что он должен делать?
когда на рынке труда безработица, он должен выгнать нарушителей и вместо них набрать адекватных. При бусификации такого маневра нет и комвзвода может тихо уголке помолиться. Ещё один неочевидный минус бусификации, что командирам делать с аватарами и инвалидами непонятно.

Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда?
Возьмётесь за такое?

Тут, на мій погляд, головне питання: "Що краще отому командиру підрозділу - відсутність бійця взагалі чи наявність отакого аватара тощо?"
Знов таки питання в двох площинах:
- краще для нього особисто, як командира;
- краще для виконання завдань підрозділу.

Надай право командиру самому вирішувати, так він умовно усіх відкине і заяве: "Нема особого складу, тому завдання і не ставте підрозділу".

Вкотре: ну нема рішення, яке задовільнило б усіх...
І в кожного своя правда.
Навіть в того ж алкаша... Вільна людина - має право хоч повіситися, а не те що пити (мається на увазі просто пити і нікого не чіпати). Своїм життям розпоряджатися. При призначенні на посаду силою, примусом...
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:00

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда?
Возьмётесь за такое?

Навіщо "многократно" винаходити велосипед?
На планеті Земля вже відбулось тисячі війн. Достатньо задокументовані. Берете і аналізуєте. В чому проблема?
Відповідь на це питання надасть будь-який нормальний історик.

Наприклад?
То, что я знаю - 2 варианта - наёмники (если много денег) или принудительная мобилизация (если нужна очень большая армия, а денег не хватает). Последние лет 200 работали по 2-му варианту.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:00

  ЛАД написав:Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда?
Возьмётесь за такое?

Так відповідь же на поверхні.
Масштабувати досвід 3-ї штурмової, та те як робила 47-ма при Маркусі.
І, головне, розслідування і жорстоке покарання для Шаламаг, Скіфів та генералів типу "Вперед,вперед", а не переведення з підвищенням.

ІМХО. Після семи частин Маркуса та оприлюдненого з 211-ї, чомусь є впевненість, що ніхто з причетних не сяде, взагалі. Ця інформація викликає гнітючі і сильно демотивуючі відчуття, та дає стійке розуміння, що рядянська армія з довбодятлами від пп-ка та вище нікуди не ділася і не дінеться ніколи, поки буде існувати держава. :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:02

  sashaqbl написав:Пограюся в альтернативщика. При всій повазі до Маркуса - всі події в його відео сталися півтора року тому і більше.
Стосовно 211 бригади - теж, оприлюднено старі відео, півроку і більше.
Виглядає, що верховний головноєбланствующий розчищає інформаційних простір під нехороше перемиря і вибори, які будуть опісля.


https://www.unian.ua/incidents/211-brig ... 55303.html

якась бідна сільська хата-то і є будинок комбріга 211 бр?
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