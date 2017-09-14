положение командира. у которого в подразделении значительная доля таких "бойцов".
А особливо коли комвзвода сам піджак 25-річний без досвіду, мʼякий по характеру. Звичайно що командири над ним (ротний, комбат, комбриг) намагаються «міксувати» , давати таким взводним досвідчених зубатих сержантів. Але якщо вони є.
Да даже если комвзвода зубр с огромным опытом. Что он должен делать? Как рассказывает "Егерь", обещать: "Будешь пить, застрелю"? Таки когда-то придётся застрелить, иначе перестанут верить и бояться. Но после этого я лично постоянно ходил бы в двух бронежилетах, один на другом - можно получить пулю от какого-нибудь аватара. "Бить по кумполу" - так это вариант 211 бригады. Не исключаю, что там такие же причины или, по крайней мере, с этого начиналось.
когда на рынке труда безработица, он должен выгнать нарушителей и вместо них набрать адекватных. При бусификации такого маневра нет и комвзвода может тихо уголке помолиться. Ещё один неочевидный минус бусификации, что командирам делать с аватарами и инвалидами непонятно.
Пограюся в альтернативщика. При всій повазі до Маркуса - всі події в його відео сталися півтора року тому і більше. Стосовно 211 бригади - теж, оприлюднено старі відео, півроку і більше. Виглядає, що верховний головноєбланствующий розчищає інформаційних простір під нехороше перемиря і вибори, які будуть опісля.
когда на рынке труда безработица, он должен выгнать нарушителей и вместо них набрать адекватных. При бусификации такого маневра нет и комвзвода может тихо уголке помолиться. Ещё один неочевидный минус бусификации, что командирам делать с аватарами и инвалидами непонятно.
Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда? Возьмётесь за такое?
ЛАД написав:Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда? Возьмётесь за такое?
Навіщо "многократно" винаходити велосипед? На планеті Земля вже відбулось тисячі війн. Достатньо задокументовані. Берете і аналізуєте. В чому проблема? Відповідь на це питання надасть будь-який нормальний історик.
когда на рынке труда безработица, он должен выгнать нарушителей и вместо них набрать адекватных. При бусификации такого маневра нет и комвзвода может тихо уголке помолиться. Ещё один неочевидный минус бусификации, что командирам делать с аватарами и инвалидами непонятно.
Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда? Возьмётесь за такое?
ну ваш же зять пошёл на такую работу? Выбрал такой путь вместо избиения и похищения непонятными бандитами в пикселе на тотальных блокпостах у вас в городе, где даже за случайными авто гоняются и бьют их "волонтёрскими бусобляхами" что изьять оттуда тушку штурмовика-добровольца
когда на рынке труда безработица, он должен выгнать нарушителей и вместо них набрать адекватных. При бусификации такого маневра нет и комвзвода может тихо уголке помолиться. Ещё один неочевидный минус бусификации, что командирам делать с аватарами и инвалидами непонятно.
Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда? Возьмётесь за такое?
Тут, на мій погляд, головне питання: "Що краще отому командиру підрозділу - відсутність бійця взагалі чи наявність отакого аватара тощо?" Знов таки питання в двох площинах: - краще для нього особисто, як командира; - краще для виконання завдань підрозділу.
Надай право командиру самому вирішувати, так він умовно усіх відкине і заяве: "Нема особого складу, тому завдання і не ставте підрозділу".
Вкотре: ну нема рішення, яке задовільнило б усіх... І в кожного своя правда. Навіть в того ж алкаша... Вільна людина - має право хоч повіситися, а не те що пити (мається на увазі просто пити і нікого не чіпати). Своїм життям розпоряджатися. При призначенні на посаду силою, примусом...
ЛАД написав:Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда? Возьмётесь за такое?
Навіщо "многократно" винаходити велосипед? На планеті Земля вже відбулось тисячі війн. Достатньо задокументовані. Берете і аналізуєте. В чому проблема? Відповідь на це питання надасть будь-який нормальний історик.
Наприклад? То, что я знаю - 2 варианта - наёмники (если много денег) или принудительная мобилизация (если нужна очень большая армия, а денег не хватает). Последние лет 200 работали по 2-му варианту.
ЛАД написав:Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда? Возьмётесь за такое?
Так відповідь же на поверхні. Масштабувати досвід 3-ї штурмової, та те як робила 47-ма при Маркусі. І, головне, розслідування і жорстоке покарання для Шаламаг, Скіфів та генералів типу "Вперед,вперед", а не переведення з підвищенням.
ІМХО. Після семи частин Маркуса та оприлюдненого з 211-ї, чомусь є впевненість, що ніхто з причетних не сяде, взагалі. Ця інформація викликає гнітючі і сильно демотивуючі відчуття, та дає стійке розуміння, що рядянська армія з довбодятлами від пп-ка та вище нікуди не ділася і не дінеться ніколи, поки буде існувати держава.
sashaqbl написав:Пограюся в альтернативщика. При всій повазі до Маркуса - всі події в його відео сталися півтора року тому і більше. Стосовно 211 бригади - теж, оприлюднено старі відео, півроку і більше. Виглядає, що верховний головноєбланствующий розчищає інформаційних простір під нехороше перемиря і вибори, які будуть опісля.