когда на рынке труда безработица, он должен выгнать нарушителей и вместо них набрать адекватных. При бусификации такого маневра нет и комвзвода может тихо уголке помолиться. Ещё один неочевидный минус бусификации, что командирам делать с аватарами и инвалидами непонятно.
Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда? Возьмётесь за такое?
за 2 дня невозможно. Большие коллективы формируются годы, коллектив фабрики где я работал формировался 15 лет до моего скромного прихода. В этом есть свои минусы - люди вростают в свои рабочие места, пускают корни, не хотят двигаться, практически деградируют на уровень "зоны комфорта". Должен быть не только коллектив, но и ротация внутри него. В случае с 211 Кто то наверху забивал болт на ЗСУ в течении 30 лет (+/-) а теперь полезло из щелей то, чего там в принципе не должно было быть. Рецепта как вылечить рак на 4й стадии не спрашивайте. Бусификация такое же эффективное "лечение", как мертвому припарки.
_Mykola_ написав: та дає стійке розуміння, що рядянська армія з довбодятлами від пп-ка та вище нікуди не ділася і не дінеться ніколи, поки буде існувати держава.
Там вище відео було менеджера мма. Цілком влучно відмічено, що з радянською армією оте не має спільного. Це прихід радянського рагул-колгос цивільного в українську армію.
Я коли почув років шість тому від курсанта (вже випускника), як він спокійнісінько не розуміючи суті мімоходь обронив про - дрібні гроші (аля на бухфет) майбутні офіцери під відсоток друг другу позичають... То це вже навіть не совдеп рагул-колгосп(( Це вже ноу-хау. Найсучасне. Останніх років розвитку.
sashaqbl написав:Пограюся в альтернативщика. При всій повазі до Маркуса - всі події в його відео сталися півтора року тому і більше. Стосовно 211 бригади - теж, оприлюднено старі відео, півроку і більше. Виглядає, що верховний головноєбланствующий розчищає інформаційних простір під нехороше перемиря і вибори, які будуть опісля.
якась бідна сільська хата-то і є будинок комбріга 211 бр?
богатому человеку нет смысла щемить подопечных на деньги, это комплексы нищего гопника из подворотни, предел мечтаний которого - хороший автомобиль, костюм с отливом и отдых с красивой девушкой в сочи.
sashaqbl написав:Пограюся в альтернативщика. При всій повазі до Маркуса - всі події в його відео сталися півтора року тому і більше. Стосовно 211 бригади - теж, оприлюднено старі відео, півроку і більше. Виглядає, що верховний головноєбланствующий розчищає інформаційних простір під нехороше перемиря і вибори, які будуть опісля.