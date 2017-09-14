RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11344113451134611347

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:03

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Что он должен делать?
когда на рынке труда безработица, он должен выгнать нарушителей и вместо них набрать адекватных. При бусификации такого маневра нет и комвзвода может тихо уголке помолиться. Ещё один неочевидный минус бусификации, что командирам делать с аватарами и инвалидами непонятно.

Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда?
Возьмётесь за такое?

за 2 дня невозможно. Большие коллективы формируются годы, коллектив фабрики где я работал формировался 15 лет до моего скромного прихода. В этом есть свои минусы - люди вростают в свои рабочие места, пускают корни, не хотят двигаться, практически деградируют на уровень "зоны комфорта". Должен быть не только коллектив, но и ротация внутри него. В случае с 211 Кто то наверху забивал болт на ЗСУ в течении 30 лет (+/-) а теперь полезло из щелей то, чего там в принципе не должно было быть. Рецепта как вылечить рак на 4й стадии не спрашивайте. Бусификация такое же эффективное "лечение", как мертвому припарки.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26391
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:09

  _Mykola_ написав: та дає стійке розуміння, що рядянська армія з довбодятлами від пп-ка та вище нікуди не ділася і не дінеться ніколи, поки буде існувати держава. :evil:

Там вище відео було менеджера мма.
Цілком влучно відмічено, що з радянською армією оте не має спільного.
Це прихід радянського рагул-колгос цивільного в українську армію.

Я коли почув років шість тому від курсанта (вже випускника), як він спокійнісінько не розуміючи суті мімоходь обронив про - дрібні гроші (аля на бухфет) майбутні офіцери під відсоток друг другу позичають...
То це вже навіть не совдеп рагул-колгосп((
Це вже ноу-хау. Найсучасне. Останніх років розвитку.
detroytred
 
Повідомлень: 31296
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:10

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:Пограюся в альтернативщика. При всій повазі до Маркуса - всі події в його відео сталися півтора року тому і більше.
Стосовно 211 бригади - теж, оприлюднено старі відео, півроку і більше.
Виглядає, що верховний головноєбланствующий розчищає інформаційних простір під нехороше перемиря і вибори, які будуть опісля.


https://www.unian.ua/incidents/211-brig ... 55303.html

якась бідна сільська хата-то і є будинок комбріга 211 бр?

богатому человеку нет смысла щемить подопечных на деньги, это комплексы нищего гопника из подворотни, предел мечтаний которого - хороший автомобиль, костюм с отливом и отдых с красивой девушкой в сочи.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26391
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:13

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:Пограюся в альтернативщика. При всій повазі до Маркуса - всі події в його відео сталися півтора року тому і більше.
Стосовно 211 бригади - теж, оприлюднено старі відео, півроку і більше.
Виглядає, що верховний головноєбланствующий розчищає інформаційних простір під нехороше перемиря і вибори, які будуть опісля.


https://www.unian.ua/incidents/211-brig ... 55303.html

якась бідна сільська хата-то і є будинок комбріга 211 бр?

Це ви до чого. Я не ставлю під сумнів правдивість Маркуса чи те, що в 211 бригаді проблеми. Я про те, що раптом почались такі публікації. Вангую протягом тижня - двох ще якісь такі скандали.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11344113451134611347
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl, Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77816
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 248847
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 887297
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13215)
17.12.2024 13:11
Ринок ОВДП (7159)
17.12.2024 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron