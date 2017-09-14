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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 113361133711338113391134011341>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:59

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Что он должен делать?
когда на рынке труда безработица, он должен выгнать нарушителей и вместо них набрать адекватных. При бусификации такого маневра нет и комвзвода может тихо уголке помолиться. Ещё один неочевидный минус бусификации, что командирам делать с аватарами и инвалидами непонятно.

Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда?
Возьмётесь за такое?

Тут, на мій погляд, головне питання: "Що краще отому командиру підрозділу - відсутність бійця взагалі чи наявність отакого аватара тощо?"
Знов таки питання в двох площинах:
- краще для нього особисто, як командира;
- краще для виконання завдань підрозділу.

Надай право командиру самому вирішувати, так він умовно усіх відкине і заяве: "Нема особого складу, тому завдання і не ставте підрозділу".

Вкотре: ну нема рішення, яке задовільнило б усіх...
І в кожного своя правда.
Навіть в того ж алкаша... Вільна людина - має право хоч повіситися, а не те що пити (мається на увазі просто пити і нікого не чіпати). Своїм життям розпоряджатися. При призначенні на посаду силою, примусом...
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:00

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда?
Возьмётесь за такое?

Навіщо "многократно" винаходити велосипед?
На планеті Земля вже відбулось тисячі війн. Достатньо задокументовані. Берете і аналізуєте. В чому проблема?
Відповідь на це питання надасть будь-який нормальний історик.

Наприклад?
То, что я знаю - 2 варианта - наёмники (если много денег) или принудительная мобилизация (если нужна очень большая армия, а денег не хватает). Последние лет 200 работали по 2-му варианту.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:00

  ЛАД написав:Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда?
Возьмётесь за такое?

Так відповідь же на поверхні.
Масштабувати досвід 3-ї штурмової, та те як робила 47-ма при Маркусі.
І, головне, розслідування і жорстоке покарання для Шаламаг, Скіфів та генералів типу "Вперед,вперед", а не переведення з підвищенням.

ІМХО. Після семи частин Маркуса та оприлюдненого з 211-ї, чомусь є впевненість, що ніхто з причетних не сяде, взагалі. Ця інформація викликає гнітючі і сильно демотивуючі відчуття, та дає стійке розуміння, що рядянська армія з довбодятлами від пп-ка та вище нікуди не ділася і не дінеться ніколи, поки буде існувати держава. :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:02

  sashaqbl написав:Пограюся в альтернативщика. При всій повазі до Маркуса - всі події в його відео сталися півтора року тому і більше.
Стосовно 211 бригади - теж, оприлюднено старі відео, півроку і більше.
Виглядає, що верховний головноєбланствующий розчищає інформаційних простір під нехороше перемиря і вибори, які будуть опісля.


https://www.unian.ua/incidents/211-brig ... 55303.html

якась бідна сільська хата-то і є будинок комбріга 211 бр?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:03

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Что он должен делать?
когда на рынке труда безработица, он должен выгнать нарушителей и вместо них набрать адекватных. При бусификации такого маневра нет и комвзвода может тихо уголке помолиться. Ещё один неочевидный минус бусификации, что командирам делать с аватарами и инвалидами непонятно.

Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда?
Возьмётесь за такое?

за 2 дня невозможно. Большие коллективы формируются годы, коллектив фабрики где я работал формировался 15 лет до моего скромного прихода. В этом есть свои минусы - люди вростают в свои рабочие места, пускают корни, не хотят двигаться, практически деградируют на уровень "зоны комфорта". Должен быть не только коллектив, но и ротация внутри него. В случае с 211 Кто то наверху забивал болт на ЗСУ в течении 30 лет (+/-) а теперь полезло из щелей то, чего там в принципе не должно было быть. Рецепта как вылечить рак на 4й стадии не спрашивайте. Бусификация такое же эффективное "лечение", как мертвому припарки.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:09

  _Mykola_ написав: та дає стійке розуміння, що рядянська армія з довбодятлами від пп-ка та вище нікуди не ділася і не дінеться ніколи, поки буде існувати держава. :evil:

Там вище відео було менеджера мма.
Цілком влучно відмічено, що з радянською армією оте не має спільного.
Це прихід радянського рагул-колгос цивільного в українську армію.

Я коли почув років шість тому від курсанта (вже випускника), як він спокійнісінько не розуміючи суті мімоходь обронив про - дрібні гроші (аля на бухфет) майбутні офіцери під відсоток друг другу позичають...
То це вже навіть не совдеп рагул-колгосп((
Це вже ноу-хау. Найсучасне. Останніх років розвитку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:10

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:Пограюся в альтернативщика. При всій повазі до Маркуса - всі події в його відео сталися півтора року тому і більше.
Стосовно 211 бригади - теж, оприлюднено старі відео, півроку і більше.
Виглядає, що верховний головноєбланствующий розчищає інформаційних простір під нехороше перемиря і вибори, які будуть опісля.


https://www.unian.ua/incidents/211-brig ... 55303.html

якась бідна сільська хата-то і є будинок комбріга 211 бр?

богатому человеку нет смысла щемить подопечных на деньги, это комплексы нищего гопника из подворотни, предел мечтаний которого - хороший автомобиль, костюм с отливом и отдых с красивой девушкой в сочи.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:13

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:Пограюся в альтернативщика. При всій повазі до Маркуса - всі події в його відео сталися півтора року тому і більше.
Стосовно 211 бригади - теж, оприлюднено старі відео, півроку і більше.
Виглядає, що верховний головноєбланствующий розчищає інформаційних простір під нехороше перемиря і вибори, які будуть опісля.


https://www.unian.ua/incidents/211-brig ... 55303.html

якась бідна сільська хата-то і є будинок комбріга 211 бр?

Це ви до чого. Я не ставлю під сумнів правдивість Маркуса чи те, що в 211 бригаді проблеми. Я про те, що раптом почались такі публікації. Вангую протягом тижня - двох ще якісь такі скандали.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:17

  detroytred написав:Я коли почув років шість тому від курсанта (вже випускника), як він спокійнісінько не розуміючи суті мімоходь обронив про - дрібні гроші (аля на бухфет) майбутні офіцери під відсоток друг другу позичають...
То це вже навіть не совдеп рагул-колгосп((
Це вже ноу-хау. Найсучасне. Останніх років розвитку.
тю так это ж и есть капитализм.
Вытащив горсть монеток. Козлик принялся класть их на высунутые язычки. Один за другим язычки исчезали, словно проглатывали монетки, а из отверстия, открывшегося в стене, выскакивали, как из автомата, то аккуратно сложенная простыня, то подушка, то одеяло.

Застелив постель, Козлик подошёл к другой полке и устроил точно таким же путём постель для Незнайки. Поскольку спать им ещё не хотелось, друзья решили посмотреть телевидение. Подойдя к телевизору, Козлик повернул рукоятку. Телевизор, однако же, не включился, зато сверху высунулся уже знакомый нам язычок и потребовал плату сразу пять сантиков.

— Да это же грабёж! — возмутился Козлик. — Такие деньги платить только за то, чтоб посмотреть телевизор!

Поворчав немного, он всё же вынул пять сантиков и положил их на язычок. Пять сантиков исчезли в утробе телевизора. Экран тотчас же засветился, и на нём замелькали кадры незнакомого фильма.

На самом интересном месте, когда главаря шайки вот-вот должны были схватить, телевизор вдруг выключился, вверху снова высунулся язычок и замигала надпись: «5 сантиков».

— На, жри! — с досадой проворчал Козлик и поскорей сунул в телевизор ещё пять сантиков.

Сообразив, что вновь требуется уплата за электричество, Козлик бросился к язычку, доставая на ходу из кармана сантик. Слизнув в одно мгновение монетку, язычок скрылся в стене, и свет загорелся. Наладив таким образом дело со светом, Козлик подбежал к рукомойнику и увидел, что здесь также высунулся язычок, требовавший уплаты за воду.

— Ах ты ненасытная утроба! — выругался Козлик. — Я ведь с тобой расплатился уже! Ну, на, жри, если тебе мало!

И здесь сантик был мгновенно проглочен, в результате чего вода полилась из крана, и Незнайка смог наконец смыть разъедавшее глаза мыло.

Тяжело вздохнув, Козлик подсчитал оставшиеся у него монетки и сказал, что надо поскорей укладываться спать, так как денег у них осталось мало. Раздевшись, друзья забрались в постели, но на этом их траты не кончились. Вскоре они почувствовали, что в комнате стало холодно. Как ни кутались они в одеяла, холод пронизывал их, как говорится, до костей. Наконец Козлик вскочил с постели и решил потребовать, чтоб их перевели в более тёплый номер. Подбежав к двери и увидев на стене ряд кнопок с надписями: «Коридорный», «Посыльный», «Горничная», «Официант», он принялся изо всех сил нажимать на них, но в ответ на это из стены лишь высовывались язычки, каждый из которых неумолимо требовал:

«Сантик», «Сантик», «Сантик».

— С ума вы все посходили! — возмущался Козлик. — Где я вам наберу столько сантиков!

В это время Незнайка заметил на стене ещё две кнопки, под которыми имелись надписи: «Отопление» и «Вентиляция».

— Постой, — сказал он. — Мы, наверно, забыли включить отопление.

Он нажал кнопку, но и тут из стены высунулся язычок и заявил о своём желании получить сантик.

— В последний раз даю! — проворчал Козлик, доставая из кармана монетку.
В 1987 автор увидел Украину 2024 года
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 14:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:21

  sashaqbl написав:Це ви до чого. Я не ставлю під сумнів правдивість Маркуса чи те, що в 211 бригаді проблеми. Я про те, що раптом почались такі публікації. Вангую протягом тижня - двох ще якісь такі скандали.

А як ці скандали (їх висвітлення) спонукають до перемир'я?

Поки що влада, що опозиція навпаки демонструють готовність та можливість продовження боротьби.

Я взагалі не можу уявити, як можна в ближньому часі переключитись на тему рпв, перемир'я.
detroytred
 
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