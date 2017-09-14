detroytred написав:Я коли почув років шість тому від курсанта (вже випускника), як він спокійнісінько не розуміючи суті мімоходь обронив про - дрібні гроші (аля на бухфет) майбутні офіцери під відсоток друг другу позичають... То це вже навіть не совдеп рагул-колгосп(( Це вже ноу-хау. Найсучасне. Останніх років розвитку.
тю так это ж и есть капитализм.
Тю)) Та нічого не маю проти капіталізму. І тим паче відсотків будь-де)) Хоч для рідної матері))
Я про те, що воно в деяких!! місцях та моментах ну абсолютно не сумісне з іншими наративами. Тобто: або те, або інше.
detroytred написав:А як ці скандали (їх висвітлення) спонукають до перемир'я? Поки що влада, що опозиція навпаки демонструють готовність та можливість продовження боротьби. Я взагалі не можу уявити, як можна в ближньому часі переключитись на тему рпв, перемир'я.
В мене таке відчуття, що влада готує перемиря. Перемиря буде херове, тому потрібен цап відбувайло. Саме його і готують... + вибори, на яких головному з конкурентів найбільше підійде бойко.
detroytred написав:Вільна людина - має право хоч повіситися, а не те що пити (мається на увазі просто пити і нікого не чіпати). Своїм життям розпоряджати
Приходит такая мама к психологу, и говорит "у меня сын наркоман", знаете что скажет психолог? Меняйте окружение (обязателен переезд в другой город) часто это единственное что помогает. Другие условия требуют новой адаптации. У многих задач нет решения, кроме как обнуление условий, в которых та или иная проблема сформировалась.
detroytred написав:Я про те, що воно в деяких!! місцях та моментах ну абсолютно не сумісне з іншими наративами.
тут не понятно. что несовместимого давать в долг под % сослуживцу? в уставе написано любить и бескорыстно помогать друг другу?
культ видака появился когда зажили чуть богаче чем в начале 80х, видаки были у примерно у 10% семей (в моем классе 30 чел. видак был у троих). Этого достаточно для культа. При этом культа Rolls-Roycе никогда не было, хотя ролс круче видака. То есть поведение 10% людей достаточно чтобы заразить им общество. У 10% людей Rolls-Roycе не было и культа не получилось. До этого был культ джинсов, ласкового мая, дублёнки. А культа Pink Floyd или Scorpions не было. хотя это лучше ласкового мая.
Пожалуйста вам ключи, как сделать общество где все всем довольны. Ничего сложного.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 14:49, всього редагувалось 3 разів.
jump написав:На Хмельниччині лікарка ВЛК не задекларувала майна на 7,5 млн грн Посадовиця приховала інформацію про свої будинки, земельні ділянки та авто Зокрема, йдеться про 16 земельних ділянок, чотири житлові будинки, три будинки садибного типу, квартиру площею 47,7 м2, вартість якої 2,2 млн грн, а також садовий будинок. https://zaxid.net/na_hmelnichchini_lika ... n_n1599925 Суддя Тетяна Бацуца врахувала, що Теофілія Гречко повністю визнала свою вину, щиро розкаялася у скоєному, є вдовою та виховує двох неповнолітніх дітей, що помʼякшило покарання. Так, лікарці призначили 68 тис. грн штрафу без права займати посади у ВЛК строком на рік. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
detroytred написав:Я про те, що воно в деяких!! місцях та моментах ну абсолютно не сумісне з іншими наративами.
тут не понятно. что несовместимого давать в долг под % сослуживцу? в уставе написано любить и бескорыстно помогать друг другу?
Во! В точічку. Сослуживцу -- да. Але ж лунає про друже, побратима тощо)))))))))))))) За якого своє життя при нагоді віддати варто. І тут же --- копійки на пиріжок під відсоток. (Я ж спеціально підкреслив за який розмір суми мова була).
Так і матері можна..., але тоді вона буде не більше, ніж сусідка з іншого будинку.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 17 гру, 2024 14:57, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А як ці скандали (їх висвітлення) спонукають до перемир'я? Поки що влада, що опозиція навпаки демонструють готовність та можливість продовження боротьби. Я взагалі не можу уявити, як можна в ближньому часі переключитись на тему рпв, перемир'я.
В мене таке відчуття, що влада готує перемиря. Перемиря буде херове, тому потрібен цап відбувайло. Саме його і готують... + вибори, на яких головноєбланствующому з конкурентів найбільше підійде бойко.
У меня аналогичные ощущения -- я там вчера ссылку на УНИАН давал, а чуть позже и ТСН подхватили:
Трамп заявил, что Зеленский должен быть готов к "заключению соглашения" с РФ
Дюрі-бачі написав:Тут була ціла хвиля обговорення того, що я єврея називаю жидом, а афро-українця - негром. Не думав, що і на форумі потрібно дотримуватись політкоректності...
P.S. Жиди москалям склад боєприпасів в Тартусі (Сирія) розбомбили, на жаль москалі встигли втікнути звідти.
гадаю ввічливості треба притримуватися. хіба що кацапи отримали право називатися кацапами, ведучи війни так, як навіть німці у 2СВ не поводилися.
та й слово негр немає як на мене в нас негативного забарвлення. на відміну від Нігер з маленької букви й з двома "г".
Шановні форумчани, прохання дотримуватися правил та не вживати застарілі етноніми.
Бо Google дуже свариться. Блокує наші сторінки та рекламу. Це стосується в тому числі нецензурної лайки. Мені часто приходять запити від колег із списком повідомлень, які я видалю або редагую, якщо гуглу щось не подобається.
detroytred написав:Але ж лунає про друже, побратима тощо)))))))))))))) За якого своє життя при нагоді віддати варто.
я в другой культуре рос, у нас дружили только из корыстных мотивов, и даже пирожок мне на халяву ни разу не дали (родители не в счет) не то что жизнь. Жили небогато, но были совсем бедные семьи, у них даже тв не было их дети носили сэконд, который им скидывали сердобольные люди. С этими детьми никто не хотел дружить. И они чем то напоминали маугли своей дикостью. У маминой подружки был такой сын, с какими то дурацкими интересами, сколько раз нас не пытались "сдружить" это заканчивалось дракой или истерикой. Из смешного они потом переехали на рф и относительно недавно мне написала в вайбер его сестра, она стукнулась в религию и несла бред что Бог наказал Украину. В принципе предсказуемый сценарий, со своим братом и мамой она не общается.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.