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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:11
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Але ж лунає про друже, побратима тощо))))))))))))))
За якого своє життя при нагоді віддати варто.
я в другой культуре рос, у нас дружили только из корыстных мотивов, и даже пирожок мне на халяву ни разу не дали (родители не в счет) не то что жизнь. Жили небогато, но были совсем бедные семьи, у них даже тв не было их дети носили сэконд, который им скидывали сердобольные люди. С этими детьми никто не хотел дружить. И они чем то напоминали маугли своей дикостью. У маминой подружки был такой сын, с какими то дурацкими интересами, сколько раз нас н пытались "сдружить" это заканчивалось дракой или истерикой.
А представь что творилось в конце 90х в вертолётном училище в перерывах между обедами отбивными за сщотт моих и будивельныка налогов?
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:12
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда?
Возьмётесь за такое?
Так відповідь же на поверхні.Масштабувати досвід 3-ї штурмової, та те як робила 47-ма при Маркусі.
І, головне, розслідування і жорстоке покарання для Шаламаг, Скіфів та генералів типу "Вперед,вперед", а не переведення з підвищенням.
ІМХО. Після семи частин Маркуса та оприлюдненого з 211-ї, чомусь є впевненість, що ніхто з причетних не сяде, взагалі. Ця інформація викликає гнітючі і сильно демотивуючі відчуття, та дає стійке розуміння, що рядянська армія з довбодятлами від пп-ка та вище нікуди не ділася і не дінеться ніколи, поки буде існувати держава.
Простите, не верю, что это
решит проблему.
Да, какое-то количество набрать удастся, но миллион добровольцев...
"Це, синку, хфантастика".
Были добровольцы и в ВОВ, и много. Но основную массу набирали мобилизацией. При том, что понятие патриотизма тогда не было в таком загоне, как сейчас.
Были добровольцы и у нас в 2022, хотя больше в ТРО, а не в ВСУ, но тем не менее. Рассчитывать на массовое добровольчество даже при довольно приличных сегодня зарплатах на фронте, по-моему, не стоит. Набрать 1-2-3, пусть даже 10 бригад так можно, но 1000 бригад... Простите, не верю.
И да, в "радянській армії" такого и близко не было. Во всяком случае в 70-е. Долбодятлы попадались, но не в таком количестве, и они не рисковали так внаглую всё нарушать.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:14
барабашов написав:
А представь что творилось в конце 90х в вертолётном училище в перерывах между обедами отбивными за сщотт моих и будивельныка налогов?
хз, мне рассказывали что творилось в общаге пту, не знаю правда или выдумка, у молодых отнимали почти все, деньги, нормальную одежду и все в таком духе. Проблема всех закрытых организаций/заведений.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:16
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
...........
Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда?
Возьмётесь за такое?
за 2 дня невозможно. Большие коллективы формируются годы, коллектив фабрики где я работал формировался 15 лет до моего скромного прихода. В этом есть свои минусы - люди вростают в свои рабочие места, пускают корни, не хотят двигаться, практически деградируют на уровень "зоны комфорта". Должен быть не только коллектив, но и ротация внутри него. В случае с 211 Кто то наверху забивал болт на ЗСУ в течении 30 лет (+/-) а теперь полезло из щелей то, чего там в принципе не должно было быть. Рецепта как вылечить рак на 4й стадии не спрашивайте. Бусификация такое же эффективное "лечение", как мертвому припарки.
В случае войны армия набирается именно "за 2 дня". С 200 тыс. до миллиона.
И иначе не может быть и не бывает.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:18
ЛАД написав:
В случае войны армия набирается именно "за 2 дня". С 200 тыс. до миллиона.
И иначе не может быть и не бывает.
набираЛИСЬ. Сейчас не 20й век и сталинские методы не работают. Люди поумнели. Точнее за счет падения EQ вырос IQ.. Тогда доверяли даже сталину. Сейчас не доверяют никому ( Доверие это продукт EQ ) Очень принципиальные перемены. Считайте что 21й век - другие люди, инопланетяне.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:22
detroytred написав: sashaqbl написав:
Це ви до чого. Я не ставлю під сумнів правдивість Маркуса чи те, що в 211 бригаді проблеми. Я про те, що раптом почались такі публікації. Вангую протягом тижня - двох ще якісь такі скандали.
А як ці скандали (їх висвітлення) спонукають до перемир'я?
Поки що влада, що опозиція навпаки демонструють готовність та можливість продовження боротьби.
Я взагалі не можу уявити, як можна в ближньому часі переключитись на тему рпв, перемир'я.
"Элементарно, Ватсон!"
Здесь уже предлагали: "Кто за свободны (вплоть до возможности выезда), кто против - в армию и на фронт. И до последней вербы".
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:24
sashaqbl написав: detroytred написав:
А як ці скандали (їх висвітлення) спонукають до перемир'я?
Поки що влада, що опозиція навпаки демонструють готовність та можливість продовження боротьби.
Я взагалі не можу уявити, як можна в ближньому часі переключитись на тему рпв, перемир'я.
В мене таке відчуття, що влада готує перемиря. Перемиря буде херове, тому потрібен цап відбувайло. Саме його і готують...
+ вибори, на яких головному з конкурентів найбільше підійде бойко.
вибори незабаром
17.12.24р.
Львів
президент Зеленський взяв участь у Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, на який зібралось близько 300 представників місцевих рад, військових адміністрацій.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:29
detroytred написав:
Так і матері можна..., але тоді вона буде не більше, ніж сусідка з іншого будинку.
мать макаки кормит ребенка 1 год и всё, далее свободное плавание, сам себе ищи еду. Нет она не "забывает" своих детей и вся стая знает друг друга в лицо очень хорошо, чужак не пройдёт. Нуклеарная семья и христианство показали свою нежизнеспособность. Неважно мама даёт 40ка летнему сыну алкашу на выпивку или наоборот отправили в 14 лет в пту и далее не дают ни копейки. Ни то ни другое не делает семью/общество добрее. Доброта - категория другого уровня. С которого человечество слетело. Может где то в Таиланде доброта еще осталась по причине закрытости тайского общества от чужаков.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:37
барабашов написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Але ж лунає про друже, побратима тощо))))))))))))))
За якого своє життя при нагоді віддати варто.
я в другой культуре рос, у нас дружили только из корыстных мотивов, и даже пирожок мне на халяву ни разу не дали (родители не в счет) не то что жизнь. Жили небогато, но были совсем бедные семьи, у них даже тв не было их дети носили сэконд, который им скидывали сердобольные люди. С этими детьми никто не хотел дружить. И они чем то напоминали маугли своей дикостью. У маминой подружки был такой сын, с какими то дурацкими интересами, сколько раз нас н пытались "сдружить" это заканчивалось дракой или истерикой.
А представь что творилось в конце 90х в вертолётном училище в перерывах между обедами отбивными за сщотт моих и будивельныка налогов?
Що там було на початку 90-х саме там не бачив, а от те, як пересічний офіцер вечеряв на ваші податки бачив на власні очі -- вклали дитину спати, сіли за стіл по стакану чистої води випили і лягли спати самі. По більш півроку затримки виплати навіть отого купнонного грошзабезпечення...
Зйомна за свої хата на кулічках в забутому Богом гарнізоні.
Мабуть тому на ці отбивні бажаючих не було?))
Вважали вони чомусь, що краще сплачувати податки.
Дивні люди якісь, правда))
Але навіть в кінці 90-х ще отакого ноу-хау, як дрібні гроші під відсоток між курсантами не було.
В пику б зарядили... Одразу. За таку пропозицію)) Побратима))
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:42
detroytred написав:
Мабуть тому на ці отбивні бажаючих не було?))
моего отца (он тоже летчик) отправили учиться в кирсановское училище из за полного гос. обеспечения, одежда/еда. Так что отбивные долго не лежали.
detroytred написав:
Але навіть в кінці 90-х ще отакого ноу-хау, як дрібні гроші під відсоток між курсантами не було.
В пику б зарядили... Одразу. За таку пропозицію)) Побратима))
в начале 90х я на поездку в польшу собирал деньги с родственников и соседей. Взамен вез им вещи по себестоимости. Было что одна поездка всё было роздано. Банкет всегда за чей то счёт. Они считали что "помогли мне деньгами". Я считаю что поработал "на халяву". Потом был конфликт и мне те деньги вспомнили, пришлось посчитать на бумажке сколько денег мне дали и на какую сумму одежды я им привёз.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 17 гру, 2024 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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