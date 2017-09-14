ЛАД написав:В случае войны армия набирается именно "за 2 дня". С 200 тыс. до миллиона. И иначе не может быть и не бывает.
набираЛИСЬ. Сейчас не 20й век и сталинские методы не работают. Люди поумнели. Точнее за счет падения EQ вырос IQ.. Тогда доверяли даже сталину. Сейчас не доверяют никому ( Доверие это продукт EQ ) Очень принципиальные перемены. Считайте что 21й век - другие люди, инопланетяне.
Яка різниця який вєк? Це не люди другі, це влада не змогла. А що тільки Сталін воював і тільки в нього є методи? В інших державах мобілізації не було?
а дайте примеры мобилизации 1 млн человек в 21м веке. Рассмотрим чем мотивировали. Даже не ради спора. Ради поиска истины.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 15:50, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А як ці скандали (їх висвітлення) спонукають до перемир'я?
Поки що влада, що опозиція навпаки демонструють готовність та можливість продовження боротьби.
Я взагалі не можу уявити, як можна в ближньому часі переключитись на тему рпв, перемир'я.
Це підготовка інформаційного поля для звільнення Сирського та його олдскульной команди. Вже другий-третій тиждень Зе їздить без по нього по військам.
Оця версія логічна.
Чисто зі стелі в мене ще думка промайнула, коли послухав Філімонова. Комбата да Вінчі нового. Він хлопець видно схоже простий)) Обмовився. Незадоволення розподілом ресурсів... Новим бригадам (а також інших напрямків) ресурси, а вони на найтяжчих на голодному пайку. Ось наприкінці: https://m.youtube.com/watch?v=0SJQNsiAz6c
Тобто може не стільки зняти, а скільки спонукати до іншого розподілу ресурсів. А може і зняти... Отже з ним отой зфранцуз спілкувався... А зара Трамп на підході. Інша парадигма.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 17 гру, 2024 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:я в другой культуре рос, у нас дружили только из корыстных мотивов, и даже пирожок мне на халяву ни разу не дали (родители не в счет) не то что жизнь. Жили небогато, но были совсем бедные семьи, у них даже тв не было их дети носили сэконд, который им скидывали сердобольные люди. С этими детьми никто не хотел дружить. И они чем то напоминали маугли своей дикостью. У маминой подружки был такой сын, с какими то дурацкими интересами, сколько раз нас не пытались "сдружить" это заканчивалось дракой или истерикой. Из смешного они потом переехали на рф и относительно недавно мне написала в вайбер его сестра, она стукнулась в религию и несла бред что Бог наказал Украину. В принципе предсказуемый сценарий, со своим братом и мамой она не общается.
Мда, цікавий у Вас був досвід та середовище. Це дещо прояснило щодо розуміння Вашого відношення до життя загалом та тих з ким Вам доводиться жити\спілкуватись. Бідність у сім'ях дітей це не вирок і не характеристика дитини. З бідних сімей доволі часто виходять доволі успішні, самодостатні, і людяні люди. Але цей простий принцип неупередженості щодо дійте треба пояснювати навіть людям з сивиною.
andrijk777 написав:я цілком згідний з ЛАД, потрібно відразу мобілізовувати мільйон, не за 2 дні звичайно, а за 2 тижні. Тобі б в 2022 можливо війна і закінчилась би.
в сети есть таблица в каком месяце сколько вооружения нам было поставлено. Там же ответ на ваше с ладом предложение.
_Mykola_ написав:Бідність у сім'ях дітей це не вирок і не характеристика дитини. З бідних сімей доволі часто виходять доволі успішні, самодостатні, і людяні люди. Але цей простий принцип неупередженості щодо дійте треба пояснювати навіть людям з сивиною.
я такое слышал, но видел другое, как на почве бедности формируются комплексы, одни становятся убежденными неудачниками, другие гопниками, третьи впадают в вещизм. Мама покупала книги, конечно не все, а те что дефицитные. Кучу денег на них потратила. Тысячи рублей. При зарплате 110.
У богатых другие проблемы, они не ощущают стоимости денег, могут за вечер просрать 1куе в ресторане, или купить дорогую безделушку. При этом налечение чужого ребенка часто 5 копеек не выпросишь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 16:07, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Простите, не верю, что это решит проблему. Да, какое-то количество набрать удастся, но миллион добровольцев... "Це, синку, хфантастика". Были добровольцы и в ВОВ, и много. Но основную массу набирали мобилизацией. При том, что понятие патриотизма тогда не было в таком загоне, как сейчас. Были добровольцы и у нас в 2022, хотя больше в ТРО, а не в ВСУ, но тем не менее. Рассчитывать на массовое добровольчество даже при довольно приличных сегодня зарплатах на фронте, по-моему, не стоит. Набрать 1-2-3, пусть даже 10 бригад так можно, но 1000 бригад... Простите, не верю. И да, в "радянській армії" такого и близко не было. Во всяком случае в 70-е. Долбодятлы попадались, но не в таком количестве, и они не рисковали так внаглую всё нарушать.
Те що підсвітив Маркус, напевно на 50-80% зупиняє бажання людей йти до війська. Це основна проблема, вирішення якої різко збільшить кількість бажаючих, і зменшить кількість тих хто при отриманні повістки буде ховатись. Але ж якщо немає бажання то і, складно і, треба ламати схеми які вже відпрацьовані і приносять хороші гроші.
При мобилизации 2-3-...млн наших ребят наша южная "Северная Корея" проиграла бы в штыковых атаках снигерийской "СевКорее" И после положенных пары млн. с каждой стороны не факт что Торез и Ялта снова бы продавали бокал пива за 30грн Или штыковая атака "бегом,с лопатой кулебы" должна была закончиться 9 мая 22го на Красной площади? В рашке пулемёты с патронами что ли тогда закончились, той весной?
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 17 гру, 2024 16:13, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Але ж лунає про друже, побратима тощо)))))))))))))) За якого своє життя при нагоді віддати варто.
я в другой культуре рос, у нас дружили только из корыстных мотивов, и даже пирожок мне на халяву ни разу не дали (родители не в счет) не то что жизнь. Жили небогато, но были совсем бедные семьи, у них даже тв не было их дети носили сэконд, который им скидывали сердобольные люди. С этими детьми никто не хотел дружить. И они чем то напоминали маугли своей дикостью. У маминой подружки был такой сын, с какими то дурацкими интересами, сколько раз нас не пытались "сдружить" это заканчивалось дракой или истерикой. Из смешного они потом переехали на рф и относительно недавно мне написала в вайбер его сестра, она стукнулась в религию и несла бред что Бог наказал Украину. В принципе предсказуемый сценарий, со своим братом и мамой она не общается.