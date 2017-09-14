Wirująświatła написав:

я в другой культуре рос, у нас дружили только из корыстных мотивов, и даже пирожок мне на халяву ни разу не дали (родители не в счет) не то что жизнь. Жили небогато, но были совсем бедные семьи, у них даже тв не было их дети носили сэконд, который им скидывали сердобольные люди. С этими детьми никто не хотел дружить. И они чем то напоминали маугли своей дикостью. У маминой подружки был такой сын, с какими то дурацкими интересами, сколько раз нас не пытались "сдружить" это заканчивалось дракой или истерикой. Из смешного они потом переехали на рф и относительно недавно мне написала в вайбер его сестра, она стукнулась в религию и несла бред что Бог наказал Украину. В принципе предсказуемый сценарий, со своим братом и мамой она не общается.