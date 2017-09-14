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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1133911340113411134211343>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:49

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:В случае войны армия набирается именно "за 2 дня". С 200 тыс. до миллиона.
И иначе не может быть и не бывает.
набираЛИСЬ. Сейчас не 20й век и сталинские методы не работают. Люди поумнели. Точнее за счет падения EQ вырос IQ.. Тогда доверяли даже сталину. Сейчас не доверяют никому ( Доверие это продукт EQ ) Очень принципиальные перемены. Считайте что 21й век - другие люди, инопланетяне.

Яка різниця який вєк? Це не люди другі, це влада не змогла. А що тільки Сталін воював і тільки в нього є методи? В інших державах мобілізації не було?

а дайте примеры мобилизации 1 млн человек в 21м веке. Рассмотрим чем мотивировали. Даже не ради спора. Ради поиска истины.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:50

  detroytred написав:А як ці скандали (їх висвітлення) спонукають до перемир'я?

Поки що влада, що опозиція навпаки демонструють готовність та можливість продовження боротьби.

Я взагалі не можу уявити, як можна в ближньому часі переключитись на тему рпв, перемир'я.

Це підготовка інформаційного поля для звільнення Сирського та його олдскульной команди.
Вже другий-третій тиждень Зе їздить без по нього по військам.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:52

  _Mykola_ написав:Це підготовка інформаційного поля для звільнення Сирського та його олдскульной команди.
типа у сырского есть какой то авторитет... снимут и никто не заметит. Залужного гораздо больше людей уважало. Я читал что на место Сырского метит Буданов.
  Ірина_ написав:Мені часто приходять запити від колег із списком повідомлень, які я видалю або редагую, якщо гуглу щось не подобається
так а вы напишите стоп-слова.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:58

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:А як ці скандали (їх висвітлення) спонукають до перемир'я?

Поки що влада, що опозиція навпаки демонструють готовність та можливість продовження боротьби.

Я взагалі не можу уявити, як можна в ближньому часі переключитись на тему рпв, перемир'я.

Це підготовка інформаційного поля для звільнення Сирського та його олдскульной команди.
Вже другий-третій тиждень Зе їздить без по нього по військам.

Оця версія логічна.

Чисто зі стелі в мене ще думка промайнула, коли послухав Філімонова. Комбата да Вінчі нового.
Він хлопець видно схоже простий))
Обмовився. Незадоволення розподілом ресурсів...
Новим бригадам (а також інших напрямків) ресурси, а вони на найтяжчих на голодному пайку.
Ось наприкінці:
https://m.youtube.com/watch?v=0SJQNsiAz6c

Тобто може не стільки зняти, а скільки спонукати до іншого розподілу ресурсів.
А може і зняти...
Отже з ним отой зфранцуз спілкувався... А зара Трамп на підході. Інша парадигма.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 17 гру, 2024 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:01

  Wirująświatła написав:я в другой культуре рос, у нас дружили только из корыстных мотивов, и даже пирожок мне на халяву ни разу не дали (родители не в счет) не то что жизнь. Жили небогато, но были совсем бедные семьи, у них даже тв не было их дети носили сэконд, который им скидывали сердобольные люди. С этими детьми никто не хотел дружить. И они чем то напоминали маугли своей дикостью. У маминой подружки был такой сын, с какими то дурацкими интересами, сколько раз нас не пытались "сдружить" это заканчивалось дракой или истерикой. Из смешного они потом переехали на рф и относительно недавно мне написала в вайбер его сестра, она стукнулась в религию и несла бред что Бог наказал Украину. В принципе предсказуемый сценарий, со своим братом и мамой она не общается.

Мда, цікавий у Вас був досвід та середовище.
Це дещо прояснило щодо розуміння Вашого відношення до життя загалом та тих з ким Вам доводиться жити\спілкуватись.
Бідність у сім'ях дітей це не вирок і не характеристика дитини.
З бідних сімей доволі часто виходять доволі успішні, самодостатні, і людяні люди.
Але цей простий принцип неупередженості щодо дійте треба пояснювати навіть людям з сивиною. :|
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:01

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:А як ці скандали (їх висвітлення) спонукають до перемир'я?

Поки що влада, що опозиція навпаки демонструють готовність та можливість продовження боротьби.

Я взагалі не можу уявити, як можна в ближньому часі переключитись на тему рпв, перемир'я.

Це підготовка інформаційного поля для звільнення Сирського та його олдскульной команди.
Вже другий-третій тиждень Зе їздить без по нього по військам.

Думаете еще раз будут кравати переставлять? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:03

  andrijk777 написав:я цілком згідний з ЛАД, потрібно відразу мобілізовувати мільйон, не за 2 дні звичайно, а за 2 тижні. Тобі б в 2022 можливо війна і закінчилась би.
в сети есть таблица в каком месяце сколько вооружения нам было поставлено. Там же ответ на ваше с ладом предложение.
  _Mykola_ написав:Бідність у сім'ях дітей це не вирок і не характеристика дитини.
З бідних сімей доволі часто виходять доволі успішні, самодостатні, і людяні люди.
Але цей простий принцип неупередженості щодо дійте треба пояснювати навіть людям з сивиною.
я такое слышал, но видел другое, как на почве бедности формируются комплексы, одни становятся убежденными неудачниками, другие гопниками, третьи впадают в вещизм. Мама покупала книги, конечно не все, а те что дефицитные. Кучу денег на них потратила. Тысячи рублей. При зарплате 110.

У богатых другие проблемы, они не ощущают стоимости денег, могут за вечер просрать 1куе в ресторане, или купить дорогую безделушку. При этом налечение чужого ребенка часто 5 копеек не выпросишь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:07

  ЛАД написав:Простите, не верю, что это решит проблему.
Да, какое-то количество набрать удастся, но миллион добровольцев...
"Це, синку, хфантастика".
Были добровольцы и в ВОВ, и много. Но основную массу набирали мобилизацией. При том, что понятие патриотизма тогда не было в таком загоне, как сейчас.
Были добровольцы и у нас в 2022, хотя больше в ТРО, а не в ВСУ, но тем не менее. Рассчитывать на массовое добровольчество даже при довольно приличных сегодня зарплатах на фронте, по-моему, не стоит. Набрать 1-2-3, пусть даже 10 бригад так можно, но 1000 бригад... Простите, не верю.
И да, в "радянській армії" такого и близко не было. Во всяком случае в 70-е. Долбодятлы попадались, но не в таком количестве, и они не рисковали так внаглую всё нарушать.

Те що підсвітив Маркус, напевно на 50-80% зупиняє бажання людей йти до війська.
Це основна проблема, вирішення якої різко збільшить кількість бажаючих, і зменшить кількість тих хто при отриманні повістки буде ховатись. Але ж якщо немає бажання то і, складно і, треба ламати схеми які вже відпрацьовані і приносять хороші гроші.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

При мобилизации 2-3-...млн наших ребят наша южная "Северная Корея" проиграла бы в штыковых атаках снигерийской "СевКорее"
И после положенных пары млн. с каждой стороны не факт что Торез и Ялта снова бы продавали бокал пива за 30грн
Или штыковая атака "бегом,с лопатой кулебы" должна была закончиться 9 мая 22го на Красной площади?
В рашке пулемёты с патронами что ли тогда закончились, той весной?
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 17 гру, 2024 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Але ж лунає про друже, побратима тощо))))))))))))))
За якого своє життя при нагоді віддати варто.
я в другой культуре рос, у нас дружили только из корыстных мотивов, и даже пирожок мне на халяву ни разу не дали (родители не в счет) не то что жизнь. Жили небогато, но были совсем бедные семьи, у них даже тв не было их дети носили сэконд, который им скидывали сердобольные люди. С этими детьми никто не хотел дружить. И они чем то напоминали маугли своей дикостью. У маминой подружки был такой сын, с какими то дурацкими интересами, сколько раз нас не пытались "сдружить" это заканчивалось дракой или истерикой. Из смешного они потом переехали на рф и относительно недавно мне написала в вайбер его сестра, она стукнулась в религию и несла бред что Бог наказал Украину. В принципе предсказуемый сценарий, со своим братом и мамой она не общается.
Та де ж ви росли? Що це за заповідник?
Faceless
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