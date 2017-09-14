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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11340113411134211343>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:14

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:В случае войны армия набирается именно "за 2 дня". С 200 тыс. до миллиона.
И иначе не может быть и не бывает.
набираЛИСЬ. Сейчас не 20й век и сталинские методы не работают. Люди поумнели. Точнее за счет падения EQ вырос IQ.. Тогда доверяли даже сталину. Сейчас не доверяют никому ( Доверие это продукт EQ ) Очень принципиальные перемены. Считайте что 21й век - другие люди, инопланетяне.

НабираЮТСЯ И будут набираТЬСЯ пока будут войны. Держать миллионную армию постоянно никто в мире не сможет.
Разве что Китай и Индия с их 1,5-млрд. населением.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:14

  _hunter написав:
  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:А як ці скандали (їх висвітлення) спонукають до перемир'я?

Поки що влада, що опозиція навпаки демонструють готовність та можливість продовження боротьби.

Я взагалі не можу уявити, як можна в ближньому часі переключитись на тему рпв, перемир'я.

Це підготовка інформаційного поля для звільнення Сирського та його олдскульной команди.
Вже другий-третій тиждень Зе їздить без по нього по військам.

Думаете еще раз будут кравати переставлять? :roll:

Майже впевнений, тільки підбирається слушний момент щоб максимально злити негативну хвилю з головного. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:14

  Faceless написав:Та де ж ви росли? Що це за заповідник?
не очень далеко от Черкасс) в Черкассах бывал часто.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:16

  ЛАД написав:НабираЮТСЯ И будут набираТЬСЯ пока будут войны.
даже результат на табло на ваши выводы не влияет. Ок. Посмотрим что сможет набраться скажем через год.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:16

  барабашов написав:При мобилизации 2-3-...млн наших ребят наша южная "Северная Корея" проиграла бы в штыковых атаках снигерийской "СевКорее"

Тобто якби більше мобілізували то б програли. Через це мобілізували менше. Зашибісь логіка. Просто геніальна!
Во тупі, потрібно було 2 чоловіки мобілізувати - тоді б точно перемогли.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Та де ж ви росли? Що це за заповідник?
не очень далеко от Черкасс) в Черкассах бывал часто.
Черкащина - край контрастів
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:20

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:---------------------
ЛАД
В случае войны армия набирается именно "за 2 дня". С 200 тыс. до миллиона.
И иначе не может быть и не бывает.
--------------------
набираЛИСЬ. Сейчас не 20й век и сталинские методы не работают. Люди поумнели. Точнее за счет падения EQ вырос IQ.. Тогда доверяли даже сталину. Сейчас не доверяют никому ( Доверие это продукт EQ ) Очень принципиальные перемены. Считайте что 21й век - другие люди, инопланетяне.

Яка різниця який вєк? Це не люди другі, це влада не змогла. А що тільки Сталін воював і тільки в нього є методи? В інших державах мобілізації не було?

а дайте примеры мобилизации 1 млн человек в 21м веке. Рассмотрим чем мотивировали. Даже не ради спора. Ради поиска истины.

А дайте для начала пример такой войны в 21-м веке.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:23

  andrijk777 написав:
  барабашов написав:При мобилизации 2-3-...млн наших ребят наша южная "Северная Корея" проиграла бы в штыковых атаках снигерийской "СевКорее"

Тобто якби більше мобілізували то б програли. Через це мобілізували менше. Зашибісь логіка. Просто геніальна!
Во тупі, потрібно було 2 чоловіки мобілізувати - тоді б точно перемогли.

Лейтенант не хочет служить. А КАБы по Днепру тем временем скоро полетят
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:24

  ЛАД написав:А дайте для начала пример такой войны в 21-м веке.
ото ж. поэтому все выводы что миллион легко как с куста высосаны из пальца, ОБРАЗНО добровольцы ушли ещё в 2022. В 2023 шли кто не сильно возражал. в 2024 пошли бусификованные. В 2025 кто, чиновники, менты, инвалиды, иностранцы?
  Hotab написав:А КАБы по Днепру тем временем скоро полетят
прошу тебя не стреляй больше по Днепру, там мирные люди.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:25

  andrijk777 написав:
  барабашов написав:При мобилизации 2-3-...млн наших ребят наша южная "Северная Корея" проиграла бы в штыковых атаках снигерийской "СевКорее"

Тобто якби більше мобілізували то б програли. Через це мобілізували менше. Зашибісь логіка. Просто геніальна!
Во тупі, потрібно було 2 чоловіки мобілізувати - тоді б точно перемогли.

Там (между строк) отчетливо читается: если даже сейчас есть 14 недовооруженных бригад -- при (десяти?)кратной мобилизации -- просто было бы 28/36/... недовооруженных бригад.
_hunter
 
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