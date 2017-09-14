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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:14
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
В случае войны армия набирается именно "за 2 дня". С 200 тыс. до миллиона.
И иначе не может быть и не бывает.
набираЛИСЬ. Сейчас не 20й век и сталинские методы не работают. Люди поумнели. Точнее за счет падения EQ вырос IQ.. Тогда доверяли даже сталину. Сейчас не доверяют никому ( Доверие это продукт EQ ) Очень принципиальные перемены. Считайте что 21й век - другие люди, инопланетяне.
НабираЮТСЯ И будут набираТЬСЯ пока будут войны. Держать миллионную армию постоянно никто в мире не сможет.
Разве что Китай и Индия с их 1,5-млрд. населением.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:14
_hunter написав: _Mykola_ написав: detroytred написав:
А як ці скандали (їх висвітлення) спонукають до перемир'я?
Поки що влада, що опозиція навпаки демонструють готовність та можливість продовження боротьби.
Я взагалі не можу уявити, як можна в ближньому часі переключитись на тему рпв, перемир'я.
Це підготовка інформаційного поля для звільнення Сирського та його олдскульной команди.
Вже другий-третій тиждень Зе їздить без по нього по військам.
Думаете еще раз будут кравати переставлять?
Майже впевнений, тільки підбирається слушний момент щоб максимально злити негативну хвилю з головного.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:14
Faceless написав:
Та де ж ви росли? Що це за заповідник?
не очень далеко от Черкасс) в Черкассах бывал часто.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:16
ЛАД написав:
НабираЮТСЯ И будут набираТЬСЯ пока будут войны.
даже результат на табло на ваши выводы не влияет. Ок. Посмотрим что сможет набраться скажем через год.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:16
барабашов написав:
При мобилизации 2-3-...млн наших ребят наша южная "Северная Корея" проиграла бы в штыковых атаках снигерийской "СевКорее"
Тобто якби більше мобілізували то б програли. Через це мобілізували менше. Зашибісь логіка. Просто геніальна!
Во тупі, потрібно було 2 чоловіки мобілізувати - тоді б точно перемогли.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:18
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Та де ж ви росли? Що це за заповідник?
не очень далеко от Черкасс) в Черкассах бывал часто.
Черкащина - край контрастів
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:20
Wirująświatła написав: andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
---------------------ЛАД
В случае войны армия набирается именно "за 2 дня". С 200 тыс. до миллиона.
И иначе не может быть и не бывает.
--------------------
набираЛИСЬ. Сейчас не 20й век и сталинские методы не работают. Люди поумнели. Точнее за счет падения EQ вырос IQ.. Тогда доверяли даже сталину. Сейчас не доверяют никому ( Доверие это продукт EQ ) Очень принципиальные перемены. Считайте что 21й век - другие люди, инопланетяне.
Яка різниця який вєк? Це не люди другі, це влада не змогла. А що тільки Сталін воював і тільки в нього є методи? В інших державах мобілізації не було?
а дайте примеры мобилизации 1 млн человек в 21м веке. Рассмотрим чем мотивировали. Даже не ради спора. Ради поиска истины.
А дайте для начала пример такой войны в 21-м веке.
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ЛАД
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:23
andrijk777 написав: барабашов написав:
При мобилизации 2-3-...млн наших ребят наша южная "Северная Корея" проиграла бы в штыковых атаках снигерийской "СевКорее"
Тобто якби більше мобілізували то б програли. Через це мобілізували менше. Зашибісь логіка. Просто геніальна!
Во тупі, потрібно було 2 чоловіки мобілізувати - тоді б точно перемогли.
Лейтенант не хочет служить. А КАБы по Днепру тем временем скоро полетят
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:24
ЛАД написав:
А дайте для начала пример такой войны в 21-м веке.
ото ж. поэтому все выводы что миллион легко как с куста высосаны из пальца, ОБРАЗНО добровольцы ушли ещё в 2022. В 2023 шли кто не сильно возражал. в 2024 пошли бусификованные. В 2025 кто, чиновники, менты, инвалиды, иностранцы?
Hotab написав:
А КАБы по Днепру тем временем скоро полетят
прошу тебя не стреляй больше по Днепру, там мирные люди.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:25
andrijk777 написав: барабашов написав:
При мобилизации 2-3-...млн наших ребят наша южная "Северная Корея" проиграла бы в штыковых атаках снигерийской "СевКорее"
Тобто якби більше мобілізували то б програли. Через це мобілізували менше. Зашибісь логіка. Просто геніальна!
Во тупі, потрібно було 2 чоловіки мобілізувати - тоді б точно перемогли.
Там (между строк) отчетливо читается: если даже сейчас есть 14 недовооруженных бригад -- при (десяти?)кратной мобилизации -- просто было бы 28/36/... недовооруженных бригад.
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