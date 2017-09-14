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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:26
Wirująświatła написав:
я такое слышал, но видел другое, как на почве бедности формируются комплексы, одни становятся убежденными неудачниками, другие гопниками, третьи впадают в вещизм. Мама покупала книги, конечно не все, а те что дефицитные. Кучу денег на них потратила. Тысячи рублей. При зарплате 110.
У богатых другие проблемы, они не ощущают стоимости денег, могут за вечер просрать 1куе в ресторане, или купить дорогую безделушку. При этом налечение чужого ребенка часто 5 копеек не выпросишь.
А я таке бачив, навіть на прикладі 4-х випускних класів у школі, коли діти з бідних сімей доволі успішно виросли і фінансово також, а з багатих, просто сиділи на попі рівно, і чекали з моря погоди. Цікаві кейси відбувалися коли багаті батьки ставали не такими багатими, а потім бідними, а діти овочі, які не те що батьків, а навіть себ не в змозі забезпечити, а вже 40-45+, і оце трагедія, декі такої підстави від долі навіть не змогли пережити. З досвіду, ті хто колись пережив бідноту і піднявся з неї, не так тяжко і глибоко падає, як ті хто не мав такого досвіду.
Про допомогу, чомусь побутує думка що багаті (ті хто сам заробив\заробляє) не рахують грошей, це міф, рахують ще і як, просто пріорітети по іншому розставляють.
З початком війни це дуже яскраво проявилось і вилізло те, що довго маскувалося під соціально прийнятною маскою.
Донати, допомога родичам, друзям, знайомим, військовим, частинам.
І, на жаль, деякі люди цей іспит не склали.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Вів 17 гру, 2024 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:27
_hunter написав:
Там (между строк) отчетливо читается: если даже сейчас есть 14 недовооруженных бригад -- при (десяти?)кратной мобилизации -- просто было бы 28/36/... недовооруженных бригад.
А еслі нєма 14 недовооружонних бригад? Еслі є 120 недоукомлектованих бригад?
Еслі верховний ще й неправду каже...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 17 гру, 2024 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:28
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
А дайте для начала пример такой войны в 21-м веке.
ото ж. поэтому все выводы что миллион легко как с куста высосаны из пальца, ОБРАЗНО добровольцы ушли ещё в 2022. В 2023 шли кто не сильно возражал. в 2024 пошли бусификованные. В 2025 кто, чиновники, менты, инвалиды, иностранцы?
.........
Простите, но ваши ответы не связаны с вашими же вопросами.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:30
_Mykola_ написав:
Про допомогу, чомусь побутує думка що багаті (ті хто сам заробив\заробляє) не рахують грошей, це міф, рахують ще і як, просто пріорітети по іншому розставляють.
еще как считают. у меня был приятель который строил отель и сто. 200куе вложил. А сам ездил на дырявом ведре. И знаю тех кто купил ведро на 3 коп дороже потом над ним (за спиной) смеялся.
ЛАД написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
А дайте для начала пример такой войны в 21-м веке.
ото ж. поэтому все выводы что миллион легко как с куста высосаны из пальца, ОБРАЗНО добровольцы ушли ещё в 2022. В 2023 шли кто не сильно возражал. в 2024 пошли бусификованные. В 2025 кто, чиновники, менты, инвалиды, иностранцы?
.........
Простите, но ваши ответы не связаны с вашими же вопросами.
вам не обязательно напрягаться чтобы найти связь. из того что таких воин в 21м веке небыло не следует, что с мобилизацией проблем нет.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:35
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:42
Wirująświatła написав: _Mykola_ написав:
Про допомогу, чомусь побутує думка що багаті (ті хто сам заробив\заробляє) не рахують грошей, це міф, рахують ще і як, просто пріорітети по іншому розставляють.
еще как считают. у меня был приятель который строил отель и сто. 200куе вложил. А сам ездил на дырявом ведре. И знаю тех кто купил ведро на 3 коп дороже потом над ним (за спиной) смеялся.
Знаю людей які в салон приходили в дірявих поношених шортах та шльопках, а потім просто їхали з салону на новенькій машині, яка сподобалась. І плювати на те хто і що про них думає. Якщо треба на ділову зустріч яка потребує ділового костюма, так будуть по вищому розряду, а в повсякденному житті, роблять що хочуть і як хочуть тому що їм це зручно.
Ця мішура з зовнішнім виглядом, так як і дурдом з останніми моделями айфонів в кредит, частіше показує комплекси меншовартості у людей, які мають комусь щось доводити.
З такими людьми легко і приємно спілкуватись, понтів і вихвалянь мало, реальних дій, надійності та справжнього - багато.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:46
_hunter написав: andrijk777 написав: барабашов написав:
При мобилизации 2-3-...млн наших ребят наша южная "Северная Корея" проиграла бы в штыковых атаках снигерийской "СевКорее"
Тобто якби більше мобілізували то б програли. Через це мобілізували менше. Зашибісь логіка. Просто геніальна!
Во тупі, потрібно було 2 чоловіки мобілізувати - тоді б точно перемогли.
Там (между строк) отчетливо читается: если даже сейчас есть 14 недовооруженных бригад -- при (десяти?)кратной мобилизации -- просто было бы 28/36/... недовооруженных бригад.
Я не великий спеціаліст в воєнній справі, але думаю що
"есть 14 недовооруженных бригад" - лапша на вуха.
"недовооруженна бригада" набагато краще ніж відсутність такої бригади. А тим більше в 2022(а я говорю саме про 2022), коли фронт був напів-пустий, тобто не було прям суцільної лінії фронту.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 16:49
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
Простите, не верю, что это
решит проблему.
Да, какое-то количество набрать удастся, но миллион добровольцев...
"Це, синку, хфантастика".
Были добровольцы и в ВОВ, и много. Но основную массу набирали мобилизацией. При том, что понятие патриотизма тогда не было в таком загоне, как сейчас.
Были добровольцы и у нас в 2022, хотя больше в ТРО, а не в ВСУ, но тем не менее. Рассчитывать на массовое добровольчество даже при довольно приличных сегодня зарплатах на фронте, по-моему, не стоит. Набрать 1-2-3, пусть даже 10 бригад так можно, но 1000 бригад... Простите, не верю.
......
Те що підсвітив Маркус, напевно на 50-80% зупиняє бажання людей йти до війська.
Це основна проблема, вирішення якої різко збільшить кількість бажаючих, і зменшить кількість тих хто при отриманні повістки буде ховатись. Але ж якщо немає бажання то і, складно і, треба ламати схеми які вже відпрацьовані і приносять хороші гроші.
Возможно, вы правы, а я ошибаюсь.
Но верится слабо.
И я прослушал (пока?) только 1-ю серию Маркуса.
Что-то тут не так.
НЕ понимаю 2 вещи.
!. Маркус не наивный мальчик. Как он мог начинать такое дело с Шаламагой, если он таков, как описывает Маркус? И как Шаламага пошёл на такое (а он ведь вместе с Маркусом был инициатором дела, всё началось с их разговора вдвоём)?
2. Я не понимаю/не представляю себе молодого кадрового офицера, который не хочет из обычного комбата стать комполка, т.е. командиром части - относительно самостоятельной боевой единицы.
Странно всё это. Что-то тут не так.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 17:00
ЛАД
Оця історія з Маркусом висвітлила головне --- якщо пересічний навіть приблизно не уявляє, не має доступу до реальної інформації навіть на рівні бригади, то у явіть свої знання (інформованність) про реалії на рівнях вище. І найвищому. Які там процеси відбуваються. Не тільки у війську.
І це Маркус, гарантую, і половини не розкрив.
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