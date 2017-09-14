Додано: Вів 17 гру, 2024 16:26

Wirująświatła написав: я такое слышал, но видел другое, как на почве бедности формируются комплексы, одни становятся убежденными неудачниками, другие гопниками, третьи впадают в вещизм. Мама покупала книги, конечно не все, а те что дефицитные. Кучу денег на них потратила. Тысячи рублей. При зарплате 110.



У богатых другие проблемы, они не ощущают стоимости денег, могут за вечер просрать 1куе в ресторане, или купить дорогую безделушку. При этом налечение чужого ребенка часто 5 копеек не выпросишь. я такое слышал, но видел другое, как на почве бедности формируются комплексы, одни становятся убежденными неудачниками, другие гопниками, третьи впадают в вещизм. Мама покупала книги, конечно не все, а те что дефицитные. Кучу денег на них потратила. Тысячи рублей. При зарплате 110.У богатых другие проблемы, они не ощущают стоимости денег, могут за вечер просрать 1куе в ресторане, или купить дорогую безделушку. При этом налечение чужого ребенка часто 5 копеек не выпросишь.

А я таке бачив, навіть на прикладі 4-х випускних класів у школі, коли діти з бідних сімей доволі успішно виросли і фінансово також, а з багатих, просто сиділи на попі рівно, і чекали з моря погоди. Цікаві кейси відбувалися коли багаті батьки ставали не такими багатими, а потім бідними, а діти овочі, які не те що батьків, а навіть себ не в змозі забезпечити, а вже 40-45+, і оце трагедія, декі такої підстави від долі навіть не змогли пережити. З досвіду, ті хто колись пережив бідноту і піднявся з неї, не так тяжко і глибоко падає, як ті хто не мав такого досвіду.Про допомогу, чомусь побутує думка що багаті (ті хто сам заробив\заробляє) не рахують грошей, це міф, рахують ще і як, просто пріорітети по іншому розставляють.З початком війни це дуже яскраво проявилось і вилізло те, що довго маскувалося під соціально прийнятною маскою.Донати, допомога родичам, друзям, знайомим, військовим, частинам.І, на жаль, деякі люди цей іспит не склали.