RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1134111342113431134411345>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:26

  Wirująświatła написав:я такое слышал, но видел другое, как на почве бедности формируются комплексы, одни становятся убежденными неудачниками, другие гопниками, третьи впадают в вещизм. Мама покупала книги, конечно не все, а те что дефицитные. Кучу денег на них потратила. Тысячи рублей. При зарплате 110.

У богатых другие проблемы, они не ощущают стоимости денег, могут за вечер просрать 1куе в ресторане, или купить дорогую безделушку. При этом налечение чужого ребенка часто 5 копеек не выпросишь.

А я таке бачив, навіть на прикладі 4-х випускних класів у школі, коли діти з бідних сімей доволі успішно виросли і фінансово також, а з багатих, просто сиділи на попі рівно, і чекали з моря погоди. Цікаві кейси відбувалися коли багаті батьки ставали не такими багатими, а потім бідними, а діти овочі, які не те що батьків, а навіть себ не в змозі забезпечити, а вже 40-45+, і оце трагедія, декі такої підстави від долі навіть не змогли пережити. З досвіду, ті хто колись пережив бідноту і піднявся з неї, не так тяжко і глибоко падає, як ті хто не мав такого досвіду. :mrgreen:

Про допомогу, чомусь побутує думка що багаті (ті хто сам заробив\заробляє) не рахують грошей, це міф, рахують ще і як, просто пріорітети по іншому розставляють.
З початком війни це дуже яскраво проявилось і вилізло те, що довго маскувалося під соціально прийнятною маскою.
Донати, допомога родичам, друзям, знайомим, військовим, частинам.
І, на жаль, деякі люди цей іспит не склали. :|
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 17 гру, 2024 16:27, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5381
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Там (между строк) отчетливо читается: если даже сейчас есть 14 недовооруженных бригад -- при (десяти?)кратной мобилизации -- просто было бы 28/36/... недовооруженных бригад.

А еслі нєма 14 недовооружонних бригад? Еслі є 120 недоукомлектованих бригад?
Еслі верховний ще й неправду каже...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 17 гру, 2024 16:30, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2108
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:28

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:А дайте для начала пример такой войны в 21-м веке.
ото ж. поэтому все выводы что миллион легко как с куста высосаны из пальца, ОБРАЗНО добровольцы ушли ещё в 2022. В 2023 шли кто не сильно возражал. в 2024 пошли бусификованные. В 2025 кто, чиновники, менты, инвалиды, иностранцы?
.........

Простите, но ваши ответы не связаны с вашими же вопросами.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31896
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:30

  _Mykola_ написав:Про допомогу, чомусь побутує думка що багаті (ті хто сам заробив\заробляє) не рахують грошей, це міф, рахують ще і як, просто пріорітети по іншому розставляють.
еще как считают. у меня был приятель который строил отель и сто. 200куе вложил. А сам ездил на дырявом ведре. И знаю тех кто купил ведро на 3 коп дороже потом над ним (за спиной) смеялся.
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:А дайте для начала пример такой войны в 21-м веке.
ото ж. поэтому все выводы что миллион легко как с куста высосаны из пальца, ОБРАЗНО добровольцы ушли ещё в 2022. В 2023 шли кто не сильно возражал. в 2024 пошли бусификованные. В 2025 кто, чиновники, менты, инвалиды, иностранцы?
.........

Простите, но ваши ответы не связаны с вашими же вопросами.

вам не обязательно напрягаться чтобы найти связь. из того что таких воин в 21м веке небыло не следует, что с мобилизацией проблем нет.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26397
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:35

Schmit
 
Повідомлень: 4707
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:42

  Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:Про допомогу, чомусь побутує думка що багаті (ті хто сам заробив\заробляє) не рахують грошей, це міф, рахують ще і як, просто пріорітети по іншому розставляють.
еще как считают. у меня был приятель который строил отель и сто. 200куе вложил. А сам ездил на дырявом ведре. И знаю тех кто купил ведро на 3 коп дороже потом над ним (за спиной) смеялся.

Знаю людей які в салон приходили в дірявих поношених шортах та шльопках, а потім просто їхали з салону на новенькій машині, яка сподобалась. І плювати на те хто і що про них думає. Якщо треба на ділову зустріч яка потребує ділового костюма, так будуть по вищому розряду, а в повсякденному житті, роблять що хочуть і як хочуть тому що їм це зручно.
Ця мішура з зовнішнім виглядом, так як і дурдом з останніми моделями айфонів в кредит, частіше показує комплекси меншовартості у людей, які мають комусь щось доводити.
З такими людьми легко і приємно спілкуватись, понтів і вихвалянь мало, реальних дій, надійності та справжнього - багато. :mrgreen:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5381
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:46

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  барабашов написав:При мобилизации 2-3-...млн наших ребят наша южная "Северная Корея" проиграла бы в штыковых атаках снигерийской "СевКорее"

Тобто якби більше мобілізували то б програли. Через це мобілізували менше. Зашибісь логіка. Просто геніальна!
Во тупі, потрібно було 2 чоловіки мобілізувати - тоді б точно перемогли.

Там (между строк) отчетливо читается: если даже сейчас есть 14 недовооруженных бригад -- при (десяти?)кратной мобилизации -- просто было бы 28/36/... недовооруженных бригад.

Я не великий спеціаліст в воєнній справі, але думаю що
"есть 14 недовооруженных бригад" - лапша на вуха.
"недовооруженна бригада" набагато краще ніж відсутність такої бригади. А тим більше в 2022(а я говорю саме про 2022), коли фронт був напів-пустий, тобто не було прям суцільної лінії фронту.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5822
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:49

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Простите, не верю, что это решит проблему.
Да, какое-то количество набрать удастся, но миллион добровольцев...
"Це, синку, хфантастика".
Были добровольцы и в ВОВ, и много. Но основную массу набирали мобилизацией. При том, что понятие патриотизма тогда не было в таком загоне, как сейчас.
Были добровольцы и у нас в 2022, хотя больше в ТРО, а не в ВСУ, но тем не менее. Рассчитывать на массовое добровольчество даже при довольно приличных сегодня зарплатах на фронте, по-моему, не стоит. Набрать 1-2-3, пусть даже 10 бригад так можно, но 1000 бригад... Простите, не верю.
......

Те що підсвітив Маркус, напевно на 50-80% зупиняє бажання людей йти до війська.
Це основна проблема, вирішення якої різко збільшить кількість бажаючих, і зменшить кількість тих хто при отриманні повістки буде ховатись. Але ж якщо немає бажання то і, складно і, треба ламати схеми які вже відпрацьовані і приносять хороші гроші.

Возможно, вы правы, а я ошибаюсь.
Но верится слабо.
И я прослушал (пока?) только 1-ю серию Маркуса.
Что-то тут не так.
НЕ понимаю 2 вещи.
!. Маркус не наивный мальчик. Как он мог начинать такое дело с Шаламагой, если он таков, как описывает Маркус? И как Шаламага пошёл на такое (а он ведь вместе с Маркусом был инициатором дела, всё началось с их разговора вдвоём)?
2. Я не понимаю/не представляю себе молодого кадрового офицера, который не хочет из обычного комбата стать комполка, т.е. командиром части - относительно самостоятельной боевой единицы.
Странно всё это. Что-то тут не так.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31896
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:00

ЛАД
Оця історія з Маркусом висвітлила головне --- якщо пересічний навіть приблизно не уявляє, не має доступу до реальної інформації навіть на рівні бригади, то у явіть свої знання (інформованність) про реалії на рівнях вище. І найвищому. Які там процеси відбуваються. Не тільки у війську.
І це Маркус, гарантую, і половини не розкрив.
detroytred
 
Повідомлень: 31301
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:20

  Wirująświatła написав:------------------
ЛАД
.............
Простите, но ваши ответы не связаны с вашими же вопросами.
--------------------
вам не обязательно напрягаться чтобы найти связь. из того что таких воин в 21м веке небыло не следует, что с мобилизацией проблем нет.

О том, что с мобилизацией проблем нет никто и не говорит. Есть, конечно.
Но массовая мобилизация проходила со слезами жён и матерей и во время 2МВ. И вряд ли Сталин так легко находил миллионы добровольцев.
Да и немцы после 42-го вряд ли так уж рвались на фронт.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 гру, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31896
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1134111342113431134411345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77829
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 248866
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 887321
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3685)
17.12.2024 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.