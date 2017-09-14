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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11342113431134411345>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:21

  _Mykola_ написав:...........
Знаю людей які в салон приходили в дірявих поношених шортах та шльопках, а потім просто їхали з салону на новенькій машині, яка сподобалась. І плювати на те хто і що про них думає. Якщо треба на ділову зустріч яка потребує ділового костюма, так будуть по вищому розряду, а в повсякденному житті, роблять що хочуть і як хочуть тому що їм це зручно.
Ця мішура з зовнішнім виглядом, так як і дурдом з останніми моделями айфонів в кредит, частіше показує комплекси меншовартості у людей, які мають комусь щось доводити.
З такими людьми легко і приємно спілкуватись, понтів і вихвалянь мало, реальних дій, надійності та справжнього - багато. :mrgreen:

+++++
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:30

  detroytred написав:ЛАД
Оця історія з Маркусом висвітлила головне --- якщо пересічний навіть приблизно не уявляє, не має доступу до реальної інформації навіть на рівні бригади, то у явіть свої знання (інформованність) про реалії на рівнях вище. І найвищому. Які там процеси відбуваються. Не тільки у війську.
І це Маркус, гарантую, і половини не розкрив.

То, что мы не имеем не то что полной, но и вообще сколько-нибудь достоверной информации хотя бы в приблизительно достаточном объёме, я понимал и без Маркуса.
Поэтому, по-моему, ни разу не высказывался здесь о положении на фронте или о ходе операций. Да и ещё о многом, где нужна именно текущая информация.
Но Маркус-то не для этого наговорил уже 7 часов. Честно говоря, не понимаю, на кого рассчитан такой длинный сериал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:44

  _Mykola_ написав: Якщо треба на ділову зустріч яка потребує ділового костюма, так будуть по вищому розряду


маю великій сумнів, стосовно того чи людина розуміє де ділова зустріч, а просто так,
тому в офіс де наймають на роботу (на бріфінг з капітаном, чи суперінтендантом) воно приходить в шортах і шльопках ( не надто переймається дрес-кодом)

практикант (майбутній механик) приїхав з волосям на голові см 70-80 (майже до попереку) і коли йому пояснити правила ТБ (про перстні, цепочки(ланцюжки), довге волосся, про одяг/взуття та інше) особливо в МКО, біля токарного станку, та інших рухливих механізмів) сказав, що сховає волосся під берет, а коли на палубі вітер зірвав той берет і волосся спуталось так, що не видно куди йти(і він ніс 4м драбину), то кинув її на палубу і почав розпутувати патли (а як з патлами бути вогноборцем? коли треба швидко вдягнути пожежне спорядження)
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:46

  ЛАД написав:Но верится слабо.
И я прослушал (пока?) только 1-ю серию Маркуса.
Что-то тут не так.
НЕ понимаю 2 вещи.
!. Маркус не наивный мальчик. Как он мог начинать такое дело с Шаламагой, если он таков, как описывает Маркус? И как Шаламага пошёл на такое (а он ведь вместе с Маркусом был инициатором дела, всё началось с их разговора вдвоём)?
2. Я не понимаю/не представляю себе молодого кадрового офицера, который не хочет из обычного комбата стать комполка, т.е. командиром части - относительно самостоятельной боевой единицы.
Странно всё это. Что-то тут не так.

1. Коли починав був наївний і вірив що новоспечений офіцер все ж захоче рости і включиться по-повній у процес, але особисті якості, які не красять офіцера все ж взяли гору, і сталося не так як гадалося.
2. Хоче, але якостей, умінь та бажання пахати на результат, виявилося з гулькін ніс, а потім вилізло те що практично профнепридатний для такої посади.

Після сьомої частини, трохи зміниться сприйняття, там буде доволі багато вставок опису що відбувалось та сприйняття від офіцерів різного рівня та бійців. :evil:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:46

президент Туреччини Єрдоган висказав теріторіальні претензії не Сирійські теріторії
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:49

  prodigy написав:маю великій сумнів, стосовно того чи людина розуміє де ділова зустріч, а просто так,
тому в офіс де наймають на роботу (на бріфінг з капітаном, чи суперінтендантом) воно приходить в шортах і шльопках ( не надто переймається дрес-кодом)

Мова була не про найманого працівника, а того хто для себе наймає людей. Це різні люди. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:50

  ЛАД написав:То, что мы не имеем не то что полной, но и вообще сколько-нибудь достоверной информации хотя бы в приблизительно достаточном объёме, я понимал и без Маркуса.
Поэтому, по-моему, ни разу не высказывался здесь о положении на фронте или о ходе операций. Да и ещё о многом, где нужна именно текущая информация.
Но Маркус-то не для этого наговорил уже 7 часов. Честно говоря, не понимаю, на кого рассчитан такой длинный сериал.

Так працюють політтехнологи. Маркуса стали розкручувати давно, готувати до виборів - "правильна" сила в Раду від військових: стільно, модно, молодьожно. Але після світлин з зелінським і реакції на це суспільства, Маркус став зашквареним і його задвинули в комору. Довгий час про нього нічого не було чутно, але вибори мабуть близенько, тож цю карту знов намагаються розіграти. Буде правдоруб, таке собі нове покоління війькових, не пов'язаних з радянською школою. ̶С̶л̶у̶г̶а̶ ̶ц̶а̶р̶ю̶, отєц солдатам. І чим ближче до виборів, тим більше "маркусів" полізе зі всіх дир.
Сучасний класік:
- Так вот, "уловка-22" заключается в следующем: какие бы слова ни произносились на политической сцене, сам факт появления человека на этой сцене доказывает, что перед нами бл@дь и провокатор. Потому что если бы этот человек не был бл@дью и провокатором, его бы никто на политическую сцену не пропустил - там три кольца оцепления с пулеметами. Элементарно, Ватсон: если девушка сосет х@й в публичном доме, из этого с высокой степенью вероятности следует, что перед нами проститутка.
Востаннє редагувалось whois2010 в Вів 17 гру, 2024 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:50

  Wirująświatła написав:прошу тебя не стреляй больше по Днепру, там мирные люди.
а в запоріжжі які?)) Ладно харків гніздо кракена і бандерівців... но якщо придивитись до дніпра там і яроша можно відкопати)
Скоро не скоро, покровськ поки стоїть.. та діло не тільки в покровську, і твердості фронту. стратегічне пво схоже вже не наше а західних партнерів. Все на їхній ласці. А втім до чернівців каби точно ще рік не долетять. І не так воно і страшно той каб. Харків живе.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:50

Wirująświatła
мать макаки кормит ребенка 1 год и всё, далее свободное плавание, сам себе ищи еду.

Дополню:
самка рождает одного детёныша. Около года он сосёт материнское молоко и достигает половой зрелости в 3-4 года (самка) и в 6-7 лет (самец). Продолжительность жизни у макак составляет от 15 до 20 лет

У человека:
Рождение детей сопряжено с высоким риском возникновения осложнений и даже смерти. Младенцы после рождения беспомощны, а о ребёнке часто заботятся сразу оба родителя и, реже, другие родственники.
http://surl.li/usuvbk
Период полового созревания у человека растянут на несколько лет, с 11—12 лет у девочек и с 10—11 у мальчиков, до 16—17 лет у девушек и 19—20 лет у юношей[1]
http://surl.li/lxokue
Социальная зрелость наступает ещё позже.
Так что, может, не стоит сравнивать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:00

  _Mykola_ написав:..........
1. Коли починав був наївний і вірив що новоспечений офіцер все ж захоче рости і включиться по-повній у процес, але особисті якості, які не красять офіцера все ж взяли гору, і сталося не так як гадалося.
.........

Слабо верится, что он был настолько наивный на 2 года раньше, тем более, что к тому времени успел заработать миллионы. Если Шаламага был такой уж раздолбай, то это Маркус должен был увидеть сразу.
2. Хоче, але якостей, умінь та бажання пахати на результат, виявилося з гулькін ніс, а потім вилізло те що практично профнепридатний для такої посади.
Могу понять, что человек оказался не способен/не дозрел до должности комполка, но не представляю молодого (практически мальчишку) кадрового офицера, который отказывается от такой должности даже не попробовав. Тем более, как рассказывает Маркус, от него не требовалось слишком уж больших трудов. Больше надо было не мешать.
ЛАД
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