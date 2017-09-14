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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11343113441134511346>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:03

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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:04

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:прошу тебя не стреляй больше по Днепру, там мирные люди.
а в запоріжжі які?)) Ладно харків гніздо кракена і бандерівців... но якщо придивитись до дніпра там і яроша можно відкопати)
Скоро не скоро, покровськ поки стоїть.. та діло не тільки в покровську, і твердості фронту. стратегічне пво схоже вже не наше а західних партнерів. Все на їхній ласці. А втім до чернівців каби точно ще рік не долетять. І не так воно і страшно той каб. Харків живе.

Харків живе и под всем остальным.
Ковровых бомбардировок пока нет.

И раньше тут писали, что из-за русскоязычного Харькова и война началась - Путин пришёл нас спасать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 гру, 2024 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:07

Я його не пущу": Зеленський про Орбана-посередника в контактах з Трампом

"Не вийде. Я його не пущу. І таких як він. Нам потрібні прямі відносини зі Сполученими Штатами. Ми сильна країна. Ми це показали і на полі бою, і під час всієї агресії Путіна. У когось іншого в Європі є такий сучасний приклад? Ні у кого! У Орбана є така армія? Немає! Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот? Посмішка? Хай собі залишить", - наголосив Зеленський.


Зе продовжує дипломатично закопувати Україну.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:08

  _Mykola_ написав:
  prodigy написав:маю великій сумнів, стосовно того чи людина розуміє де ділова зустріч, а просто так,
тому в офіс де наймають на роботу (на бріфінг з капітаном, чи суперінтендантом) воно приходить в шортах і шльопках ( не надто переймається дрес-кодом)

Мова була не про найманого працівника, а того хто для себе наймає людей. Це різні люди. :roll:


добре, це інше
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:10

  Schmit написав:Я його не пущу": Зеленський про Орбана-посередника в контактах з Трампом

"Не вийде. Я його не пущу. І таких як він. Нам потрібні прямі відносини зі Сполученими Штатами. Ми сильна країна. Ми це показали і на полі бою, і під час всієї агресії Путіна. У когось іншого в Європі є такий сучасний приклад? Ні у кого! У Орбана є така армія? Немає! Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот? Посмішка? Хай собі залишить", - наголосив Зеленський.


Зе продовжує дипломатично закопувати Україну.


та похрін до йорбанів, Зе правильно зробив, поважають сильних

я теж не приймав йорбана
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И раньше тут писали, что из-за русскоязычного Харькова и война началась - Путин пришёл нас спасать.

писать можно все що завгодно, і про Одесу писали, а цього року було майже кожного дня атаки на місто, але ваті це не зрозуміти

пропоную глянути це

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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:23

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:В случае войны армия набирается именно "за 2 дня". С 200 тыс. до миллиона.
И иначе не может быть и не бывает.
набираЛИСЬ. Сейчас не 20й век и сталинские методы не работают. Люди поумнели. Точнее за счет падения EQ вырос IQ.. Тогда доверяли даже сталину. Сейчас не доверяют никому ( Доверие это продукт EQ ) Очень принципиальные перемены. Считайте что 21й век - другие люди, инопланетяне.

Яка різниця який вєк? Це не люди другі, це влада не змогла. А що тільки Сталін воював і тільки в нього є методи? В інших державах мобілізації не було?
І я цілком згідний з ЛАД, потрібно відразу мобілізовувати мільйон, не за 2 дні звичайно, а за 2 тижні. Тоді б в 2022 можливо війна і закінчилась би.

Крім людей(навчених) ще потрібен одяг, інші речі..., озброення чі лопатами воювати? але усім цим потрібно було займатися десятиліттями ( не з 24.02.22) а не просто красти народні кошти
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:25

  prodigy написав:
  Schmit написав:Я його не пущу": Зеленський про Орбана-посередника в контактах з Трампом

"Не вийде. Я його не пущу. І таких як він. Нам потрібні прямі відносини зі Сполученими Штатами. Ми сильна країна. Ми це показали і на полі бою, і під час всієї агресії Путіна. У когось іншого в Європі є такий сучасний приклад? Ні у кого! У Орбана є така армія? Немає! Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот? Посмішка? Хай собі залишить", - наголосив Зеленський.


Зе продовжує дипломатично закопувати Україну.


та похрін до йорбанів, Зе правильно зробив, поважають сильних

я теж не приймав йорбана

Проблема зовсім не в Орбані.
Трам хоче виконати свою обіцянку(і взагалі життєву позицію) - закінчити війну. А Зеленський не хоче закінчувати війну - скажу це прямо, бо люди цього не усвідомлюють.

Ось це і є проблема. Трамп шукає всяких Орбанів для підсилення своєї позиції.
Зе образив не Орбана, він образив "переговорника Трампа".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:35

  prodigy написав:
  Schmit написав:Я його не пущу": Зеленський про Орбана-посередника в контактах з Трампом

"Не вийде. Я його не пущу. І таких як він. Нам потрібні прямі відносини зі Сполученими Штатами. Ми сильна країна. Ми це показали і на полі бою, і під час всієї агресії Путіна. У когось іншого в Європі є такий сучасний приклад? Ні у кого! У Орбана є така армія? Немає! Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот? Посмішка? Хай собі залишить", - наголосив Зеленський.


Зе продовжує дипломатично закопувати Україну.


та похрін до йорбанів, Зе правильно зробив, поважають сильних

я теж не приймав йорбана

а зе сильний? Бо в нього кращі анекдоти ніж в орбана?)))
Який рівень його підтримки в народі зараз? Виграє він вибори? Ні, не виграє. того й уникає.
Народ втомився од війни і армія теж.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сікорський заявив, що до перемовин слід примушувати Росію, а не Україну
"Розподіл завдань має бути таким, щоб і США, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", – заявив Сікорський.

Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію

Бо інші, чомусь хочуть "примусити" до перемовин Україну.
Начебто це Україна почала війну і напала на Росію

Наші місцеві хом"ячки потужно підтримують "примушення" України до перемовин.
Зовсім не помічаючи Росію
pesikot
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