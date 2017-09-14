Wirująświatła написав:прошу тебя не стреляй больше по Днепру, там мирные люди.
а в запоріжжі які?)) Ладно харків гніздо кракена і бандерівців... но якщо придивитись до дніпра там і яроша можно відкопати) Скоро не скоро, покровськ поки стоїть.. та діло не тільки в покровську, і твердості фронту. стратегічне пво схоже вже не наше а західних партнерів. Все на їхній ласці. А втім до чернівців каби точно ще рік не долетять. І не так воно і страшно той каб. Харків живе.
Харків живе и под всем остальным. Ковровых бомбардировок пока нет.
И раньше тут писали, что из-за русскоязычного Харькова и война началась - Путин пришёл нас спасать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 гру, 2024 18:08, всього редагувалось 1 раз.
"Не вийде. Я його не пущу. І таких як він. Нам потрібні прямі відносини зі Сполученими Штатами. Ми сильна країна. Ми це показали і на полі бою, і під час всієї агресії Путіна. У когось іншого в Європі є такий сучасний приклад? Ні у кого! У Орбана є така армія? Немає! Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот? Посмішка? Хай собі залишить", - наголосив Зеленський.
prodigy написав:маю великій сумнів, стосовно того чи людина розуміє де ділова зустріч, а просто так, тому в офіс де наймають на роботу (на бріфінг з капітаном, чи суперінтендантом) воно приходить в шортах і шльопках ( не надто переймається дрес-кодом)
Мова була не про найманого працівника, а того хто для себе наймає людей. Це різні люди.
"Не вийде. Я його не пущу. І таких як він. Нам потрібні прямі відносини зі Сполученими Штатами. Ми сильна країна. Ми це показали і на полі бою, і під час всієї агресії Путіна. У когось іншого в Європі є такий сучасний приклад? Ні у кого! У Орбана є така армія? Немає! Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот? Посмішка? Хай собі залишить", - наголосив Зеленський.
Зе продовжує дипломатично закопувати Україну.
та похрін до йорбанів, Зе правильно зробив, поважають сильних
ЛАД написав:В случае войны армия набирается именно "за 2 дня". С 200 тыс. до миллиона. И иначе не может быть и не бывает.
набираЛИСЬ. Сейчас не 20й век и сталинские методы не работают. Люди поумнели. Точнее за счет падения EQ вырос IQ.. Тогда доверяли даже сталину. Сейчас не доверяют никому ( Доверие это продукт EQ ) Очень принципиальные перемены. Считайте что 21й век - другие люди, инопланетяне.
Яка різниця який вєк? Це не люди другі, це влада не змогла. А що тільки Сталін воював і тільки в нього є методи? В інших державах мобілізації не було? І я цілком згідний з ЛАД, потрібно відразу мобілізовувати мільйон, не за 2 дні звичайно, а за 2 тижні. Тоді б в 2022 можливо війна і закінчилась би.
Крім людей(навчених) ще потрібен одяг, інші речі..., озброення чі лопатами воювати? але усім цим потрібно було займатися десятиліттями ( не з 24.02.22) а не просто красти народні кошти
"Не вийде. Я його не пущу. І таких як він. Нам потрібні прямі відносини зі Сполученими Штатами. Ми сильна країна. Ми це показали і на полі бою, і під час всієї агресії Путіна. У когось іншого в Європі є такий сучасний приклад? Ні у кого! У Орбана є така армія? Немає! Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот? Посмішка? Хай собі залишить", - наголосив Зеленський.
Зе продовжує дипломатично закопувати Україну.
та похрін до йорбанів, Зе правильно зробив, поважають сильних
я теж не приймав йорбана
Проблема зовсім не в Орбані. Трам хоче виконати свою обіцянку(і взагалі життєву позицію) - закінчити війну. А Зеленський не хоче закінчувати війну - скажу це прямо, бо люди цього не усвідомлюють.
Ось це і є проблема. Трамп шукає всяких Орбанів для підсилення своєї позиції. Зе образив не Орбана, він образив "переговорника Трампа".
"Не вийде. Я його не пущу. І таких як він. Нам потрібні прямі відносини зі Сполученими Штатами. Ми сильна країна. Ми це показали і на полі бою, і під час всієї агресії Путіна. У когось іншого в Європі є такий сучасний приклад? Ні у кого! У Орбана є така армія? Немає! Яким чином він буде тиснути на Путіна? Яким чином? Анекдот? Посмішка? Хай собі залишить", - наголосив Зеленський.
Зе продовжує дипломатично закопувати Україну.
та похрін до йорбанів, Зе правильно зробив, поважають сильних
я теж не приймав йорбана
а зе сильний? Бо в нього кращі анекдоти ніж в орбана?))) Який рівень його підтримки в народі зараз? Виграє він вибори? Ні, не виграє. того й уникає. Народ втомився од війни і армія теж.
"Розподіл завдань має бути таким, щоб і США, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", – заявив Сікорський.
Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію
Бо інші, чомусь хочуть "примусити" до перемовин Україну. Начебто це Україна почала війну і напала на Росію
Наші місцеві хом"ячки потужно підтримують "примушення" України до перемовин. Зовсім не помічаючи Росію