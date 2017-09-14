"Розподіл завдань має бути таким, щоб і США, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", – заявив Сікорський.
Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію
Бо інші, чомусь хочуть "примусити" до перемовин Україну. Начебто це Україна почала війну і напала на Росію
Наші місцеві хом"ячки потужно підтримують "примушення" України до перемовин. Зовсім не помічаючи Росію
чому ж не помічають? Місцеві хомячки бачать що крім путіна ще й Зе команда відмовляється від переговорів. Спочатку треба від нас хтось починав домовлятися . не може зе сам на сам. Хай орбан.чи папа римський. Чи по церковній лінії через митрополита онуфрія... можно пінчука послати? Кучму? Фірташа? Ахметова? Кого ми ждем? Трампа? Час грає не на нас. Наші переговорні позиції не покращуються.
Banderlog написав:а зе сильний? Бо в нього кращі анекдоти ніж в орбана?))) Який рівень його підтримки в народі зараз? Виграє він вибори? Ні, не виграє. того й уникає. Народ втомився од війни і армія теж.
тільки потужні чуваки на диванах ніколи не втомляться, разом з бабулями та поліцаями і ко
"Розподіл завдань має бути таким, щоб і США, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", – заявив Сікорський.
Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію
Бо інші, чомусь хочуть "примусити" до перемовин Україну. Начебто це Україна почала війну і напала на Росію
Наші місцеві хом"ячки потужно підтримують "примушення" України до перемовин. Зовсім не помічаючи Росію
чому ж не помічають? Місцеві хомячки бачать що крім путіна ще й Зе команда відмовляється від переговорів. Спочатку треба від нас хтось починав домовлятися .
Да ти шо ?? )) А Путін хоче домовлятись ? Ні
Те, що ти пропонуєшь - давайте ми першими вийдемо на перемовини, щоб Пуйло нам ще накинув побільше умов Так, чи що ?