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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11344113451134611347>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:49

  pesikot написав:Сікорський заявив, що до перемовин слід примушувати Росію, а не Україну
"Розподіл завдань має бути таким, щоб і США, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", – заявив Сікорський.

Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію

Бо інші, чомусь хочуть "примусити" до перемовин Україну.
Начебто це Україна почала війну і напала на Росію

Наші місцеві хом"ячки потужно підтримують "примушення" України до перемовин. Зовсім не помічаючи Росію
чому ж не помічають? Місцеві хомячки бачать що крім путіна ще й Зе команда відмовляється від переговорів. Спочатку треба від нас хтось починав домовлятися .
не може зе сам на сам.
Хай орбан.чи папа римський. Чи по церковній лінії через митрополита онуфрія... можно пінчука послати? Кучму? Фірташа? Ахметова?
Кого ми ждем? Трампа?
Час грає не на нас. Наші переговорні позиції не покращуються.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:а зе сильний? Бо в нього кращі анекдоти ніж в орбана?)))
Який рівень його підтримки в народі зараз? Виграє він вибори? Ні, не виграє. того й уникає.
Народ втомився од війни і армія теж.

тільки потужні чуваки на диванах ніколи не втомляться, разом з бабулями та поліцаями і ко
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 18:58

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Сікорський заявив, що до перемовин слід примушувати Росію, а не Україну
"Розподіл завдань має бути таким, щоб і США, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", – заявив Сікорський.

Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію

Бо інші, чомусь хочуть "примусити" до перемовин Україну.
Начебто це Україна почала війну і напала на Росію

Наші місцеві хом"ячки потужно підтримують "примушення" України до перемовин. Зовсім не помічаючи Росію
чому ж не помічають? Місцеві хомячки бачать що крім путіна ще й Зе команда відмовляється від переговорів. Спочатку треба від нас хтось починав домовлятися .

Да ти шо ?? ))
А Путін хоче домовлятись ? Ні

Те, що ти пропонуєшь - давайте ми першими вийдемо на перемовини, щоб Пуйло нам ще накинув побільше умов
Так, чи що ?

Звідки оце, що Пуйло хоче перемовин ? Напиши )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію

бо очевидно ж що полякам краще безкінечна війна до останнього "неполяка" ніж поганий мир під час якого ведмідь може звернути увагу на прибалтійсько-польський регіон
  pesikot написав:потужно підтримують "примушення" України до перемовин.
Зовсім не помічаючи Росію

ти напевно колаборант - раз підтримуєш вічну війну яка рано чи пізно призведе до окупації Чернігова
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:07

Letusrock


ти напевно колаборант - раз підтримуєш вічну війну яка рано чи пізно призведе до окупації Чернігова


Ти мабуть сепаратист, раз підтримуєш мир, умовами якого є віддати 5 регіонів (включно з не завойованими кацапами) і роззброєння України. Бо Закарпаття не переходить під кацапії. Все так?

тільки потужні чуваки на диванах ніколи не втомляться,


Від чого втомився потужний Летусрок? Тривог як і раніше нема? ТЦК не чіпає? Піт змахнув з чола, втомлений?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 17 гру, 2024 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:09

Нардеп-"слуга" Куницький осів у США і третій місяць не вертається в Україну :lol:

Куницький повідомив про це фракцію "слуг" і зазначив, що не повернеться в Україну, "поки не будуть покарні представники поліції, які зламали йому ребра" :lol:

Також Куницький зазначив, що готовий скласти мандат, але очевидно, фракція не поспішає схвалювати таке рішення нардепа, який є мажоритарником, і втрачати ще одного представника у ВР. 8)
https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/17/7489526/

уклінно дякуємо за служіння народу
укотре подяка 73% успішним імбецилам за владу :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:09

  Hotab написав:Letusrock
ти напевно колаборант - раз підтримуєш вічну війну яка рано чи пізно призведе до окупації Чернігова

Ти мабуть сепаратист, раз підтримуєш мир, умовами якого є віддати 5 регіонів (включно з не завойованими кацапами» і роззброєння України. Бо Закарпаття не переходить під кацапії. Все так?

а хто каже "віддати" (офіційно) крім путіна і тебе? повернемо демокритичним шляхом разом з Кубаню як тільки справдяться прогнози Denika
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:20

Letusrock

а хто каже "віддати" (офіційно)


Без «віддати» з тобою ніхто і розмовляти не стане. Хоча з тобою і так ніхто не стане. Але ти зрозумів.

Так а що там з втомою? Є-тривога? Є-ТЦК?
Нема.
Є лише «дуже хочу в словакію , віддам все»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Який рівень його підтримки в народі зараз? Виграє він вибори? Ні, не виграє. того й уникає.


вже знаєте виграє чи ні? виграє, але це не точно.
уникає зустріч з під*ром який останні десять років тільки шкодив Україні (за довго до Зе) тому думайте спочатку, на кого працює це йорбане жирне лайно
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:31

хто має свіжіше - несіть. Але не дурь, а факти

Рейтинг довіри українців до Зеленського стабілізувався на 59% – КМІС


https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/ ... /index.amp
Hotab
 
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