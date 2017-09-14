Banderlog написав:Хай орбан.чи папа римський. Чи по церковній лінії через митрополита онуфрія... можно пінчука послати? Кучму? Фірташа? Ахметова? Кого ми ждем? Трампа? Час грає не на нас. Наші переговорні позиції не покращуються.
який папа римський? це той що вважає окупантів братами, моржовийхеронуфрій у якого немає авторитету навіть серед московських попів
на що чекає Україна- на зброю і черговий пакет санкції проти нафтових/газовидобувних підприємств росії,
про перемовини першим має розмовляти окупант, і не про 4 області, час грає на нас тому, друже, тримай стрій
"Розподіл завдань має бути таким, щоб і США, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", – заявив Сікорський.
Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію
чому ж не помічають? Місцеві хомячки бачать що крім путіна ще й Зе команда відмовляється від переговорів.
Именно: летний мараторий так и не отменили. При этом Сикорский "туда", в отличии от Трампа, не звонил...