Banderlog написав:Хай орбан.чи папа римський. Чи по церковній лінії через митрополита онуфрія... можно пінчука послати? Кучму? Фірташа? Ахметова? Кого ми ждем? Трампа? Час грає не на нас. Наші переговорні позиції не покращуються.
який папа римський? це той що вважає окупантів братами, моржовийхеронуфрій у якого немає авторитету навіть серед московських попів
на що чекає Україна- на зброю і черговий пакет санкції проти нафтових/газовидобувних підприємств росії,
про перемовини першим має розмовляти окупант, і не про 4 області, час грає на нас тому, друже, тримай стрій
"Розподіл завдань має бути таким, щоб і США, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", – заявив Сікорський.
Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію
чому ж не помічають? Місцеві хомячки бачать що крім путіна ще й Зе команда відмовляється від переговорів.
Именно: летний мараторий так и не отменили. При этом Сикорский "туда", в отличии от Трампа, не звонил...
Єрмак назвав умову для початку перемовин про сталий мир. "Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота", – висловився посадовець. Він нагадав, що у жовтні президент Володимир Зеленський представив "План перемоги", де зафіксована позиція України, окреслені реальні механізми завершення війни та досягнення справедливого миру. Єрмак повідомив, що вже 1087 з 1261 місцевих рад в Україні ухвалили звернення з закликами про підтримку цього плану. "Наш ворог хоче не закінчення війни, він хоче нашої капітуляції, нашої і наших союзників. Якщо росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза і цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу", – акцентував посадовець. https://varta1.com.ua/news/kerivnyk-op- ... 89283.html Конкретно -- *коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота*. Війна на виснаження рфії. _________________________________ Водночас ми, як на рівні суспільства, так і на рівні уряду, стараємось уникати розмов про те, як ми будемо воювати, якщо ця війна триватиме 10 і більше років. Я розумію, що така постановка питання дуже лякає і викликає депресію та швидку відповідь, що це неможливо. Але, враховуючи, що альтернативою є поразка, окупація і масові репресії та примусове переміщення – повірте, ми будемо воювати стільки, скільки потрібно. Навіть в умовах, значно гірших, ніж зараз. Просто будемо до цього менше готові і втратимо більше людей та територій, бо думали, що це скоро закінчиться. https://www.pravda.com.ua/columns/2024/11/7/7483243/